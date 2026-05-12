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一條鏈的百年轉身 ：belt chain如何重返時尚天橋
Fashion News

一條鏈的百年轉身 ：belt chain如何重返時尚天橋

The Dapper Style
汝勤
The Dapper Style

　　男裝世界的珠寶首飾選項向來不及女裝多，若要兼具實際功能，'belt chain' 可算是既永恆又獨特的存在。當然，它及不上腕錶的價值，但既能裝飾造型，又能守護重要的鎖匙，並能在時裝潮流中反覆出現，近兩年更成為天橋上最常見的飾品之一。

 

一條鏈的百年轉身 ：belt chain如何重返時尚天橋

 

　　有別於 90 年代流行的 wallet chain，現在的 belt chain 用法是直接扣上鎖匙，兩者結構相似，另一端同樣扣於褲耳之上。其實最元祖的款式是直接穿進皮帶，有時候在古著店及 Rockabilly 品牌中亦能找到這類銀器飾品。雖據說為 50 年代產物，但細看雕刻圖案卻屬 Art Deco 風格，明顯更接近 30 年代的設計，因此令筆者對它的前世今生更感好奇。

 

一條鏈的百年轉身 ：belt chain如何重返時尚天橋

一條鏈的百年轉身 ：belt chain如何重返時尚天橋

 

 

　　翻查歷史回到 1930 年代，這種 belt chain 的出現原本是為了取代陀錶鍊。有見當時男裝世界出現轉變，普遍人開始接受無背心的西裝，主流由三件頭變成兩件，陀錶鍊亦隨之消失。即使腕錶出現，當年陀錶依然佔一席位，因此 belt chain 應運而生，男士們從此將陀錶放進褲袋之中。這類奢侈飾品一般以 925 純銀或鍍銀的鎳金屬製作，亦會鍍 K 金或鑲嵌搪瓷，雕刻呈現 Art Deco 或西部風格，多刻有 initial 並與皮帶扣形成套裝，相信是當時頗受歡迎的送禮之選。

 

一條鏈的百年轉身 ：belt chain如何重返時尚天橋

一條鏈的百年轉身 ：belt chain如何重返時尚天橋

 

　　發展至 1950 年代，陀錶已幾近被淘汰，belt chain 亦順理成章演變成鎖匙扣。本來算不上主流飾品，卻因 Zoot Suit 熱潮而再次普及——穿著飄逸、闊身西裝的男士均喜歡在高腰褲扣上 belt chain，迎來它的第一個時尚浪潮。及後，它便在不同風格範疇中擔當重要角色，時至今日，依然可見其多重化身。

 

一條鏈的百年轉身 ：belt chain如何重返時尚天橋

一條鏈的百年轉身 ：belt chain如何重返時尚天橋

 

Tags:#BeltChain#時裝歷史#wallet chain#Rockabilly#Art deco#古著文化#Zoot Suit#陀錶#GentlemanStyle#紳士風格#陀錶鍊
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