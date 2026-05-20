歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

致癌危機|23歲千萬女網紅不煙不酒驚患血癌，自揭3大致命習慣
醫學通識 健康解「迷」

致癌危機|23歲千萬女網紅不煙不酒驚患血癌，自揭3大致命習慣
開市Good Morning

寧王收入創新高兼卡位上游股價勢破雙頂？

網上投資騙案|54歲電腦技術員，被誘騙投資「穩賺基金」，5日...
財富管理 騙局大拆解

網上投資騙案|54歲電腦技術員，被誘騙投資「穩賺基金」，5日...
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
展覽《低氣壓》｜與風景藝術家林嘉儀對談：這種生活日常，才是大眾共同經歷過的情懷。
Artcation

展覽《低氣壓》｜與風景藝術家林嘉儀對談：這種生活日常，才是大眾共同經歷過的情懷。

TEXT:Angel SPHOTO:Angel S、Touch Gallery

　　「噠嗒、噠嗒、噠嗒、噠嗒⋯⋯」

 

　　走廊間迴盪著縫紉機來回運作的聲音，綿密而清脆。在噠嗒聲的背後，香港藝術家林嘉儀（Miki）正「隨心隨意」地縫製著她的作品。棉線與棉線在針尖下互相交織，悄然地編織出一幅又一幅的城市風景掠影。

 

展覽《低氣壓》｜與風景藝術家林嘉儀對談：這種生活日常，才是大眾共同經歷過的情懷。

風景藝術家林嘉儀 Miki Lam

 

　　日復日經過的人與事，未必能在腦海中悉數留下完整的記錄；於是，許多片段逐漸變得零碎、模糊，而這正是林嘉儀（Miki）的創作出發點。她提及，一次外遊後特別令她深思：即使自己長居於香港，但從異地回港後，自己對所居住的地方卻不如想像中熟悉。

　　Miki 畢業於香港藝術學院，喜以城市風景為媒介，勾勒出不同的觀感。她思考，人類在每一個居住的地方，其實就像寄生於此；正因如此，她希望能透過藝術創作，重新找回那份對土地的歸屬感。她笑言，自己踏入藝術行業的契機幾乎是一次誤打誤撞：起初，她只是想藉修讀藝術相關課程，提升自身的美術技能，但今日卻深陷於藝術之中。

 

展覽《低氣壓》｜與風景藝術家林嘉儀對談：這種生活日常，才是大眾共同經歷過的情懷。

工作室內的插畫

 

「我們日常的生活都是很快速，節奏很快……每天都會經過，但是影像很快，好像不太能留下來。」

 

展覽《低氣壓》｜與風景藝術家林嘉儀對談：這種生活日常，才是大眾共同經歷過的情懷。

Source@touchgallery

 

　　不論是布藝還是素描作品，她的創作中總帶著速度、掠影與規律等元素。在交談中，Miki坦言，她與縫紉機的緣分，源於母親的家鄉。她憶述，幼時曾看過衣車工廠的運作，從此悄悄迷上針線與布料。她說：「縫紉機的速度很快，卻凝結著一種近乎靜止的溫度，剛好與作品中繁忙的城市風景形成鮮明對比。」

 

展覽《低氣壓》｜與風景藝術家林嘉儀對談：這種生活日常，才是大眾共同經歷過的情懷。

《低氣壓》,Embroidery,2026

 

累積與重複

 

展覽《低氣壓》｜與風景藝術家林嘉儀對談：這種生活日常，才是大眾共同經歷過的情懷。

 

　　這次展覽的作品裡，有以「素描」與「布藝」兩種媒介並置組合的方式。她形容，在描繪素描作品時，自己就像一部「打印機」——僅憑一支鉛筆、一把直尺，手部規律地左右來回，在紙上精準地「刻畫」出腦海中的畫面。然而，換作由縫紉機來演繹，即使凝視的是同一個影像，效果卻全然不同。兩種截然不同的物料，承載著不一樣的創作速度。她如此形容這份拉扯與趣味：

 

「一邊是我化身為機器人去創作，另一邊則是我操控著機器去創作。」

 

展覽《低氣壓》｜與風景藝術家林嘉儀對談：這種生活日常，才是大眾共同經歷過的情懷。

左：《毫無波瀾的日常》,Pencil on paper,2026

右：《低氣壓》,Embroidery,2026

 

展覽《低氣壓》｜與風景藝術家林嘉儀對談：這種生活日常，才是大眾共同經歷過的情懷。

左：《月色沉下》,Pencil on paper,2026

右：《干擾訊號》,Embroidery,2026

 

閱讀全文
Tags:#藝術展覽#低氣壓#林嘉儀#Touchgallery#Artcation#人訪#Miki Lam
Add a comment ...Add a comment ...
更多Art & Living文章
April Art Map：「全女班」《冬天物語》、珠寶展覽「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」、個展《因父及子》
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處