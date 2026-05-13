歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

06
六月
紅磡香港體育館｜星級班底打造！羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望他們接受這個考驗 紅磡香港體育館｜星級班底打造！羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望他們接受這個考驗
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜星級班底打造！羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望...
推介度：
06/06/2026
09
三月
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」 沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
展覽 文化藝術
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
推介度：
09/03/2026 - 24/04/2028
免費
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
買蒟蒻麵為了減肥（一）？研究指有隱藏好處：「副作用」可改善便秘！
Eat Well

買蒟蒻麵為了減肥（一）？研究指有隱藏好處：「副作用」可改善便秘！

識食Hea住瘦
曾欣欣
識食Hea住瘦

　　五年前在本專欄，我曾介紹過由蒟蒻根製成的半透明、啫喱狀麵條——蒟蒻麵，並分享了為何這種食物會逐漸成為減肥恩物（可參考舊文：零碳零醣蒟蒻麵（一）：為何人人都說蒟蒻麵是減肥恩物？）。原因非常直接：它接近零卡路里及零碳水化合物，加上含有一種名為「葡甘露聚醣」（Glucomannan）的黏性纖維，能在胃部膨脹，有效延長飽腹感。夏天將至，是時候更新過去五年關於蒟蒻麵的最新研究及數據，讓大家有更深層次的認識。

 

買蒟蒻麵為了減肥（一）？研究指有隱藏好處：「副作用」可改善便秘！

 

為何蒟蒻麵接近零卡零碳？

　　蒟蒻麵在香港常以蒟蒻麵、芋絲等名稱出售，日文原名為 Shirataki。其成分約為 97% 水分及 3% 葡甘露聚醣，屬於水溶性纖維。事實上，葡甘露聚醣與胃液接觸後，可吸收高達 50 倍的水分，形成黏稠的啫喱狀；這種啫喱在消化系統中移動緩慢，能延遲胃排空、減緩飯後血糖上升，並延長飽腹感。

 

近期研究：改善排便的意外收穫

　　除了有助減肥之外，近期研究亦指出，蒟蒻麵所含的纖維葡甘露聚醣，並非單純停留在胃部製造飽腹感，其益處更延伸至大腸。當葡甘露聚醣到達大腸時，似乎能改善腸道菌群，並增加排便次數。換言之，即使你當初並非為了通便而吃，腸道也能受惠。

 

買蒟蒻麵為了減肥（一）？研究指有隱藏好處：「副作用」可改善便秘！

 

　　一項於 2025 年 10 月刊登的研究，招募了 48 名年齡介乎 18 至 30 歲、患有慢性便秘至少三個月的跆拳道男運動員。參加者被隨機分配，每日服用 3 克葡甘露聚醣粉末，或外觀相同的安慰劑（3 克麥芽糊精），持續八星期。結果顯示，相比安慰劑組，葡甘露聚醣組表現出以下顯著變化：

　　參加者被隨機分配，每日服用3克葡甘露聚醣粉末，或外觀相同的安慰劍（3 克麥芽糊精），持續八星期。結果顯示，相比安慰組，葡甘露聚醣組：

1.    每週排便次數顯著增加 

2.    腸道功能指數評分顯著改善 

3.    腸道菌群多樣性顯著提高 ，安慰劍組則無顯著變化

 

　　注意：此研究規模較小，且參加者均為男性，目前尚未確定相關益處會否同樣延伸至女士。此外，此臨床測試是以葡甘露聚醣「粉末補充」形式進行，而非使用蒟蒻麵作為食物直接測試。

 

買蒟蒻麵為了減肥（一）？研究指有隱藏好處：「副作用」可改善便秘！

 

葡甘露聚醣 = 益生元

　　由於葡甘露聚醣屬於不會被消化吸收的水溶性纖維，它能幾乎完整地通過小腸進入大腸，成為腸道菌群的食糧。從發酵角度而言，它是一種「益生元」：能選擇性地滋養特定的益生菌，刺激其增殖，並促使細菌產生代謝副產品——尤其是丁酸及丙酸等短鏈脂肪酸。為大腸壁細胞提供能量，同時有助調節腸道蠕動。能改善便秘的源頭，正正集中在這個大腸發酵的環節。

　　另一項於同年 2025 年 7 月刊登的研究，就分析了 10 年間 10 項有關對照試驗。經過數據分析後，研究人員亦指出，連續 12 星期每天進食 5 克或以上葡甘露聚醣，可穩定地增加特定某款益生菌，以及改善 LDL 膽固醇、炎症標誌物 CRP 及 IL-6 水平。當中分析的研究，亦有便秘試驗，劑量則比每天 5 克為低，亦比 12 星期短，但腸道菌群改善方向亦能達到。

 

買蒟蒻麵為了減肥（一）？研究指有隱藏好處：「副作用」可改善便秘！

 

營養師三個實行建議

　　一般市售蒟蒻麵， 提供 3% 葡甘露聚醣含量；即以每 100 克蒟蒻麵來說，就能提供約 3 克葡甘露聚醣，與近期研究每日有效劑量 3 克相近，因此改善排便推論具有一定合理性。

　　●    把蒟蒻麵視為補充纖維食物，而非單純的低卡替代品：腸道規律性的改善有賴持續攝取，偶爾食用效果有限。計劃每星期最少進食一至兩份蒟蒻麵，用作炒菜底料、打邊爐或涼拌麵，能有效增加每日纖維攝入量。

　　●    搭配其他植物性食物一同進食：以葡甘露聚醣作為益生元，可考慮同時進食其他有助改善腸道菌群的食物，例如豆類或發酵食品，同時提供益生菌來源。

　　●    由少量開始：在研究試驗中，部分參加者出現短暫脹氣。因此，若從未進食過蒟蒻麵的話，頭兩星期可以以小份量試吃，讓腸道菌群逐步適應。

 

　　下星期專欄將會與大家分享在超市常見的蒟蒻麵產品。

 

Tags:#蒟蒻麵#減肥恩物#腸道健康#葡甘露聚醣#益生元#減肥飲食#膳食纖維#腸道菌群
Add a comment ...Add a comment ...
別再盲目食魚補腦 : 認清奧米加3食物鏈、從源頭吃出高效率！
更多識食Hea住瘦文章
別再盲目食魚補腦 : 認清奧米加3食物鏈、從源頭吃出高效率！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處