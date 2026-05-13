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專訪策展人郭瑛：展覽「保持在線：全球供應」中的舊世界與新世界
Artcation

專訪策展人郭瑛：展覽「保持在線：全球供應」中的舊世界與新世界

TEXT:Helena HauPHOTO:大館、DIVA編輯部

　　以前總覺得世界很大，但慢慢發現，世界在變小、變透明，變成一個大熔爐，將所有東西都融化並重新塑造。一牆之隔彷彿兩個世界，裡面的世界正一步步營造著外面的世界。我借你的手，製造我所想，那麼究竟是誰擁有了話語權？

 

專訪策展人郭瑛：展覽「保持在線：全球供應」中的舊世界與新世界

Foreign Investment《煉金計劃》2026

專訪策展人郭瑛：展覽「保持在線：全球供應」中的舊世界與新世界

石青《藝術家偷了工人的身體/同時與工人爭奪審美》2013

 

夜、電流、螢幕、牆中牆

 

　　夜來臨了，電流卻沿著導體在城市之間奔走，把家家戶戶都串連起來。無線電波從發射器擴散出去，在空氣中織成另一張看不見的網。我們凝視著眼前亮起的螢幕，牆壁依然存在，只是在訊號之間悄悄長出另一層無形的空間，我們活在了牆中牆。

 

肉體與機器

 

　　皮鞋踏入了草地，灑下了水泥，種下了朝向未來發展的熱血與希望。打卡機與人每日的往返成了新的社交禮儀。工廠內的點線面構成了它的秩序，勞動人民重複畫著一個又一個無形的幾何，和在旁的機器如出一轍，說不出是人在模仿機器，還是機器在模仿人。抬頭望去，是一支支冷白的光管，潔淨得讓人不由自主墜入想像之中，將那光想像成牆外的潔淨天空與自由的白雲。

 

專訪策展人郭瑛：展覽「保持在線：全球供應」中的舊世界與新世界

儲雲《平凡的一刻》2018

專訪策展人郭瑛：展覽「保持在線：全球供應」中的舊世界與新世界

李景湖《白雲》2009

專訪策展人郭瑛：展覽「保持在線：全球供應」中的舊世界與新世界

李明《梳》2008

挖土機輕輕梳著一位女性的長髮，似是溫柔卻又荒誕。

 

有多蒼涼就有多熱鬧

 

　　沉默的土地上，多了屬於遊樂園的快樂，迅速蔓延的多巴胺帶來了笑聲與尖叫，那股欣欣向榮的氛圍像海浪般湧來，將氣氛推至它的高點。城市以光纖速度發展，一批批人來了又走了，琳琅滿目的產品從一個小機器中誕生，送往至想像不到的國界，產生想像不到的連結，可是我們還嫌慢，還嫌少。

 

　　儘管如今已人去樓空，但仍遮不住人類活動痕跡，現在有多蒼涼，曾經就有多熱鬧。被掏空的建築靜靜矗立，像潮水退去後裸露的海床，來得快，也去得快。最後留下了甚麼？

 

專訪策展人郭瑛：展覽「保持在線：全球供應」中的舊世界與新世界

陳維《旋轉派對》2018

專訪策展人郭瑛：展覽「保持在線：全球供應」中的舊世界與新世界

龍盼《千葉集》2022

專訪策展人郭瑛：展覽「保持在線：全球供應」中的舊世界與新世界

龍盼《千葉集》2022

 

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Tags:#藝術展覽#當代藝術#全球化#經濟增長#物流#勞動#協作#保持在線：全球供應#郭瑛
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