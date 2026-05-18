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濾鏡妝效！開箱Laura Mercier透顏柔焦雙效胭脂：塑造16小時原生透嫩好氣息
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Makeup

濾鏡妝效！開箱Laura Mercier透顏柔焦雙效胭脂：塑造16小時原生透嫩好氣息

TEXT:ANGEL SPHOTO:ANGEL S、官方圖片

　　相信大家都對Laura Mercier法國美妝界老品牌不陌生，主打像素顏般的極致肌感。不過，近年的美妝熱潮漸漸轉向落在了胭脂與高光上——大眾更追求水澤感滿滿的「原生肌」，讓雙頰散發出由內而外的自然透紅感。今年Laura Mercier 全新推出透顏柔焦雙效胭脂，小編為此挑選四款色調，幫讀者們打造如法國女人般浪漫優雅的妝容。

 

濾鏡妝效！開箱Laura Mercier透顏柔焦雙效胭脂：塑造16小時原生透嫩好氣息

透顏柔焦雙效胭脂 $335

 

　　今次系列一共有八款立體透顏色調，由冷調到暖調、淺色到深色一應俱全；而且每款顏色各有不同，真的令人「選擇困難症」發作！八色當中分為四大系列，照顧到每位不同膚色的女士們的需要。當中編者挑選了Chai、Apricot、Paloma和Ginger。

 

濾鏡妝效！開箱Laura Mercier透顏柔焦雙效胭脂：塑造16小時原生透嫩好氣息

濾鏡妝效！開箱Laura Mercier透顏柔焦雙效胭脂：塑造16小時原生透嫩好氣息

 

　　透顏柔焦雙效胭脂當中含有水凝液感粉體配方，注入微囊型神經醯胺，能令胭脂上臉後更融入並緊貼肌膚，持妝力滿滿，即使出了一整天街，妝容依然貼服、不易掉妝。

 

濾鏡妝效！開箱Laura Mercier透顏柔焦雙效胭脂：塑造16小時原生透嫩好氣息

濾鏡妝效！開箱Laura Mercier透顏柔焦雙效胭脂：塑造16小時原生透嫩好氣息

 

　　Chai與Ginger較為適合肌膚偏暗沉的讀者們，上妝後令肌膚色調顯得更白嫩。相比之下Paloma是編者喜愛的色調，是偏向像紅酒般的成熟穩重深紫紅色，搭配在健康膚色的肌膚上，非但不會突兀，反而顯得格外性感迷人，輕鬆打造出極具微醺感的「微醉妝效」。Apricot是偏向橙色調的色盤，或許很多人聽到橙色胭脂也會卻步，但上妝後沒有想像中的效果，而是更融入肌膚中，不顯浮誇之餘，反而能完美融入肌膚，散發出滿滿的朝氣與活力。

 

濾鏡妝效！開箱Laura Mercier透顏柔焦雙效胭脂：塑造16小時原生透嫩好氣息

透顏柔焦雙效胭脂 $335

 

　　最令人驚喜的是，今次系列將胭脂與彩光結合，能塑造出光澤感十足的立體輪廓，而且一盤能打造兩種不同的妝效，很適合喜歡每天在妝容上多點變化的你！如果想自由調整妝感濃淡，也可以透過層層疊加色彩來輕鬆掌控。

 

濾鏡妝效！開箱Laura Mercier透顏柔焦雙效胭脂：塑造16小時原生透嫩好氣息

透顏柔焦雙效胭脂 $335

 

Laura 化妝師教學： 30秒塑造「液感原生」好氣息

 

雙效混合｜「由內而外」原生紅潤氣色

Step 1： 使用 胭脂掃 (Cheek Color Brush) 同時沾取並混合啞光與珠光色調

Step 2：先在手背調節粉量，確保妝感輕盈

Step 3：以由外向內的半月形手法，於蘋果肌畫圓掃上，提亮雙頰

 

自然暈染｜透亮擴散效果

Step 1：將胭脂掃 (Cheek Color Brush) 刷頭平放，刷柄指向下方

Step 2：利用刷毛側邊輕輕暈開邊緣，呈現從皮膚底層透現的自然紅潤感

 

查詢／購買：Laura Mercier

 

Tags:#美妝#2026#2026春夏#Editor’s Pick#春夏美妝#Laura Mercier#透顏柔焦雙效胭脂
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