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被分手後半年，前度提出復合，應該接受還是拒絕？
Love Philosophy

被分手後半年，前度提出復合，應該接受還是拒絕？

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　有些人，曾經覺得很重要；漸漸地，他已經不是必要。 

 

　　「上星期，前度突然約我食飯，之後佢同我講，可唔可以畀個機會佢，大家重新嚟過。」她在輔導室內問我：「應唔應該同佢喺返埋一　齊？」

 

　　「我以前唔識珍惜你，係我唔啱，但原來我仲好鍾意你，可唔可以將以前唔開心嘅事抹咗去，我哋重新嚟過？」前度這樣對她說。

 

　　半年前，他以「覺得大家唔係好夾」為理由向她說分手，但「唔係好夾」是指甚麼，他沒具體說明。或許，有些人想分手，目的是在最短時間內job done，過程並不是考慮因素。 

 

　　及後，她在社交平台發現，他原來跟另一個女生拍拖。 

 

　　當對方不再珍惜，她唯有學習心息，她用了半年時間，才慢慢從情傷中恢復過來。 

 

　　前度向她強調「過去唔開心嘅嘢唔好再提，希望大家重新嚟過」，這種只望將來、不談過去的態度，是積極進取行動清晰，抑或是避重就輕迴避問題，目的是job done？ 

 

　　「如果你仲愛佢，咪畀個機會佢囉！」有朋友曾經這樣對她說。 

 

　　「如果五個月前佢咁同我講，我諗我會即刻同佢復合，而家…即使有時我會諗起以前同佢一齊嘅畫面，但想再同佢一齊嘅諗法，已經無咁多。」她跟我分享對復合的想法：「我對佢，可能已經有好多保留。」 

 

　　對於這份感情，她似乎已經由不想被抛棄，過渡至曾經愛過而不強求關係的狀態。 

 

　　「戀情要維持，除咗你愛對方，對方係未愛你都好關鍵。」我問她：「你覺得佢對你嘅愛係點？」 

 

　　在檢視與前度的關係時，她提出了很多疑問： 

 

　　如果是「大家唔夾」，相處不來而分手，為何現在又覺得這不是問題，可以一齊？抑或，「大家唔夾」只是掩飾他移情別戀的一個謊言？舊事不提的從新來過，是否在掩飾曾作過的謊言？ 

 

　　他突然想復合，是否因為他跟那女生分了手？以前有新的，所以放棄舊的；現在新的沒了，所以想找回舊的？自己是否只是他的備胎？ 

 

　　為甚麼被分手？為甚麼會復合？……當兩個人的關係有大量的交雜起伏，受傷情緒不被聆聽、懷疑不安不去理清、雙方對感情的理解沒有共識，復合很有可能會開展出一個反覆的循環：分手–復合–分手。 

 

　　有些事情，當思考是否開始時，才發現原來早已結束。 

Tags:#兩性#性治療師#性治療#情感關係#Love Philosophy#出軌#性
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