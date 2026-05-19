尖沙咀現代中式風味料理：紅鮋酸菜、熟成鴨、花蟹擔擔，以粵菜與世界進行溫暖對話

PATH只有八個座位，卻像一條隱秘小徑，把人從喧鬧的香港夜色，悄悄領進一處只屬於味蕾與故事的空間。去過一次PATH，那次是主廚，莫均朗Tony Mok與廣州Chōwa主廚Louis Tam的四手聯乘。最近，PATH推出了全新時令季節餐單，整個餐廳完完全全是Tony的故事，當然，要再次捧場。

推門而入，綠意盈盈。綠色象徵更新與生長，也呼應Tony對可持續的執著。空間最特別之處，是那張面向開放式廚房的主廚餐桌。八個座位全部排成一列，食客與主廚Tony Mok近在咫尺，能清晰看見他每一個細膩的動作，聽到刀具輕叩的節奏，也感受到他親手為你調整菜式的用心。這種counter式設計，拉近了廚師與食客之間最真誠的距離。為了體現可持續理念，餐廳特別保留並翻新了前租戶留下的舊櫃枱，經過打磨後成為帶有歲月溫度的桌面。它像一道隱形橋樑，連接過去與現在。

空間沒有多餘的華麗裝飾，線條簡潔、光線柔和，綠植與織物點綴其間，營造出精緻卻輕鬆的氛圍。坐在這裏，不會感到壓迫，只有一種安穩的親切感，仿佛在自家飯桌前，卻多了幾分精緻的儀式感。前台由資深領班Sean Clark帶領的團隊負責，每一個動作都細膩卻不刻意，像老朋友知道你下一口想喝甚麼、下一句想聊甚麼。

Tony今年不過三十出頭，卻已走過一條令人動容的廚藝之路。他父親是專業粵菜廚師，從小在家裏聞著鑊氣、嚐著家常菜，他便愛上了那份「誠心」的味道。大學畢業於台灣後，他沒有選擇安逸，而是從香港二星Amber的Commis Chef做起，一步步在二星的Écriture磨練法式精髓，又去曼谷Gaggan與新加坡三星Zén開眼界。2022年他在Gaggan的stage，讓他看見料理可以如何打破疆界；Zén則教他把北歐的極致精準，轉化成亞洲人內心的溫暖。PATH是他第一次真正掌舵的地方，他把這些經歷全數融進現代中菜：西式技法為骨，中式風味為魂，每一道菜都像一封寫給過去與未來的信，輕聲卻有力地說——傳統從來不是枷鎖，而是可以一起向前走的伙伴。

PATH的時令嚐味餐單每位$1380（另設加一），九道菜，每道都是一個故事。第一道有啤酒脆杯・青芒果・黑胡椒，第一口直接把味蕾拉到吉隆坡或者檳城，啤酒金杯極之薄脆，咬下去青芒果的酸爽、琥珀核桃的香、黑胡椒蛋黃醬的辣勁同時於舌上散發，清新又香口。

百合・蜜豆・雪花芝士的靈感來自上海的「火丁甜豆」，炭火烤過的蜜豆和百合帶著淡淡煙燻，配上雪花芝士，全部塞進脆撻裏。吃得出主廚想讓蔬菜當主角的用心，蔬菜的清甜突出，芝士帶來輕微的煙燻和奶香，整體不會太重，卻有層次。

蛋白餅・鵝肝・花椒的質感和味道對比很強。柑橘蛋白餅用檸檬、香橙和橘子調製，烤得酥脆鬆軟；底層是滑嫩細密的鵝肝慕絲，上面撒了脆脆的花椒瓦片，最後加一抹帶酒香的荔枝冧酒果膠。咬下去先是酥脆，然後是鵝肝的滑順，接著花椒的麻香慢慢散開，果膠帶來輕微甜酸收尾，無論創意、膽量和口味，叫人欣賞。

接下來是海洋擔當，新鮮螢光魷魚處理得彈牙有咬口，海膽帶來濃郁的海洋鮮甜，蜜柑的酸甜汁液則剛好把海味的濃烈拉平衡。三樣簡單材料，卻把海鮮的鮮度推到很高。

接下來有龍蝦・芝士・三文魚籽，鮮甜的龍蝦肉配上嫩滑蒸蛋，鹹香芝士融進蛋裏增添豐富度，最後撒上爆脆的三文魚籽增添口感。整道菜吃得到傳統香港宴會菜「芝士龍蝦伊麵」的影子，但味道更均衡、質感更細緻，龍蝦的鮮甜完全突出，沒被芝士喧賓奪主，美味！

紅鮋・酸菜・茄子令人印象深刻，令人想起家中的蒸魚，也想起四川酸菜魚。娃娃菜自家發酵五至七天，熬出奶白色、濃稠如牛奶般的湯底，酸度舒服又帶有層次，再加入魚湯和乳酪提升風味。先讓你單獨喝幾口湯，感受那酸鮮香滑的味道，之後Tony會親手把熱湯淋在蒸得剛剛好、肉質細嫩的本地紅鮋上。酸菜的酸、魚的鮮、湯的滑、乳酪的香全部融合在一起，吃得出四川酸菜魚的魂，卻又更精緻、更順口，真想來一碗白飯。

主菜是熟成鴨・糯米飯・陳皮，也是此餐單的亮點。Tony選用熟成14天的廣東鴨，先浸脆皮水、風乾，然後高溫烤，塗上陳皮蜜糖後再炭火烤一次。皮脆得響亮，咬下去喀嚓作聲，鴨肉卻多汁入味，陳皮香氣明顯又不搶戲。旁邊配的是加了西班牙辣肉腸炒的港式生炒糯米飯，飯粒分明、香口帶辣。整道菜吃下去有滿足感，皮脆、肉嫩、飯香、陳皮香層層遞進，無可挑剔！

PATH的擔擔麵是Tony得意之作，這次的口味是花蟹・辣椒油・擔擔麵，手工麵條煮得柔韌彈牙，被濃郁的鮮蟹高湯徹底包裹，拌上果仁香濃的擔擔醬、自家辣椒油、蒜香脆片和麵包糠。蟹肉的鮮甜、辣油的狠勁、蒜片的脆口、麵條的彈性全部到位，吃完一整碗連湯汁都想刮乾，辣得夠味又不會太過，我又想來一份麵包或白飯蘸汁。

甜品是蕃薯・薑・椰子，以烤到粉糯鬆軟的蕃薯做主角，加入微辛的薑和香滑椰子奶一起呈現。甜中帶辛、暖胃舒服，椰子的香氣把整體味道拉得圓潤，是十分溫暖的句號。

PATH

地址：尖沙咀金巴利道68號1樓A號舖

電話 / Whatsapp：+852 5275 8881

營業時間：星期二至六 6pm–11pm

Instagram：@path.hkg