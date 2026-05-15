歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
八月
尖沙咀K11 MUSEA ｜全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展 8月1日登陸尖沙咀 全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置藝術座落維港海濱 尖沙咀K11 MUSEA ｜全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展 8月1日登陸尖沙咀 全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置藝術座落維港海濱
節慶活動 商場活動
尖沙咀K11 MUSEA ｜全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展 8月1日登陸尖沙咀 ...
推介度：
01/08/2026 - 06/09/2026
免費
20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！
Dining

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

「世」界味覺之旅
Saii Lee
「世」界味覺之旅

　　最近來到澳門永利酒店中菜廳「九鯤」享用晚餐，餐廳由來自北京的行政總廚張志成主理（人稱小胖），張師傅被視為現今廚藝界中炙手可熱的新星，擅長以獨有風格展示食材的細緻鮮味，為客人送上一道接一道的佳餚美饌。

 

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

 

　　一步踏進環境寛闊的餐廳，先會被長長的茅台主題酒吧吸引，永利首席調酒師Mark Lloyd會以茅台炮製出多款創意雞尾酒。轉向右手邊，是一組叫人眼前一亮，以純手工打造的曲面藝術魚缸，魚缸裡面有各式各樣海鮮遊來遊去，既有觀賞價值，亦能了解食材。再進裡面一點，映入眼簾是180度表演湖的壯麗美景，每隔一段時間便會有精彩的噴泉表演，實在是一切來得太美妙。

 

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

 

　　侍應先送來歡迎飲品，喝上一口清新味蕾，好好準備迎接當晚的美食。

 

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

 

　　羅勒葉伴加拿大象拔蚌（MOP 2,888）- 作為首道登場菜式，張師傅選用象拔蚌中最精華的部位，切至手指般粗細，份量與形態同時呈現出「矜貴」的氣息。享用時把象拔蚌夾在一至兩片新鮮羅勒葉同時食用，讓羅勒的清香能在入口時瞬間釋放，與象拔蚌的爽脆、彈牙口感形成同步回應，更甚是羅勒的芳香並沒有蓋過食材自身的味道，而是以更乾淨的方式將整體味覺拉至更立體的層面，同時象拔蚌的脆彈口感又延伸出另一種佈局，使嘴巴裡呈現出多層次的漸進變化。整體而言，此道菜的完成度整高，達至「調味之少、層次之多」的境界。

 

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

 

　　九鯤·脆蔥鮑魚（MOP 288） - 此道菜式以「脆」與「糯」的對照作為基礎，面層先油炸至金黃酥脆，關鍵在於蔥的選用與處理，以山東章丘大蔥入饌，蔥香清甜溫和，香氣不帶刺鼻侵略性，張師傅用上細膩刀功處理鮑魚，方便入味之餘又能獲得更佳口感；再以慢火處理，使鮑魚呈現柔軟、濃鮮與回甘。吃時先品嚐葱的香甜與脆感，再享受鮑魚的軟糯鮮香，最後令兩者合二為一，當脆香與糯鮮完美融合，鮮味的擴散會加倍提升，層次於牙齒與舌尖間迅速凝聚，好吃得念念不忘。

 

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

 

　　水洗蒜汁鮑芹（MOP 88） - 品嚐過兩道海鮮菜式，是時候來一款「潔淨口感」的料理。張師傅先把芹菜的表面絲絡逐一清除，確保食用時不留纖維粗糙感，令口感變得格外爽脆且入口清新。蒜汁用上新鮮蒜頭炮製，經水洗處理，降低辛辣刺激，保留純粹蒜香的柔和輪廓。亮點是加入少量松露油提香，松露的幽香於蒜香之上形成淡雅疊加，與芹菜的爽脆產生鮮明對比，一啖入口，香氣不厚重、但層次清楚，好吃之餘還有解膩作用。

 

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

 

　　小胖特色馬友魚春卷 （每件MOP 288） - 輪到餐廳名物登場，春卷面層搭配巴馬臣芝士，用意帶出鹹香與微濃的香氣輪廓；餡料則以新鮮馬友魚製作，鮮味自然且直接，並無過度修飾，搭配特別調製的魚子醬一同享用。吃時建議先品嚐原味，感受過馬友魚的鮮香之後，再添加以少許以蔥油撈製過的特調魚子醬，讓鹹鮮滋味將春卷的鮮味推進更高層次，簡單地獲取了我們歡心。

 

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

 

　　茅台火焰脆皮雞（MOP 488） - 另一款餐廳名物是脆皮雞，美妙處在於皮層質地與肉質水分得以同時保持。張師傅選用優質三黃雞入饌，貪其油脂分布均勻，炸過後皮下脂肪比例維持於理想範圍。享用時大廚會即席剪件，一口咬下，皮層薄脆，咬感近似玻璃紙般「咔嚓」作響，肉質保持嫩滑多汁，一道能夠體會到大廚對火候控制功力有多麼深厚的菜式。

 

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

 

　　黃燜花膠湯（MOP 780） - 來到自己最愛的湯品時間，此道黃燜花膠湯用上地道烹調方式炮製，以湯羹往裡面撈起一點點，便見到有大塊花膠，質感濃郁且豐厚，湯底的黏稠度與深度足以承托出花膠的膠質層次，整體味道醇厚鮮香。喝到差不多若覺得膩，可以放入一至兩滴意大利黑醋平衡滋味，注意不要一下子放入太多，避免酸度過量而破壞原本的湯底風味。

 

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

 

　　老闆餃子（MOP 138/6 隻） - 主食有原來只給老闆品嚐的湯餃子；老闆試過後表示喜歡，故取名「老闆餃子」。餡料選用講究，比例亦經過張師傅精心調配，當中包括新鮮雞蛋、彈牙蝦肉、爽口木耳與鮮嫩豬肉。吃時能體驗到餃皮與餡料的比例達至理想平衡，咬下瞬間肉汁湧現，收尾乾淨且餘香延續，難怪能成為老闆們的喜愛菜式。

 

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

 

　　甜心時間來了一款口感軟滑、味道酸甜的手工拉絲酸奶 （MOP68）和精緻的餐後小點，為晚餐劃上甜蜜句號。

 

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！

 

九鯤 

地址 ： 澳門新口岸永利澳門酒店1/F

電話 ： +853 89863663

 

Tags:#澳門#美食地圖#Dining#九鯤#永利澳門酒店#Drunken Fish
Add a comment ...Add a comment ...
中環精緻越南料理：越式雞肉精製河粉配花膠及金華火腿、一鴨三吃配黃皮葉及越南鹹冬甩，打造出「越華融合」的佳餚美饌！
更多「世」界味覺之旅文章
中環精緻越南料理：越式雞肉精製河粉配花膠及金華火腿、一鴨三吃配黃皮葉及越南鹹冬甩，打造出「越華融合」的佳餚美饌！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處