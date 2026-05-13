瑞秋·芬倫的《冬之旅》：孤獨在琴鍵與歌聲中化為人形

剛從日如初夏，夜如晚秋的京都回來，到昨晚聽了一場舒伯特的《冬之旅》，那種溫差帶來的恍惚感，竟與這部偉大的套曲產生了奇妙的共鳴。京都的夜晚還殘留著一絲暑氣，而瑞秋·芬倫（Rachel Fenlon）的琴聲與歌聲，卻將香港大會堂的音樂廳，瞬間帶進十九世紀那條雪霧瀰漫的德意志鄉間小道。

這是我第一次聽聞並欣賞這位加拿大女高音兼鋼琴家的演出。她用自彈自唱的形式演繹舒伯特的《冬之旅》，不僅是技巧上的挑戰，更是一場對作品內核的深度挖掘，與當年舒伯特在維也納為摯友首演此曲的場景遙相呼應。

《冬之旅》是舒伯特生命末年的絕唱。1827年，31歲的他正值壯年，卻已深知自己因梅毒時日無多。在他人生的最後一個寒冬，他以德國詩人威廉·繆勒的詩歌為藍本，描繪了一位流浪者在雪地中孤獨跋涉的畫面。這不僅僅是詩中失戀青年的旅途，更是舒伯特面對死亡陰影與社會隔閡的內心寫照。當時歐洲正處於革命前夕的專制壓抑下，那份理想破滅的苦悶，被舒伯特化為一串串淒美的音符。鋼琴部分不再只是伴奏，而是化身為呼嘯的冬風、沉重的步伐和主人公顫抖的心跳，聲樂與鋼琴在這裏合二為一，將孤獨與絕望描繪得淋漓盡致。

而芬倫的詮釋，讓這份絕望少了幾分傳統演繹中的粗礪與沉重，卻多了一層女性視角下的細膩與脆弱。傳統上，《冬之旅》多由男性演繹（寫這篇文章時，我又在放平常喜歡的Hans Hotter版本），主角是那個被愛人拋棄的流浪漢；這一回，當芬倫那清亮卻又能沉入胸腔共鳴的女聲響起，我彷彿看到了一個更加具象的靈魂——不管是男是女，那都是「孤獨」本身的模樣。

最令人屏息的莫過於她的「自彈自唱」。這絕非易事，鋼琴在這首樂曲中的份量與聲樂平起平坐，獨自掌控兩者，稍有不慎便會顧此失彼。然而芬倫做到了。在《河上》（Auf dem Flusse），她指尖流出的冰冷琶音與歌聲中微微的顫抖重疊，彷彿冰封的河面下，仍有暗流在洶湧。她的呼吸就是音樂的呼吸，那種人琴合一的專注，讓聽眾不再是旁觀者，而是與她並肩行走在雪地上的旅人。

當最後一首《風琴奏者》（Der Leiermann）響起，那空靈又固執的重複旋律，配上她那略帶沙啞的嗓音，仿佛在問：在這冰冷的世間，我們是否都只是在寒風中著手搖琴、卻無人理睬的乞丐？

散場時，走出大會堂，維港的晚風撲面而來。雖然身處亞熱帶的初夏，但昨夜，我確實在瑞秋·芬倫的音樂中，走過了一場刻骨銘心的《冬之旅》。