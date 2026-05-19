世界盃2026｜美斯第6度征戰！39歲球王最愛勞力士「Barbie」Daytona

隨著 2026 年 6 月逐漸到來，全球目光再次聚焦在美國、加拿大與墨西哥這三片土地。這屆世界盃破天荒由三國合辦，48 支球隊交鋒 104 場，規模之大可謂前無古人。但對於球迷而言，數字不過是點綴，真正關心的，始終是那個身穿阿根廷 10 號球衣的男人。現年 39 歲的美斯（Lionel Messi），在美職聯（MLS）橫掃金靴獎與 MVP 後正式確認，將代表阿根廷第 6 次出戰世界盃，紀錄與 C 朗拿度看齊。這，極有可能是他的最後一屆。

球場外，球星的喜好往往走兩條路：一種沉迷速度與馬力，另一種則鍾情時間與細節。美斯顯然兩者兼備，若翻看其 IG 便能一窺究竟。但相比車庫裡的超跑，他似乎更在意腕上那枚時計。從早年的低調內斂，到近年與 Jacob & Co. 的深度合作，甚至在邁阿密時期意外帶起「粉紅」熱潮。而在眾多收藏中，美斯對粉紅色有著非一般的情意結。這究竟是對球會的忠誠，還是他私下也是個「Pink Gentleman」？

向千球邁進：宿敵間的英雄重英雄

如果將美斯的職業生涯拆開來看，會發現他早已超額完成所有夢想。2022 年卡塔爾世界盃，他以 7 個入球帶領阿根廷奪冠，補上最後一塊拼圖，亦第二次拿下世界盃金球獎，至今已坐擁 8 座金球獎及 8 次世界足球先生殊榮。而截至 2026 年，他的職業生涯入球已逼近 900 大關，在美職聯依然維持巔峰狀態。這一刻，其實早已可以為職業生涯劃上一個近乎完美的句號。

在 Instagram 查看這則貼文 Leo Messi（@leomessi）分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 Leo Messi（@leomessi）分享的貼文

但美斯沒有選擇停下來，而是決定與宿敵 C 朗拿度一樣，再度出戰今屆世界盃。即便在訪問中，他坦言衛冕之路艱難，並直指法國、巴西與西班牙才是奪標大熱，甚至認為兩年前的歐國盃冠軍西班牙，比阿根廷更有機會捧盃。今屆阿根廷被編入 J 組，而葡萄牙則在 K 組，若兩隊皆以小組首名出線並順利晉級，「梅羅爭霸」極有可能在 8 強賽上演。有趣的是，兩人在球場競爭逾十五載，私下關係卻隨着歲月增長，由對手昇華至「惺惺相惜」，轉化成一種英雄重英雄的氣度。

在 Instagram 查看這則貼文 Leo Messi（@leomessi）分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 Leo Messi（@leomessi）分享的貼文

腕上的「圓」宇宙：粉紅魅力

球場上的球王，球場外亦是吸金王。根據 2025-2026 年度《福布斯》報告，美斯是全球收入第二高的足球員，年收入預計達 1.3 億美元，僅次於 C 朗。儘管美斯在國際邁阿密（Inter Miami CF）以 2,040 萬美元薪酬高居聯賽榜首，但其總收入的絕大部分其實源自場外的贊助與代言。他的合約雖不像 C 朗般鋪天蓋地，但每一項合作均極具份量，從 adidas 的終生合約、珠寶與腕錶品牌 Jacob & Co.、Louis Vuitton，到百事可樂及百威啤酒，無一不是國際頂尖品牌。

在 Instagram 查看這則貼文 Leo Messi（@leomessi）分享的貼文

而在眾多代言中，不難發現美斯對名錶的偏愛。在他的收藏中，首推與 Jacob & Co. 聯乘的「Epic X Chrono Messi Titanium」。該錶款限量 180 枚，6 點鐘位置刻有「Messi」字樣，並將其標誌性的球衣號碼「10」以紅字點綴，輔以阿根廷國旗的藍白配色，象徵意義極高。

然而，最令錶界震撼的，莫過於他在賽場被拍到的那枚 Rolex Daytona 126538TRO「Barbie」。這款俗稱「Off-catalogue」的非目錄極罕款式，以 18K 黃金打造，最奪目的莫過於鑲嵌粉紅寶石的錶圈以及粉色錶盤。據傳該款僅供品牌極少數頂級 VIP 認購，市場估值已由最初估價的約 40 萬美元攀升至百萬美元以上，全球限量僅 10 隻。除了這隻傳奇 Daytona，美斯亦曾佩戴具備粉色錶盤的 Rolex Oyster Perpetual；他甚至在今年 3 月隨隊訪問白宮時，向美國總統送上球會與 Tudor 合作的 Black Bay Chrono Pink。顯然，美斯在心繫球會之餘，亦只有他能將粉紅色 carry 得如此霸氣十足，毫無矯揉造作之感。

除了極罕勞力士，美斯對百達翡麗（Patek Philippe）亦情有獨鍾。他曾於頒獎禮上佩戴 5270P 萬年曆計時碼錶，鉑金錶殼配上標誌性的「祖母綠」錶盤，市價早已突破 15 萬美元；而同品牌的 Aquanaut Chronograph 5968A 亦是他的心頭好。至於提到名錶，又怎能少得愛彼（Audemars Piguet, AP）？早在 2005 年美斯奪得西甲冠軍時，AP 便曾贈予他一枚 Royal Oak 腕錶，自此開啟了他的「皇家橡樹」情緣。美斯更於 2010 年正式成為品牌代言人，並推出聯名錶款「Royal Oak Leo Messi」。綜觀美斯的腕錶清單，這不僅是商業版圖的擴張，更展現了他具備專業收藏家水準的獨到眼光。