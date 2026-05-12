尖沙咀飽覽維港全景鐵板燒：必食冰火交融蟹肉牛角包、活龍蝦配海膽醬，冰火交融的蟹肉盛宴

一提到鐵板燒，就想起沖繩！師傅的雙手和刀叉於鐵板上飛舞，全枱看得歡呼大叫。這些回憶作為旅遊特別版也真的不錯，若平常想吃一頓回歸真味的鐵板燒，這些儀式感就太多了。回想香港鐵板燒的發展，八十年代時，鐵板燒是非富則貴人士的享受。後來，出現平民鐵板燒，可是已與傳統大相徑庭。兩、三個月前，HIBI Teppanyaki（日々鐵板燒）的出現，正好填補兩個極端中間的空白，更將日本職人式的鐵板燒，與日常拉近距離。

日々鐵板燒作為海港城內唯一坐擁維港全景的鐵板燒餐廳，它把位置優勢發揮到極致，約70個座位，空間開揚，視野無阻。進門先見門口那個半空懸掛的巨型鱈場蟹裝置藝術，強烈視覺標誌，打卡率爆錶。白天可見貨輪緩緩駛過，夜晚則是對岸璀璨燈海與波光粼粼。而我到訪當日，便剛好看見去年曾坐過的郵輪駛過維多利亞港，回憶都回來了！所以，強烈建議大家訂位時一定要註明要窗邊位，最好安排在黃昏前入座，這樣可以同時欣賞日落與華燈初上的維港美景，視覺與味覺都達到最完美狀態。如果真的訂不到窗邊位，也務必選擇吧枱位，近距離看著師傅煎蛋、翻炒、控火的整個過程，同樣精彩。

餐廳的最大亮點，無疑是特邀日本「蛋神」菰田好輝（Kohki Komoda）先生坐鎮。他自幼對雞蛋情有獨鍾，曾央求母親每日餐桌必有蛋；十多歲入行後，便立志鑽研蛋料理的極致。為研發「零油感煎蛋」，他試過數十種不同產地、尺寸的雞蛋，研發高峰期每日耗蛋以「盤」計。最終，他憑藉精準時間計算、手勢控制，以及對鐵板餘溫的掌握，實現完全不下一滴油，卻煎出蛋白滑嫩微焦、蛋黃香濃流心的完美太陽蛋。

HIBI的午市套餐由$198起，極之親民。但想慢慢品味鐵板燒，推介全日鐵板套餐，包括精選、時令、活龍蝦和頂級鱈場蟹鐵板套餐，價錢由每位$398至$1,588不等。我造訪當日，便選擇了時令鐵板套餐，而友人則選擇了活龍蝦鐵板套餐。先上枱的，不是沙律，而是現場即壓的原隻大蝦蝦餅，香口又脆口。

每款全日套餐也包括梅酒番茄啫喱凍、是日沙律、蟹肉蒸蛋，而時令及更高級的，還有刺身或特上刺身三品盛，未進入戲肉，已經令人滿足！而時令鐵板燒套餐當中，讓人印象最深刻的，有蟹肉牛角包。日本新鮮鱈場蟹肉鑲入金黃酥脆法國牛角包，熱皮冷餡，冰火交融，創意十足。

而本日魚鮮竟是我最愛的魚之一——馬友，馬友的油脂於鐵板的熱力下散發出鮮美濃郁卻不腥不俗的香氣，加上脆薄的表皮，鬆軟的魚身，令人意猶未盡。至於南非鮑魚燒得恰到，鮮香美味，煙韌不乾。

時令海鮮之後，我選擇了沖繩豚肉脆卷，有驚喜。脆沖繩豚肉脆卷則以特製薄脆包裹肥美豚肉、洋蔥與香菇，蘸上秘製日式醬汁後，甜香與油脂完美融合。接下來，最期待的，便是零油感煎蛋。

這道蛋，不只是配菜，更是HIBI的靈魂。看菰田先生在鐵板前操作是個享受，蛋液輕落，蛋白慢慢凝固成柔軟雲朵狀，邊緣微微金黃焦香，中心蛋黃如熔岩般緩緩流出。低卡、無負擔，卻滿滿鮮味。搭配蟹肉炒飯時，那流心蛋黃拌入米粒，瞬間提升整個飯的層次，油潤卻不膩，令人一吃難忘。在香港這個「怕肥」卻又愛美食的城市，這道蛋簡直是救贖。

至於活龍蝦鐵板套餐，大部分料理雖與時令鐵板套餐差不多，但鐵板鵝肝伴油條和活龍蝦配海膽醬確實吸引。鐵板鵝肝伴油條厚片法式鵝肝煎至外脆內軟，配上香港經典炸油條，外層酥脆、內裡吸滿鵝肝油脂，一熱一冷、一西一中，碰撞意想不到。而活龍蝦配海膽醬簡直是高潮位，龍蝦膏的濃潤與海膽的鮮甜混合塗抹，鐵板煎過後，香氣爆發，加上海膽把整道菜的鮮味方向牽引到最集中，每一口都先甜後香、再回甘。

HIBI Teppanyaki

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OTG57號舖

電話：2261 2180

營業時間：星期一至五 12nn-3pm、6pm-110:30pm；星期六、日及公眾假期 12nn-3:30pm、6pm-10:30pm