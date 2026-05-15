不丹舊都普納卡：見證奇特又真實的文化信仰，看王室比童話更浪漫的愛情故事

不丹舊都普納卡（Punakha）承載著深厚的歷史。在 1955 年遷都廷布（Thimphu）之前，它一直是不丹的首都。被譽為全國最美麗的城堡——普納卡宗，在 1950 年仍是國家政府與最高宗教機構的所在地。

普納卡位於海拔約 1,200 公尺的河谷中，氣候溫暖濕潤，土地肥沃適合農作物生長，更以稻田和辣椒農場聞名，故有著「不丹的江南」——稻米之鄉的美譽。 在這片如世外桃源的美景中，你可以在橙樹果園旁的小溪邊享受寧靜的獨處，或沉醉於這個古城種種美好過往和現代傳說之中。

數百年前，一支由西藏僧侶「瘋聖」射出的降伏惡魔之箭，落在了普納卡河谷的一座小山丘上。1499年，為了紀念這位不遵循傳統修行方式，常用戲謔狂放的歌舞甚至特殊的方式來降妖除魔、傳播佛法的大師，由他的堂兄在箭矢落下之處建立了奇美拉康（Chimi Lhakhang）寺。寺內除保留着當年那支傳說中的鐵箭，還擺放了一本厚厚的相冊供人們翻閱，內裡是來自世界各地曾經前來祈求新生命的不孕夫妻，把他們成功的經歷以相片寄回，為這個降伏惡魔，又象徵繁衍與生命力的寺廟不斷累積「靈驗口碑」。一百多年來，寺廟的求子儀式虔誠而極具象徵力量，更代表了不丹最奇特而又真實的文化信仰。

普納卡的春日陽光明媚流雲如詩，群山靜穆河水潺潺，猶如夢幻中的世外桃源，令人一瞬間重返心靈故鄉。坐落於「父親河」與「母親河」交匯處的普納卡宗（Punakha Dzong），被譽為「不丹最美的宗堡」。每年春季，宗堡周圍的藍花楹盛開，紫色花瓣與雪白牆體相互映襯，建築宏偉、雕刻精美的普納卡宗，堪稱一座鄺世藝術珍品。這樣悠遠神秘莊嚴的聖境，在2011年首次舉辦了君主的大婚典禮，31歲的國王凱薩爾·旺楚克親手為21歲的妻子吉增·佩瑪戴上了王冠，並宣布授予她「王后陛下」的頭銜。

你可曾聽說過一個比童話更加浪漫的現代愛情故事：被譽為亞洲最美王后的吉增·佩瑪出生在不丹的一个名门望族，但是她一直將自己視為平民。7歲那年，在不丹王室舉辦的王公貴族家庭聚會上，佩瑪與17歲的旺楚克王子相遇。佩瑪傾心於英俊挺拔的王子，她走到旺楚克的身旁，請他帶自己走——「因為我喜歡你」。當時王子也被她的美貌和善良深深吸引，遂跪下來跟佩瑪說：假若我們將來長大後再次相遇，並且都單身及還互相喜歡對方，他就會娶她為妻。與其說這些對話是童言童語，還不如說是山盟海誓，7歲的佩瑪和17歲的王子就這樣私定了終身。之後漫長的14年裡，他們都在各自的學業上成績斐然，二人也都先後留學英國。雖然從出生起就註定了今生是不平凡的人，但他們彼此默默注視，各自等待對方成長，同時也變成更好的自己。

2006年，26歲的吉格梅·凱薩爾上任王位，成為世界上最年輕的國王。而佩瑪也修讀完英國攝政大學國際關係學，精通不丹、印度和英語三國語言，還曾擔任學校籃球隊隊長，組建過自己的樂隊，成為一位出色的現代女性。國王知道是時候將自己的灰姑娘接回城堡了。2011年5月20日，吉格梅·凱薩爾國王向全國民眾宣布了自己將與吉增·佩瑪結婚的消息，舉國歡騰。這年的10月13日，吉增佩瑪也成為世界上最年輕的王后，從此公主和王子過上了幸福的生活。

「我不知道對於我的人民來說，吉增佩瑪是個怎樣的人，但對於我來說，她就是唯一。」吉增·佩瑪以親切而典雅的姿態贏得了不丹人民的愛戴，成為被王室和人民寄予厚望的一國之后。她的魅力令國王為她破除傳統，從此將一夫多妻改為一夫一妻制並寫入不丹憲法。而吉增·佩瑪在履行傳統王室責任外，也積極參與教育、環保與兒童福利等公益事業，致力於推動文化保存，並與國王一起前往各國參與國際交流，將不丹這個僅有 78 萬人民的小國故事傳播到世界各地，至此已成為眾多國際場合和媒體難以移開目光的亮麗風景。