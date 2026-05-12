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讓膠原蛋白重生！激光與彩光深度解密：逆轉肌齡的「光之魔法」
Skincare
Body Care & Hair

讓膠原蛋白重生！激光與彩光深度解密：逆轉肌齡的「光之魔法」

美麗同頻
Peggy Wong
美麗同頻

　　「光」，蘊含光明照耀的意思，在醫學美容領域，「光」代表逆轉肌齡、淨化瑕疵的魔法。很多人對「激光（Laser）」與「彩光（IPL）」一知半解，事實上兩者的原理及效果截然不同，就讓我深入解構光學美容，談談激光與彩光的特點及應用方法，讓這門科學成為大家的美肌密碼！

 

激光：擅長精準鎖定目標

 

　　激光（Laser）的英文縮寫代表「受激輻射光放大」，特點是單一波長、高能量、具針對性。激光就像是一把精準的「手術刀」，能鎖定特定目標物（例如黑色素、紅血球或水分）。不同波長的激光效果各異，例如1064nm波長的激光，能深入真皮層擊碎深層斑點，532nm 則針對淺層色素。由於能量集中，激光處理去斑或洗紋身等特定問題非常有效。

 

激光：善於同時對付多種問題

 

　　彩光（IPL, Intense Pulsed Light）的正式名稱是「強烈脈衝光」，是一段寬譜的光線，通常為500nm至1200nm之間。如果激光是手術刀，彩光就是「閃光燈」。由於彩光涵蓋多種波長，能同時改善多種輕微皮膚問題，包括淡化淺表色斑、改善微細血管擴張、縮小毛孔等，適合提升全臉細緻度。

 

光療擁有喚醒膠原蛋白的驚人力量

 

　　在我看來，光療對皮膚的最大貢獻，莫過於它對膠原蛋白（Collagen）的重生作用。

 

　　特定波長的光線穿透表皮層進入真皮層時，會產生「光熱效應」，喚醒沉睡的成纖維細胞（Fibroblasts），這些細胞激活後，就會開始合成新的膠原蛋白與彈力纖維。光療不僅消滅「壞分子」（色素），更同時建設「好分子」（膠原蛋白），由內而外進行修復，改善毛孔粗大，提升皮膚的透明感與支撐力。許多人完成光療後，均會發現皮膚不僅變白，還變得更緊緻、更有彈性，連細紋也淡化，彷似逆齡生長。

 

美容師制定專屬方案　發揮光療最大力量

 

　　光療好處多多，想發揮最大力量，我在這裏提醒大家，切忌「一機走天下」。要知道，每個人的皮膚狀態均是獨一無二，所需的能量不盡相同。一旦美容師只懂追求高能量，或盲目對所有客人使用同一個標準模式進行療程，結果只會適得其反，嚴重的甚至導致反黑（PIH）、紅腫及灼傷。在進行光療前，專業的美容師會詳細觀察肌膚底色、色素分布的層次、水分含量以及屏障功能的強弱，為客人度身訂造專屬療程。

 

　　•精準評估：判斷斑點是屬於淺層的雀斑，還是需要更謹慎處理的深層色斑。

　　•參數調校：根據當天的皮膚狀態，即時調整脈衝寬度、能量密度和冷卻時間。

　　•動態跟進：觀察皮膚在療程中的反應（如泛紅程度），判斷是否需要停止或修訂手法。

 

　　激光的精準與彩光的全面，提供了對抗歲月的武器。我認為比起最先進的儀器，更重要的是那位了解你皮膚、能制定專屬方案的專業美容師。下次進行光療前，不妨先與美容師深入溝通，讓光療發揮最大的亮膚煥顏威力。

 

讓膠原蛋白重生！激光與彩光深度解密：逆轉肌齡的「光之魔法」

光影之間，成就美肌。只需根據需求挑選合適的激光或彩光療程，多數皮膚問題都能迎刃而解。

 

Tags:#肌膚#激光#光療#膠原蛋白#Beauty hacks#Skincare
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