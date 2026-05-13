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《21世紀大君夫人》最美大妃孔升妍：4款清冷系專屬妝備全公開！
Makeup
Celebrity Style

《21世紀大君夫人》最美大妃孔升妍：4款清冷系專屬妝備全公開！

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　韓劇《21世紀大君夫人》（The 21st Century Grand Lady）最近在Disney+熱播。劇情以君主立憲制下的韓國為背景，講述一名擁有一切、卻因平民身分而嫁進皇室的財閥私生女（IU飾演），與一名身分尊貴、卻無法擁有皇位的大君（邊佑錫飾演）的愛情故事。現代宮廷劇很有追看性，而精緻的宮廷美學更在網絡上引起討論。劇中IU飾演的成熙周是財閥集團代表又是大君夫人，造型固然華麗，但真正令筆者眼前一亮、甚至在社交平台上引發「求妝容同款」的，絕對是飾演「大妃娘娘尹苡廊」的孔升妍。

 

 

 

　　孔升妍（Gong Seung-yeon）今年33歲，曾是SM娛樂的練習生，也是TWICE 定延的親姐姐。在劇中，孔升妍飾演的尹苡廊出身名門，年紀輕輕便身居大妃高位，那種帶著陰謀、高貴卻又隱藏著複雜情感的冷艷美，讓她每一次出場都成為眼球焦點。孔升妍的化妝師深知觀眾的訴求，亦大方分享了大妃娘娘的妝容秘密！

 

 

權力感底妝

 

　　與過往宮廷劇追求的厚重霧面底妝不同，尹苡廊大妃的底妝強調自然光澤感，看起來細緻、通透，又不失奢華感。

 

 

《21世紀大君夫人》最美大妃孔升妍：4款清冷系專屬妝備全公開！

HERA — Reflection Skin Glow Foundation #17C1

 

　　化妝師選用了HERA的流光粉底液。這款粉底主打如鏡面反射般的細膩光澤，色號17C1是偏冷的白皙色調，正好襯托出大妃娘娘高冷且一塵不染的形象。

 

威嚴深邃的眼妝

 

　　大妃的眼神是整個妝容的靈魂，要顯得有智慧，內斂而不失威嚴，眼影的配色特別重要。化妝師沒有選用閃爍的珠光，轉而追求層次分明的深邃感。

 

 

《21世紀大君夫人》最美大妃孔升妍：4款清冷系專屬妝備全公開！

CHANEL — Les 4 Ombres 四色眼影 #352 Elemental

 

　　這盤#352眼影是美妝界公認的消腫王者，全啞光的灰棕色調十分適合營造眼窩立體感。化妝師先用淺米色大範圍打底，再用灰褐色加深雙眼皮摺痕處，並向眼尾拉長。這種低調的啞光層次，讓孔升妍的眼神看起來更有故事感，威嚴而不張揚。

 

鼻尖溫潤的珠光

 

　　為了平衡底妝與眼影的冷淡感，大妃妝容在顴骨和鼻尖加了一抹溫暖的光澤。淡淡的蜜桃色澤不但能加深輪廓，還能為威嚴的大妃增添一絲隱藏的女性柔情，展現出剛柔並濟的氣道。

 

 

《21世紀大君夫人》最美大妃孔升妍：4款清冷系專屬妝備全公開！

DIOR — Backstage Glow Maximizer Palette #Pearly Peach Glow

 

反差感唇色

 

　　最令筆者意外的，竟是大妃娘娘的唇妝並非如一般宮鬥劇娘娘所用的正紅色唇妝，反而是溫柔的珊瑚粉色，證明權力感不一定要靠濃妝豔抹。這種減齡的唇色選擇，平衡了大妃這個角色的沉重，讓孔升妍在展現權力的同時，依然保留了那份讓人動容的清麗脫俗。

 

 

《21世紀大君夫人》最美大妃孔升妍：4款清冷系專屬妝備全公開！

DIOR — Addict Lipstick #250 Dior Charm

 

Tags:#21世紀大君夫人#孔升妍#美妝#Dior#Chanel#HERA#2026春夏#春夏美妝
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