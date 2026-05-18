歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

06
六月
紅磡香港體育館｜星級班底打造！羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望他們接受這個考驗 紅磡香港體育館｜星級班底打造！羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望他們接受這個考驗
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜星級班底打造！羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望...
推介度：
06/06/2026
23
三月
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻 西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻
大型盛事 展覽
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+...
推介度：
23/03/2026 - 21/06/2026
免費
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
《沙丘瀚戰》：洛斯基那場未竟的瘋狂美學夢
Movie & Drama

《沙丘瀚戰》：洛斯基那場未竟的瘋狂美學夢

電影寓言
朱相楠
電影寓言

　　《沙丘瀚戰：第三章》（Dune: Part Three）已定檔年尾，這系列改編從大衛連治 (David Lynch) 的違心之作（《星際奇兵》），到今天雪恥，實在曲折。別以為連治被剝奪剪接權，後來拒絕署名，已是慘不忍睹。紀錄片《曠世奇片之死》（Jodorowsky's Dune）回看項目最早期的胎死腹中，構思遠早於《星球大戰》（Star Wars），但特效和深度都太超前。

 

　　電影圈公認，寇比力克 (Stanley Kubrick) 埋頭苦讀，又派大批助手勘景的《拿破崙》(Napoleon)，堪稱史上最考究的大片。然而在最後關頭，同題材的作品失寵，令片廠灰心撤資。《曠世奇片之死》中，佐杜洛斯基 (Alejandro Jodorowsky) 是同等的夢想家，他手上《沙丘》的藍圖，和《拿破崙》一樣，充滿電影人的一往情深，可惜化為未竟之志。

 

　　佐杜洛斯基是何方神聖？不如說是哪來的妖孽。他的腦袋絕對值得拆開來研究，從家鄉墨西哥走出來的《凡多與莉絲》（Fando and Lis）已充斥異裝、強姦、閹割等戲份，塑造出極端、自滅、宗教意識的超現實主義。當民智未開，談褻瀆何其容易。就這樣，洛斯基頂著傷風敗德的壓力，拍出迷幻西部片《遁地鼠》（El topo），獲博物館青睞，發展成藝術院線的午夜場始祖。裡面冥想、裸體、自焚和數不盡的宗教元素，可以放縱私慾和哲思，是相當提神的晚間排片。到他最顯赫的《聖山》（The Holy Mountain），移山倒海的感官翻新，簡直是電影媒介的迷幻藥。本片受訪者之一，早知《聖山》以「地下電影」為傲，也難料銀幕上冒出金色糞便，殺個措手不及。香港影迷熟悉的杜可風也曾替他掌鏡，不過那是後話了。

 

《沙丘瀚戰》：洛斯基那場未竟的瘋狂美學夢

《曠世奇片之死》令影迷相信，《沙丘》可能很重口味。（電影劇照）

 

　　這麼邪典的導演拍《沙丘》，可想而知非常主觀、靈魂出竅。《曠世奇片之死》中，洛斯基憶述《沙丘》這空中樓閣，心潮澎湃。他身上的魄力，純粹之極，可遇不可求。劇組方面，洛斯基找來一代高手。注意，是「一代」。要請一個梟雄坐鎮，已夠難伺候，洛斯基卻深諳電影的綜合性質，必須集大成。既然《沙丘》要前無古人，後無來者，幕後亦然。《曠世奇片之死》展示了豐厚的概念圖，並用動畫幻化那些設計圖和分鏡，令深藏不露的才情得以顯露。觀眾不止聽見洛斯基近乎瘋話的構思，譬如執著角色的無性繁殖，滴血能使人懷孕……然而也確切拾得這部夢中電影的碎片。哪怕只是想像力的殘骸，但這些考功夫的起草成果，令那些天才驚世駭俗的美學和真心，有畫面依歸，相當形象。畫風沒太實在，留白仍鮮活。其中 H. R. Giger 的手筆躍然紙上，老影迷便眼前一亮：這不是《異形》（Alien）的造型嗎？說來洛斯基又傷心了，之於《沙丘》構思的時間點，《異形》是後話。荷里活跟著起用這些人才，伯樂卻失了蹤。

 

《沙丘瀚戰》：洛斯基那場未竟的瘋狂美學夢

H. R. Giger 以銀色調的扭曲軀體，和人形堡壘最為奪目，香港亦曾設展紀念。（電影劇照）

 

　　除了藝術品味和怪癖的描繪，洛斯基接連煮酒論英雄。開場白不外乎是那些明星的種種架子，例如平克·佛洛伊德 (Pink Floyd) 只顧吃漢堡，把他晾在外面。洛斯基奔著「最好的搖滾樂」而來，只好豁出去，告訴他們別錯過這「最偉大的電影創作」，氣勢逼人。奧遜·威爾斯 (Orson Welles) 原來嘴刁，洛斯基送對了酒，又不惜包下飯店伙食，才讓對方笑著點頭。沒想到片場最重要的人，可以是廚師。還有洛斯基和獲邀出演的達利 (Salvador Dalí) 對談，確實引人注目。達利當著成群的隨行，稱他和畢加索在海邊總會找到鬧鐘，問洛斯基試過嗎？這問題直指達利的名作《記憶的堅持》（La persistencia de la memoria）。若洛斯基憑空肯定，會顯得虛偽；否定的話，跳不出框架，太平平無奇。他當下回道：「我從未找到，但我丟了很多。」或許是故作形而上的作秀，但達利滿意了。兩位超現實主義者心有靈犀，未免是意念中切磋。《曠世奇片之死》擁有這班知識和靈感滿天飛的名流，叫虛榮的觀眾尋幽探勝。

 

　　然而，再怎麼籠絡豪紳，這份虛榮只屬於藝術界。意料中，《曠世奇片之死》急轉直下。縱使計劃書空前精美，視覺和執行上完善，但不必深入劇本，也可以相信，洛斯基的拍法相當風格化，與通俗穩妥的商業計算相去甚遠。這種資本霸權，是所有藝術家難逃的切膚之痛。更甚者，理想與現實的拉鋸，我們都身陷其中。換個角度，洛斯基的理想片長是十多小時，這遠超一般導演剪輯版的長度，更是戲院和觀眾耐性難以企及的境界。反倒洛斯基全力以赴的失敗，更普世。野心之膨脹，也是荷里活迷戀的角色特點：在人和神之間搖擺，所以洛斯基戲外的遭遇更具傳奇色彩。但《曠世奇片之死》輕筆帶過洛斯基的重挫，始終幾十年光陰有所治癒。本片結尾加入了往後科幻電影的混剪，似乎《沙丘》始祖的創意，被各方有意無意地繼承，包括那場穿越銀河的長鏡頭。當然絕大部份更溫和，例如廢土上斷肢對決，化為《星球大戰》中，連小朋友也看得拍掌的光劍揮舞。不得不慨嘆，荷里活片廠在其位謀其事，傳播力驚人。當然真正同血脈、大衛連治的那版《星際騎兵》干涉太多，物極必反。洛斯基這真性情的頑童笑道：本來不願入場，看自己的遺憾重現，會天昏地暗。結果那齣戲太難看了，他愈看愈精神，慢慢釋懷。這段擺脫了場面話，似乎壞心腸，但他堅持要說，並同情大衛連治。  

 

《沙丘瀚戰》：洛斯基那場未竟的瘋狂美學夢

《沙丘》的初始版，貌似祝福了後世，也是《曠世奇片之死》的善意，令努力看似不白費。（電影劇照） 

 

Tags:#沙丘瀚戰#曠世奇片之死#尤杜洛斯基#大衛連治#DunePartThree#星際騎兵#DavidLynch
Add a comment ...Add a comment ...
從《標殺令》到《格殺福順》：復仇美學的血與墨
更多電影寓言文章
從《標殺令》到《格殺福順》：復仇美學的血與墨
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處