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愛情從來不只是兩個人的事，如何拿捏父母和伴侶之間的完美平衡，永遠是世紀難題
Love Philosophy

愛情從來不只是兩個人的事，如何拿捏父母和伴侶之間的完美平衡，永遠是世紀難題

我單身但我快樂
Ayu 阿愚
我單身但我快樂

　　許多年前，有位女生向交往9年的男友提分手，理由是對男方一家人的關係感到疲憊；她說男友的母親和兄長視她如陌路人，就連家傭都不會尊重她。她雖然明白男友在家庭崗位中有太多難處，然而當事情漸漸牽扯到她的身上，確實擊潰了兩人的感情……

 

　　若干年後，男方的家事鬧得滿城風雨，有些事情雖未至於水落石出，但人們也隱約理解到女生當初的為難。那時，或許確有更好的處理方法，讓女生不至因前事而面臨難以補救的影響，奈何現實裏有太多狀況，根本有理說不清。

 

　　想說的是，除非你倆都是天煞孤星，否則愛情從來不只是兩個人的事，你的伴侶和你的家人，都會因你而形成一輩子的羈絆；怎麼平衡天秤兩端，從來都是一項艱辛課題。

 

　　曾經有位朋友跟我說，他的父母不肯接受他那位紋身師女友，不喜歡她是身上滿佈紋身，不喜歡她經常秀出姣好身材，不喜歡她的冷色系妝容，不喜歡她總是一副樸克臉。至於那女孩的個性，他說：「沒見過面，父母只看過我在社交網上的合照，便已對她很反感了。」

 

　　事實上，那位女紋身師在行業內頗具名氣，審美、手藝都在水準之上，她冷峻的外表內藏一顆柔軟的心，把家人照顧得很好，對客人也很有耐性。日常除了工作，還會幫忙暫托動物；人心太複雜，她寧願把話兒都留給男友和小狗。

 

　　「父母太煩人了，後來我決定搬到女友家去，母親雖然氣到不行，但那又能怎樣？很可笑，在他們眼中我已被壞女人纏上了，我已累得不想跟他們爭吵，誠如他們所說，當作沒生過我這個兒子吧！」

 

　　還未被「壞女人」傷害，他已率先被父母逼瘋。

 

　　在某些父母眼中，子女們的另一半往往跟他們站在對立面上，例如兒子不聽從父母的話，就是受了女友教唆；送禮物給女友，等於兒子花在他們身上的開支縮少。他們一方面渴望子女成家立室，一方面又介意子女另一半的存在，總覺得不是自己替子女揀選的對象，便是不知哪裏來的怪咖，難以溝通和掌控。

 

　　當然，有時父母的擔憂也不無原因，這世界確實存在不少以愛為名的惡意；然而，還未深入認識便把別人拒諸門外，只會顯露你的橫蠻，造成與子女之間的隔閡，結果就像我那位朋友一樣，最終放棄與父母溝通。

 

　　父母必須知道，子女有自己的思想，就算面前似有危機，父母也不能用決絕的態度阻止他們前進。我們每個人也有自己的成長課題，你的角色就是後盾，應先給予子女良好的養分，再在他們痛苦困惑時好好支援，而不是以父母之名加以控制，干預他們的人生自由，給他們製造更大的傷害。

 

　　至於那些只管順著父母之言而委屈另一半的人，被淘汰也是合乎情理。當你無法保護對方、沒有顧及她的感受，還能談得上愛嗎？當大家都有選擇權時，誰會傻得捨易取難？

 

　　在抱怨很難拿捏父母和另一半之間的平衡時，別要氣餒，還請提醒自己，到我們當上父母的角色時，緊記不要成為自己討厭的大人……

 

　　少管閒事，便已算是造福下一代。

 

Tags:#愛情#分手#家庭關係#婚姻#前度#出軌#感情關係
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