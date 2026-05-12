夏日炎炎必備！YSL定妝冰氣墊、Bobbi Brown粉餅、SHISEIDO精華蜜粉，最新定妝好物推介

流汗脫妝、滿面油光、定妝後不久就脫妝？這些會否是大家的日常「小不幸」？為了時刻讓妝容保持精爽，小編的包包與辦公桌永遠少不了蜜粉和粉餅！但要挑選一款合適的定妝產品，功課絕對不能少！今期和大家分享三款定妝好物，每款在網上討論度也很高！



#1 YSL ALL HOURS定妝『冰』氣墊

若你情有獨鍾於歐美柔霧妝感的話，YSL 定妝『冰』氣墊必然是你的首選。今年YSL首次推出定妝吸油氣墊，含有水轉霧質地（water-to-powder），令肌膚與妝感變得輕盈，擺脫黏膩感，在炎炎夏日中帶來一絲微風！氣墊粉盒設計極致輕薄，即使放在女士們的小廢包也不佔位置，隨身攜帶也毫無負擔，隨時隨地輕鬆補妝!

查詢/購買：YSL

#2 SHISEIDO REVITALESSENCE養膚修護精華蜜粉

能想像「定妝」與「護膚」可以二合為一嗎？SHISEIDO 今年推出的全新養膚修護精華蜜粉，將品牌經典的七色蜜粉與專利精華霧化技術結合。當中將精華融入蜜粉，為肌膚持續補濕 8 小時。讓你補妝之餘，也可以為肌膚補水。

除了基礎色系，更為亞洲肌膚推出了「粉嫩月色」色調，色號能精準校正亞洲人常見的偏黃與暗沉問題，有效提亮膚色及通透感，完美平衡了乾爽定妝與瑩透妝效。

查詢/購買：SHISEIDO

#3 Bobbi Brown 紫霧柔光粉餅

近年美妝界推崇自然輕薄的底妝，關鍵在於利用校色來提升肌膚質感。Bobbi Brown今年全新推出紫霧柔光粉餅，大家或許對紫色或冷色色調產品都較為抗拒，但小編是「忠實粉絲」！紫色色調能夠令暗沉肌膚提亮和暗沉黃氣，讓肌膚重現白皙透明感，也是十分適合亞洲人肌膚使用。

除了紫霧款，另外也有粉透柔光粉餅。除了定妝的功用，更能修正膚色問題——為妝感打造由內而外的白裡透紅感。妝感更不顯假白，做到自然提亮效果。

查詢/購買：Bobbi Brown