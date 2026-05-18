2026東京二手名牌尋寶地圖：銀座、表參道5間必逛中古店入手 CHANEL、Hermès、Chrome Heart 中古包

近期到訪東京，特意繞開了那些名聲響亮卻溢價嚴重的二手名牌老店，成功在銀座、表參道找到 5 間二手名牌專門店，找到性價比極高的 CHANEL、Hermès、Chrome Hearts 的二手名牌包！

如果你以為去東京逛中古店只是為了「省錢」，那你就錯，真正的時尚迷之所以將東京視為全球最佳二手名牌包包聖地，不單是因為日本擁有全球最成熟的中古商品檢驗法規把關，加上日本人對物品的呵護程度極高，所以許多包款在中古市場依然能維持著完美狀態。筆者近期再訪東京，跳過銀座那些早已漲價的知名老店，反而逛了 5 間各有特色的實力中古店，不論是 Hermès 死忠粉、CHANEL 愛好者，還是 LV 經典款收藏家，絕對能在這裏找到夢寐以求的心頭好。

Hermès 狂熱粉必定要將銀座「LALÙE」記錄在案，這間 2025 年才在銀座並木通開幕的 Hermès 二手包專門店，買手團隊從世界各地搜羅「狀態近乎新品」的 Hermès，刻意將不同年代的包款混搭陳列，既有 1960 年代的經典復古款，也有近年的熱門款式，當走進店內的瞬間，幾乎會懷疑自己誤闖了一間私人 Hermès 博物館。最令筆者印象深刻的是店員對 Hermès 皮質細節年代演變了解極深，買包也能增知識！若追求的是最齊全的 Hermè 系列，除了 LALÙE 外，在銀座、心齋橋皆有分店的「 ORANGE BOUTIQUE」 也是個不錯的選擇，從殿堂級的 Birkin 到日常實用的 Picotin，甚至連極為罕見的限量皮款都能在此店找到，且包包的定價也格外親民。

近期在網上討論度極高、位於表參道的「Paradise Vintage」中古包專門店，以 Hermès、LV 與 CHANEL 三大人氣包包品牌為主打，店內包包按色系完美排列，從清新的奶油色系到深邃的經典黑，分區極為明確，輕易尋找到特定色號的包款。雖然飾品選擇相對較少，但其中古包狀態，幾乎與新品無異。同區的 「MixTHINKS」 則是 LV 狂熱者的朝聖地，兩層高的古店，最大的亮點是 LV 經典款數量多到讓人眼花繚亂，從 Monogram 老花系列、 Damier 棋盤格系列到各種限量合作款，幾乎涵蓋了 LV 各個時期的經典設計，作為 LV 迷，單純欣賞也大滿足。

最後，擁有超過 75 年歷史的日本連鎖二手名牌專賣店「KOMEHYO」，相信大家都耳熟能詳。它在表參道的「KOMEHYO VINTAGE TOKYO atelier」以工作室為概念，不僅有收藏了超過廿年歷史的「Classic Vintage」經典款系列，更引入了產量稀少、具收藏價值的「Next Vintage」近代名作，在這裏看到 Hermès Lindy 與 Chrome Hearts 並列的場面！

查詢：MixTHINKS、Komehyo Vintage Tokyo atelier、Paradise Vintage、LALUE、ORANGE BOUTIQUE