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精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《Soma》
Artcation

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《Soma》

TEXT:Angel SPHOTO:官方圖片

　　五月的週末，告別一整週的忙碌與塵囂，總是讓人渴望一場慵懶的假期。手執一杯沁涼的冰美式，穿梭於城中不同的畫廊，無疑是最愜意的消遣。今期為讀者挑選了四場值得駐足的畫廊展覽，讓我們一同沉浸於這份恬靜的藝文氣氛中。

 

#1 Gallery Exit
韓幸霖、劉詩敏、黃加頌 及 Benjamin RYSER 《啞劇馬之夢》

 

　　啞劇中的馬匹總帶著一股神秘而怪誕的氣息，厚重的戲服遮蔽著背後的演員。展覽以「啞劇馬」作為概念，四位藝術家如戲中演員，以不同的創作媒介訴說著各自的故事。大家的故事互相交織著，像一場藝術家們的對話。

 

　　韓幸霖的油畫作品在畫面間穿梭遊走，建構出荒誕與童真的畫面；在韓所創造的時空裡，一切喧囂消散，僅餘下純粹的寂靜與自我。畢業於台北藝術大學的劉詩敏，則擅長以即興的線條與筆觸交織，將文學與神話轉譯為抽象構圖，引領觀者在畫面中感受自由與約束的拉鋸。

 

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《SOMA》

韓幸霖《光可以到達任何地方》2026

 

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《SOMA》

韓幸霖《Still Reception》2025

 

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《SOMA》

劉詩敏《天使的小便連在一起》2024-2025

 

　　而黃加頌與 Benjamin Ryser 則透過社群研究計畫，將收集到的生命碎片轉化為藝術實體。其中作品《落石與鳥鳴》，靈感源自一位經歷花蓮大地震的友人，試圖在作品中重現當時恐懼陰霾下，那份顯得格外突兀卻真實的鳥鳴。

 

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《SOMA》

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《SOMA》

 

韓幸霖、劉詩敏、黃加頌 及 Benjamin RYSER《啞劇馬之夢》
日期：2026年5月16日至2026年6月18日
地址：香港香港仔田灣興和街25號 大生工業大廈3樓

 

#2 Contemporary by Angela Li
支皓霆、郭熙曈、李美蓮、鄧珮瑩聯展《Soma》

 

　　在古希臘語中，「Soma」不僅意指「身體」，也是「生命」。古往今來，身體始終是映照內在感受的最佳媒介。展覽以「身體」為核心，匯聚四位藝術家，透過心智、肉體與時間的交感創作，共築成一個「Soma」生命共同體。

 

　　支皓霆的作品圍繞「時間」展開。在他的創作語境下，時間不再是時鐘上冷硬跳動的數字，而是一場對創作者身體感的感知轉移。郭熙曈則解構人體的視覺慣性，利用影像重疊的技法，在堆疊的形體間呈現人體互相擠擁、扭曲的動態，幻化出獨有的視覺構圖。

 

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《SOMA》

⽀皓霆《時漣 1》2026

 

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《SOMA》

郭熙曈《什麽也沒有剩下》2026

 

　　李美蓮的作品呈現的並非軟弱，而是將生命能量轉化為獨特的空間構築；而是將這份能量繪製成獨有的空間與構築，獨一無二的流動令觀者感受到當中的力量拉扯，展現出對世事的接納與學習。鄧珮瑩將身體與空間互相交錯，色彩與肢體的交錯放大了感官體驗，兩者的張力在碰撞中產生共鳴，構築出一套專屬的藝術語言。

 

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《SOMA》

李美蓮《心浪》2022

 

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《SOMA》

鄧珮瑩《SLEEPLESS REST. RESTLESS SLEEP.》2026

 

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《SOMA》

鄧珮瑩《I'LL COME TOO.》2026

 

支皓霆、郭熙曈、李美蓮、鄧珮瑩聯展《Soma》
日期：2026年5月7日至2026年6月13日
地址：香港上環荷李活道248號

 

#3 SC Gallery
Chow Ciao Chow、徐雪慧、黃文杰、蟻穎琳聯展:《Whisper or Loud》

 

　　面對外界紛擾的喧囂，我們總渴望尋回一片心靈的平靜據點。本次展覽的四位藝術家，以迥異的藝術語言映照內心深處，於展場中構築出微妙的空間節奏。

 

　　Chow Ciao Chow 的創作用色鮮明，色彩間強烈的對比直接傳遞出濃烈的情感。其中「落淚的太陽」是其創作靈魂：象徵正能量、總是笑面迎人的太陽，亦有暗自垂淚的悲慟時刻。徐雪慧同樣運用高對比色調，將城市生活中的疏離感轉化為靈感。她將「手」作為畫面中放大的感知載體，透過色彩的冷暖交替，引領觀者觸摸內心的情感脈絡。

 

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《SOMA》

Chow Ciao Chow《Your sunshine and the bed heads》2025

 

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《SOMA》

Chow Ciao Chow《Your sunshine wanted you》2025

 

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《SOMA》

徐雪慧《Soft Light Within》2026

 

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《SOMA》

徐雪慧《Silent Glow》2026

 

　　相比之下，黃文杰的作品則展現出理性的規律。在畫作中透過細緻的色彩推移與光影漸變中，於幾何色塊與線條的框架下，細膩地勾勒出感性思緒。蟻穎琳則以標誌性的「魚頭人身」角色為核心，在畫布上建構出一片超現實的想像空間，藉此探索並重塑「家庭」的深層意涵。

 

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《SOMA》

黃文杰《Untitled I》2026

 

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《SOMA》

黃文杰《Deviation I》2026

 

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《SOMA》

蟻穎琳《屋樹人 1 –Polly Pocket 渡假別墅 1993》2026

 

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《SOMA》

蟻穎琳《屋樹人 3 –綠色飯廳》2026

 

Chow Ciao Chow、徐雪慧、黃文杰、蟻穎琳聯展:《Whisper or Loud》
日期：2026年5月9日至6月20日
地址：黃竹坑道53號 英基工業中心1902

 

#4 The Gallery of Hong Kong Art School
校友藝術家聯展《弦外之語》

 

　　《弦外之語》帶來三位藝術家，展覽呈現在過去與現在之間的跨時空對話。「萬物皆因被感知而存在」，策展主題由藝術家的個人體悟出發，將目光聚焦於特定的時空節點。在這裡，過去、現在與未來不再是線性的更迭，而是交疊並存的狀態，旨在為觀者營造一種超越傳統時間維度的感官體驗。

 

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《SOMA》

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《SOMA》

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《SOMA》

 

校友藝術家聯展《弦外之語》
日期：2026年5月5日至5月28日
地址：香港藝術學院藝廊（香港灣仔港灣道2號香港藝術中心10樓）

Tags:#Artcation#藝術展覽#弦外之語#香港藝術學院藝廊#SC Gallery#Whisper or Loud#Soma#Contemporary by Angela Li#啞劇馬之夢#Gallery Exit#畫廊
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