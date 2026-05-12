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夏日炎炎必備！YSL定妝冰氣墊、Bobbi Brown粉餅、SHISEIDO精華蜜粉，最新定妝好物推介
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Makeup

夏日炎炎必備！YSL定妝冰氣墊、Bobbi Brown粉餅、SHISEIDO精華蜜粉，最新定妝好物推介

TEXT:Angel SPHOTO:官方圖片

　　流汗脫妝、滿面油光、定妝後不久就脫妝？這些會否是大家的日常「小不幸」？為了時刻讓妝容保持精爽，小編的包包與辦公桌永遠少不了蜜粉和粉餅！但要挑選一款合適的定妝產品，功課絕對不能少！今期和大家分享三款定妝好物，每款在網上討論度也很高！


#1 YSL ALL HOURS定妝『冰』氣墊

 

夏日炎炎必備！YSL定妝冰氣墊、Bobbi Brown粉餅、SHISEIDO精華蜜粉，最新定妝好物推介

 

　　若你情有獨鍾於歐美柔霧妝感的話，YSL 定妝『冰』氣墊必然是你的首選。今年YSL首次推出定妝吸油氣墊，含有水轉霧質地（water-to-powder），令肌膚與妝感變得輕盈，擺脫黏膩感，在炎炎夏日中帶來一絲微風！氣墊粉盒設計極致輕薄，即使放在女士們的小廢包也不佔位置，隨身攜帶也毫無負擔，隨時隨地輕鬆補妝!

 

夏日炎炎必備！YSL定妝冰氣墊、Bobbi Brown粉餅、SHISEIDO精華蜜粉，最新定妝好物推介

YSL ALL HOURS定妝『冰』氣墊  $575

 

查詢/購買：YSL

 

#2 SHISEIDO REVITALESSENCE養膚修護精華蜜粉

 

夏日炎炎必備！YSL定妝冰氣墊、Bobbi Brown粉餅、SHISEIDO精華蜜粉，最新定妝好物推介

 

　　能想像「定妝」與「護膚」可以二合為一嗎？SHISEIDO 今年推出的全新養膚修護精華蜜粉，將品牌經典的七色蜜粉與專利精華霧化技術結合。當中將精華融入蜜粉，為肌膚持續補濕 8 小時。讓你補妝之餘，也可以為肌膚補水。

 

夏日炎炎必備！YSL定妝冰氣墊、Bobbi Brown粉餅、SHISEIDO精華蜜粉，最新定妝好物推介

SHISEIDO REVITALESSENCE養膚修護精華蜜粉 $360/7g
（光感透亮及柔緻啞霧）

 

　　除了基礎色系，更為亞洲肌膚推出了「粉嫩月色」色調，色號能精準校正亞洲人常見的偏黃與暗沉問題，有效提亮膚色及通透感，完美平衡了乾爽定妝與瑩透妝效。

 

夏日炎炎必備！YSL定妝冰氣墊、Bobbi Brown粉餅、SHISEIDO精華蜜粉，最新定妝好物推介

SHISEIDO REVITALESSENCE養膚修護精華蜜粉 $360/7g
（亞洲限定粉嫩月色）

 

查詢/購買：SHISEIDO

 

#3 Bobbi Brown 紫霧柔光粉餅

 

夏日炎炎必備！YSL定妝冰氣墊、Bobbi Brown粉餅、SHISEIDO精華蜜粉，最新定妝好物推介

 

　　近年美妝界推崇自然輕薄的底妝，關鍵在於利用校色來提升肌膚質感。Bobbi Brown今年全新推出紫霧柔光粉餅，大家或許對紫色或冷色色調產品都較為抗拒，但小編是「忠實粉絲」！紫色色調能夠令暗沉肌膚提亮和暗沉黃氣，讓肌膚重現白皙透明感，也是十分適合亞洲人肌膚使用。

 

夏日炎炎必備！YSL定妝冰氣墊、Bobbi Brown粉餅、SHISEIDO精華蜜粉，最新定妝好物推介

Bobbi Brown 紫霧柔光粉餅  $420

 

　　除了紫霧款，另外也有粉透柔光粉餅。除了定妝的功用，更能修正膚色問題——為妝感打造由內而外的白裡透紅感。妝感更不顯假白，做到自然提亮效果。

 

夏日炎炎必備！YSL定妝冰氣墊、Bobbi Brown粉餅、SHISEIDO精華蜜粉，最新定妝好物推介

Bobbi Brown粉透柔光粉餅  $420

 

查詢/購買：Bobbi Brown

 

Tags:#美妝#2026#2026春夏#Editor’s Pick#春夏美妝#Setting powder#SHISEIDO#Bobbi Brown#YSL#ALL HOURS定妝冰氣墊#粉餅#蜜粉#定妝
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