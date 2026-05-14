Swatch x AP Royal Pop 懷錶開售！CEO：限購 8 個月？售價 $2,940 起，值不值得買？

自 Swatch 成功與同集團的 Omega 及 Blancpain 推出聯名系列後，錶壇一直屏息以待下一個驚喜。2026 年，Swatch 正式宣佈與頂級製錶殿堂 Audemars Piguet（AP）展開史上最出人意表的跨界合作，推出名為 "Royal Pop" 的聯名懷錶系列。這次合作並非只是單純的品牌聯名，而是鐘錶史上兩股極端力量的交匯：一方是代表精密與奢華的 Royal Oak「皇家橡樹」八角形美學，另一方則是 Swatch 80 年代最具實驗精神、打破佩戴常規的 POP 系列，徹底打破傳統高級腕錶與日常配飾之間的界線。

Royal Pop 的創作靈感深深植根於對「時間佩戴權」的解放。設計師巧妙地擷取了傳奇設計師 Gérald Genta 為 AP Royal Oak 定義的標誌性八角形錶圈、8顆六角形螺絲與 Petite Tapisserie 小格紋裝飾，卻大膽地將其置入 Swatch 獨有的 Bioceramic 生物陶瓷錶殼之中，並採用後者自製及沿用多年的 SISTEM51 自動上鍊機械機芯。這款時計的核心魅力在於其多變的形態，除了作為裝飾領口、腰間或掛於手提袋的時尚配件，錶頭也可以隨時從懷錶掛繩中取出，放在專用底座而成為實用的迷你座枱鐘，重現當年 POP 系列「隨處皆可佩戴」的精神。

在視覺呈現上，Royal Pop 系列一口氣推出 8 款引人注目的配色，從深邃的皇家藍、優雅的石板灰，到極具玩味的霓虹粉與薄荷綠，充分展現 Swatch 一貫的色彩張力。規格方面，40 毫米的錶徑配合僅 8.4 毫米的厚度，確保其輕盈的便攜性。機芯更是此次聯名的誠意之作，內部搭載重新美化的 SISTEM51 手動上鍊機械機芯，放大的 "Royal Pop" 字樣與充滿普普藝術風的機芯夾板，確實賞心悅目。機芯在滿鍊的狀態下能提供長達 90 小時動力儲存，並在全自動化組裝與專利Nivachron防磁游絲的加持下，為這款時尚懷錶提供強大的技術支撐。售價方面，基本款 Lépine 風格定價為 $2,940，而配備小秒針功能的 Savonnette 版本則為 $3,150。

市場反應也成為錶迷們茶餘飯後的話題，部分認為這次聯乘能夠讓千禧世代與 Gen Z 以平易近人的門檻（售價$2,940起）接觸到傳奇錶款的設計美學，當然亦有人抱著懷疑態度，影響 AP 在頂級鐘錶界的地位云云。即使如此，近日在全球各大 Swatch 旗艦店外（意料之內地）出現「紥營」排隊認購 Royal Pop 的情況，重演 2022 年 3 月 Moonswatch 橫空誕生的「瘋潮」！更有趣的是，由於 Royal Pop 系列目前僅以懷錶與掛錶形式發售，Swatch 亦表明不會生產專屬的錶帶，因而觸發民間一股「腕錶改造」風潮，不少改裝職人及第三方配件商經已蠢蠢欲動，聲稱會運用 3D 打印技術開發兼容性錶帶，將 Royal Pop 的八角形錶頭裝配在一體式鏈帶或橡膠錶帶上。這種第三方「二創 Royal Oak」的現象，無疑為 Royal Pop 增添不少樂趣，也是頗具潛力的商業機會。

Swatch Group CEO Nick Hayek 接受外國傳媒訪問時表示：「我們與 AP 的合作並非為了追求昂貴，而是為了傳遞一種樂趣。時間不應該被束縛在手腕上，Royal Pop 是向傳統高級製錶的一次致敬，也是一次俏皮的挑戰。我們將 AP 的精湛靈魂帶入了大眾的視野，證明了奢華也能擁有充滿活力、民主的一面。」當問到錶迷最關心的問題，就是 Royal Pop 是否以限量形式發售？答案一如 MoonSwatch 與 Swatch x Blancpain Fifty Fathoms，各位現在走進 Swatch 各專門店就可以入手。Nick Hayek 的回答也有弦外之音，”Swatch won’t be producing them forever, so think eight months, not 88 months”。至於同場接受訪問的 AP CEO Ilaria Resta 也有回應，”Unlike the MoonSwatch, this is a one-off collection, available at Swatch stores only from Saturday 16 May, you best go join the queue.” 兩位 CEO 的言論隨即在市場上引起強烈迴響，這一刻的你，有衝動去店外「紥營」嗎？還是早已置身其中？