精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《Soma》

五月的週末，告別一整週的忙碌與塵囂，總是讓人渴望一場慵懶的假期。手執一杯沁涼的冰美式，穿梭於城中不同的畫廊，無疑是最愜意的消遣。今期為讀者挑選了四場值得駐足的畫廊展覽，讓我們一同沉浸於這份恬靜的藝文氣氛中。

#1 Gallery Exit

韓幸霖、劉詩敏、黃加頌 及 Benjamin RYSER 《啞劇馬之夢》

啞劇中的馬匹總帶著一股神秘而怪誕的氣息，厚重的戲服遮蔽著背後的演員。展覽以「啞劇馬」作為概念，四位藝術家如戲中演員，以不同的創作媒介訴說著各自的故事。大家的故事互相交織著，像一場藝術家們的對話。

韓幸霖的油畫作品在畫面間穿梭遊走，建構出荒誕與童真的畫面；在韓所創造的時空裡，一切喧囂消散，僅餘下純粹的寂靜與自我。畢業於台北藝術大學的劉詩敏，則擅長以即興的線條與筆觸交織，將文學與神話轉譯為抽象構圖，引領觀者在畫面中感受自由與約束的拉鋸。

而黃加頌與 Benjamin Ryser 則透過社群研究計畫，將收集到的生命碎片轉化為藝術實體。其中作品《落石與鳥鳴》，靈感源自一位經歷花蓮大地震的友人，試圖在作品中重現當時恐懼陰霾下，那份顯得格外突兀卻真實的鳥鳴。

韓幸霖、劉詩敏、黃加頌 及 Benjamin RYSER《啞劇馬之夢》

日期：2026年5月16日至2026年6月18日

地址：香港香港仔田灣興和街25號 大生工業大廈3樓

#2 Contemporary by Angela Li

支皓霆、郭熙曈、李美蓮、鄧珮瑩聯展《Soma》

在古希臘語中，「Soma」不僅意指「身體」，也是「生命」。古往今來，身體始終是映照內在感受的最佳媒介。展覽以「身體」為核心，匯聚四位藝術家，透過心智、肉體與時間的交感創作，共築成一個「Soma」生命共同體。

支皓霆的作品圍繞「時間」展開。在他的創作語境下，時間不再是時鐘上冷硬跳動的數字，而是一場對創作者身體感的感知轉移。郭熙曈則解構人體的視覺慣性，利用影像重疊的技法，在堆疊的形體間呈現人體互相擠擁、扭曲的動態，幻化出獨有的視覺構圖。

李美蓮的作品呈現的並非軟弱，而是將生命能量轉化為獨特的空間構築；而是將這份能量繪製成獨有的空間與構築，獨一無二的流動令觀者感受到當中的力量拉扯，展現出對世事的接納與學習。鄧珮瑩將身體與空間互相交錯，色彩與肢體的交錯放大了感官體驗，兩者的張力在碰撞中產生共鳴，構築出一套專屬的藝術語言。

支皓霆、郭熙曈、李美蓮、鄧珮瑩聯展《Soma》

日期：2026年5月7日至2026年6月13日

地址：香港上環荷李活道248號

#3 SC Gallery

Chow Ciao Chow、徐雪慧、黃文杰、蟻穎琳聯展:《Whisper or Loud》

面對外界紛擾的喧囂，我們總渴望尋回一片心靈的平靜據點。本次展覽的四位藝術家，以迥異的藝術語言映照內心深處，於展場中構築出微妙的空間節奏。

Chow Ciao Chow 的創作用色鮮明，色彩間強烈的對比直接傳遞出濃烈的情感。其中「落淚的太陽」是其創作靈魂：象徵正能量、總是笑面迎人的太陽，亦有暗自垂淚的悲慟時刻。徐雪慧同樣運用高對比色調，將城市生活中的疏離感轉化為靈感。她將「手」作為畫面中放大的感知載體，透過色彩的冷暖交替，引領觀者觸摸內心的情感脈絡。

相比之下，黃文杰的作品則展現出理性的規律。在畫作中透過細緻的色彩推移與光影漸變中，於幾何色塊與線條的框架下，細膩地勾勒出感性思緒。蟻穎琳則以標誌性的「魚頭人身」角色為核心，在畫布上建構出一片超現實的想像空間，藉此探索並重塑「家庭」的深層意涵。

Chow Ciao Chow、徐雪慧、黃文杰、蟻穎琳聯展:《Whisper or Loud》

日期：2026年5月9日至6月20日

地址：黃竹坑道53號 英基工業中心1902

#4 The Gallery of Hong Kong Art School

校友藝術家聯展《弦外之語》

《弦外之語》帶來三位藝術家，展覽呈現在過去與現在之間的跨時空對話。「萬物皆因被感知而存在」，策展主題由藝術家的個人體悟出發，將目光聚焦於特定的時空節點。在這裡，過去、現在與未來不再是線性的更迭，而是交疊並存的狀態，旨在為觀者營造一種超越傳統時間維度的感官體驗。

校友藝術家聯展《弦外之語》

日期：2026年5月5日至5月28日

地址：香港藝術學院藝廊（香港灣仔港灣道2號香港藝術中心10樓）