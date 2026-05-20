展覽《低氣壓》｜與風景藝術家林嘉儀對談：這種生活日常，才是大眾共同經歷過的情懷。

「噠嗒、噠嗒、噠嗒、噠嗒⋯⋯」

走廊間迴盪著縫紉機來回運作的聲音，綿密而清脆。在噠嗒聲的背後，香港藝術家林嘉儀（Miki）正「隨心隨意」地縫製著她的作品。棉線與棉線在針尖下互相交織，悄然地編織出一幅又一幅的城市風景掠影。

日復日經過的人與事，未必能在腦海中悉數留下完整的記錄；於是，許多片段逐漸變得零碎、模糊，而這正是林嘉儀（Miki）的創作出發點。她提及，一次外遊後特別令她深思：即使自己長居於香港，但從異地回港後，自己對所居住的地方卻不如想像中熟悉。

Miki 畢業於香港藝術學院，喜以城市風景為媒介，勾勒出不同的觀感。她思考，人類在每一個居住的地方，其實就像寄生於此；正因如此，她希望能透過藝術創作，重新找回那份對土地的歸屬感。她笑言，自己踏入藝術行業的契機幾乎是一次誤打誤撞：起初，她只是想藉修讀藝術相關課程，提升自身的美術技能，但今日卻深陷於藝術之中。

「我們日常的生活都是很快速，節奏很快……每天都會經過，但是影像很快，好像不太能留下來。」

不論是布藝還是素描作品，她的創作中總帶著速度、掠影與規律等元素。在交談中，Miki坦言，她與縫紉機的緣分，源於母親的家鄉。她憶述，幼時曾看過衣車工廠的運作，從此悄悄迷上針線與布料。她說：「縫紉機的速度很快，卻凝結著一種近乎靜止的溫度，剛好與作品中繁忙的城市風景形成鮮明對比。」

累積與重複

這次展覽的作品裡，有以「素描」與「布藝」兩種媒介並置組合的方式。她形容，在描繪素描作品時，自己就像一部「打印機」——僅憑一支鉛筆、一把直尺，手部規律地左右來回，在紙上精準地「刻畫」出腦海中的畫面。然而，換作由縫紉機來演繹，即使凝視的是同一個影像，效果卻全然不同。兩種截然不同的物料，承載著不一樣的創作速度。她如此形容這份拉扯與趣味：