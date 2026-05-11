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瑜伽界的Miu Miu？ alo級感的「Athleisure」成功讓全球女生瘋狂
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瑜伽界的Miu Miu？ alo級感的「Athleisure」成功讓全球女生瘋狂

先行入手
Onki Chan
先行入手

　　最近身邊的朋友圈出現一個有趣的現象：見面時的寒暄不再是「食咗飯未？」，而是問「你今日做咗 Pilates 未？搵日不如去打 Pickleball？」隨著這兩項運動席捲全城，同時運動早已超越了單純的排汗與健身。為了在健身房的全身鏡前拍出完美 OOTD，大家對運動裝的要求亦早已跨越功能性的門檻，轉而追求更具高級感的 Athleisure 風格。

 

瑜伽界的Miu Miu？ alo級感的「Athleisure」成功讓全球女生瘋狂

Source/alo

 

　　早前筆者快閃首爾，不論是在狎鷗亭、漢南洞還是明洞樂天百貨，來自美國的瑜伽運動服飾品牌 alo 門外永遠掛著一條長不見底的人龍。排隊人龍中不乏戰鬥力極強的香港女生，那種誓要掃光全店的氣勢，足以證明品牌的魔力。究竟這個被譽為「瑜伽界 Miu Miu」的品牌，憑甚麼讓全球女性集體陷入瘋狂？

 

瑜伽界的Miu Miu？ alo級感的「Athleisure」成功讓全球女生瘋狂

Airbrush Heart Throb Bra $715

Source/alo

 

瑜伽界的Miu Miu？ alo級感的「Athleisure」成功讓全球女生瘋狂

alo Splendor Bra $555

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瑜伽界的Miu Miu？ alo級感的「Athleisure」成功讓全球女生瘋狂

alo Airbrush High-Waist 7/8 Better Together Legging $ 1,100

Source/alo

 

　　答案在於 alo 成功將運動服由機能裝備昇華為時裝精品，不僅邀請 Blackpink 的 Jisoo 擔任全球代言人，更與超模 Kendall Jenner 推出聯乘系列。靠明星光環打響名聲後，品牌再進一步請前 Dior 及 Miu Miu 高管 Benedetta Petruzzo 掌舵，將奢侈品的營銷靈魂注入品牌基因。首爾旗艦店與Hermès鄰里相稱，即將開幕的香港店進駐尖沙咀K11 MUSEA，而不日開張的巴黎店則選址香榭麗舍大道。這種將運動服精品化的策略，成功讓 al o的運動服躋身奢侈品之列。

 

瑜伽界的Miu Miu？ alo級感的「Athleisure」成功讓全球女生瘋狂

Blackpink Jisoo 擔任 alo 全球代言人。

Source/alo

 

瑜伽界的Miu Miu？ alo級感的「Athleisure」成功讓全球女生瘋狂

與Kendall Jenner 推出聯乘系列品牌。

Source/alo

 

　　雖然 K11 MUSEA 旗艦店還在籌備中，但在正式開幕前，務必先讀熟這份 alo 必入清單，以免屆時面對琳瑯滿目的貨架無從入手。alo 的服飾以極強的透氣性與高回彈力著稱，其修飾身形的效果更被譽為具備「視覺消脂」的神奇魔力。觀察首爾店內情況，幾乎人手一件的皇牌單品首推 Suit Up Trouser，俐落剪裁自帶瘦身效果。另外筆者私心推介 Prosper 背心，其布料貼合肌膚卻不會擠出贅肉，能輕鬆勾勒出既健康又性感的線條。若妳是 Jisoo 或 Twice Sana 的粉絲，那麼 Airbrush Better Together 運動內衣絕對可以放心入手，即使微胖女生也可以輕鬆駕馭。

 

瑜伽界的Miu Miu？ alo級感的「Athleisure」成功讓全球女生瘋狂

alo Alosoft High-Waist Iconic 90's Capri $795

Source/alo

 

瑜伽界的Miu Miu？ alo級感的「Athleisure」成功讓全球女生瘋狂

Alo Prosper Vest $635

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瑜伽界的Miu Miu？ alo級感的「Athleisure」成功讓全球女生瘋狂

alo Airbrush Better Together $750

Source/alo

 

瑜伽界的Miu Miu？ alo級感的「Athleisure」成功讓全球女生瘋狂

alo Suit Up Trouser $1,250

Source/alo

 

　　工欲善其事，必先利其器。現代女性對運動裝的要求早已跨越功能門檻，轉而追求一種高級美學。而當今時尚圈的流量密碼，當屬來自美國的alo。這個被譽為「瑜伽界Miu Miu」的品牌，正讓全球女生陷入集體瘋狂。

 

查詢：alo

 

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