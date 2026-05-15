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如果《寂靜的朋友》是在香港拍？
Movie & Drama

如果《寂靜的朋友》是在香港拍？

ChatENT
月巴氏
ChatENT

　　身邊不少鍾意梁朝偉的人，當知道我看了《寂靜的朋友》（Silent Friend），立即問：好看嗎？值得買飛入場嗎？

 

如果《寂靜的朋友》是在香港拍？

梁朝偉在《寂靜的朋友》飾演腦神經科學家。（圖片來源：電影劇照）

 

　　過往面對這類問題，絕對不敢輕率作答；但當由一個梁朝偉迷問一齣由梁朝偉主演的電影好不好看值不值得入場？反而易答，正因為問的人本身已經鍾意梁朝偉，自然已經預先覺得好看，兼且值得入場。

 

　　但作為一個負責任的人，我有需要補充說明，以作提醒。

 

　　嗱，先旨聲明，梁朝偉不是唯一主角。

 

　　他演的腦神經科學家Tony Wong，的而且確是主角，但故事主角不只他一個，還包括一個二十世紀初的女性主義者，以及一個活於上世紀70年代的寂寞大學生——三個時空的故事，不以順敘交代，而是交錯地進行，貫穿他們的，是一棵過百年的銀杏樹。

 

如果《寂靜的朋友》是在香港拍？

梁朝偉的角色Tony Wong，來到德國Marburg University教書。（圖片來源：電影劇照）

 

　　請不要先入為主，預早將三個時空三個人物，視為必然存在一種緊密因果關係，你中有我，我中有你，我同你之中又有他。

 

　　只能說，他們的存在，純屬偶然——出現在銀杏樹下的人，可以是任何人，任何身份任何職業任何國籍，她他他，只是偶然被揀中說故事的其中三人。

 

如果《寂靜的朋友》是在香港拍？

瑞士籍演員Luna Wedler飾演Grete，她的故事發生在1908年。（圖片來源：電影劇照）

 

如果《寂靜的朋友》是在香港拍？

法國演員Enzo Brumm，演一個1972年的大學生，渴望愛，但得不到愛。（圖片來源：電影劇照）

 

　　第二，也是很重要的一點：電影由頭到尾沒有金句。

 

　　今時今日，大家都習慣了影視作品角色會（失驚無神）拋出金句，沒有金句？大鑊了，隨時無法得知故事主旨，找不到故事留給世人的鼓勵教訓諸如此類，而電影出宣傳以及KOL出Po介紹時，亦沒有東西可以Quote。金句，好大程度上，先為齣戲提綱挈領。

 

　　《寂靜的朋友》三名主角，說話 / 對白都不算多，尤其Tony Wong，本來興致勃勃由香港飛去德國Marburg University教書兼做研究，無奈上了第一堂後，就因為疫情，停學，不用上堂。

 

　　他不需要再教書，不需要說話。

 

　　學園裏，只有他，和一個言語不通的大學工友，以及那棵靜默的銀杏樹。

 

如果《寂靜的朋友》是在香港拍？

遇上疫情，封城，停學，Tony Wong在無人的校園裏，開始留意那棵百年銀杏樹。（圖片來源：電影劇照）

 

如果《寂靜的朋友》是在香港拍？

學園裏除了Tony，就只有一個工友。工友由最初不明白Tony，到慢慢接受他。（圖片來源：電影劇照）

 

　　樹真的不言不語？Tony Wong好想知，過去的他只想知道人腦怎麼構造運作，現在呢，他只想了解這棵樹。

 

　　而他不知道原來在過去兩個時空，在同一棵銀杏樹下，有另外一男一女，都基於各種私人理由，嘗試跟花草樹木交流。

 

　　三人不約而同，結交了這個寂靜的朋友，以一種聽不到的說話，交談，互動。

 

如果《寂靜的朋友》是在香港拍？

透過視像會議，Tony Wong向Léa Seydoux所飾演的植物學家 Dr. Alice Sauvage請教了解植物的方法。（圖片來源：電影劇照）

 

　　在香港，同樣不乏跟樹互動的人，分別是加入大量動作場面，踩樹、爬樹、坐樹，甚至斬樹。

 

　　在歐洲拍《寂靜的朋友》，是Art Film。

 

　　如果在香港拍《寂靜的朋友》？Action Film。

 

如果《寂靜的朋友》是在香港拍？

導演Ildikó Enyedi（圖片來源：由電影公司提供）

 

Tags:#電影#Movie#寂靜的朋友#梁朝偉#Marburg University#藝術電影#伊爾蒂科·恩伊迪
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