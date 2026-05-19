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2026夏日手袋提案！從Chanel、CELINE到YSL 七大品牌藤織袋
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2026夏日手袋提案！從Chanel、CELINE到YSL 七大品牌藤織袋

TEXT:TheoPHOTO:官網

　　每到夏天，大家的衣櫃總有一個位置，是專門留給藤織、草編手袋（Raffia Bag）。說到底，真正能令人一秒進入度假 vibe 的，從來不是一張出走香港的機票，而是一個既輕盈又帶點陽光氣息的 Raffia Bag。2026 年夏天，Raffia Bag 再次回到時尚焦點，而且比以往更精緻、更講究細節。

　　Raffia Bag 之所以令人著迷，在於它那種天然的「鬆弛感」。相比皮革的厚重，草編質感更透氣，在視覺上已先聲奪人地帶來消暑效果。而品牌之間的競爭，藤織袋早已擺脫「只能去沙灘」的刻板印象。CHANEL 將海灘變成一種態度；LOEWE 則專注工藝與產地，CELINE 保留手工的不完美溫度，YSL 與將公平貿易注入時裝；Prada 與 Miu Miu則玩轉比例與 Y2K 少女細節；甚至連 Dior 都以童裝系列曲線突圍。Raffia Bag 早已不只是夏日單品，而是從「刻意打扮」走向「自然好看」，的一種生活方選擇。

 

2026夏日手袋提案！從Chanel、CELINE到YSL 七大品牌藤織袋

Source/Prada 、 Miu Miu

 

CHANEL：把海灘帶回城市

　　如果說哪一個品牌最懂「夏天應該怎樣過」，CHANEL 這一季幾乎是直接給出答案。全新的 Coco Beach 2026 系列以海洋與度假為主軸，將編織 Raffia (拉菲草)玩到極致。Matthieu Blazy 沒有選擇天馬行空的逃離，反而是帶大家回到日常生活的儀式感中。當中最值得注目的，就是將經典的 Raffia 沙灘 Tote Bag 放大至誇張尺寸的 Maxi Shopping Bag。手袋以天然拉菲草配合頂級小牛皮製作，配上卡其、白與棕色相間的橫條紋設計，像極了一支讓人透心涼的三色雪條，瞬間為炎夏消暑。這種尺寸雖然誇張，但並不累贅，反而散發出一種「把整個夏天的浪漫都裝進袋裏」的自在。系列中亦大量運用了精細的鉤織 Raffia 技術，質感近似夏日專屬的柔軟感，輕盈卻極具份量。

 

2026夏日手袋提案！從Chanel、CELINE到YSL 七大品牌藤織袋

Maxi Shopping Bag Raffia & Calfskin $62,400

 

2026夏日手袋提案！從Chanel、CELINE到YSL 七大品牌藤織袋

Maxi Shopping Bag Braided Raffia & Gold-Tone Metal $62,400

 

2026夏日手袋提案！從Chanel、CELINE到YSL 七大品牌藤織袋

Large Tote Braided Straw, Lambskin & Gold-Tone Metal $50,900

 

LOEWE：「織」人的不完美溫度

　　提到草編袋，LOEWE 絕對是時尚迷心中的首選。品牌今季繼續深耕工藝，採用在馬達加斯加種植、採收並經烈日曬乾的 Raffia 草葉纖維，由當地工匠手工編織而成。這種獨一無二，正是當今大規模機械化生產時代下，最奢侈的代名詞。

　　全新的 XL Verano tote bag 以以近年流行的 Big Bag 誇張比例登場，袋身綴以立體手工刺繡的品牌經典 Anagram 標誌，極具視覺衝擊力；而 Mini Punch Hole hobo ，則將柔軟的編織袋身與粗獷的皮革闊肩帶完美結合，兼具率性功能與獨特個性。LOEWE 從不刻意修剪手工編織所產生的毛刺與不完美，因為品牌深知，那些微小的有機瑕疵，才是機器永遠無法複製的手工溫度。

 

2026夏日手袋提案！從Chanel、CELINE到YSL 七大品牌藤織袋

XL Verano tote in raffia $29,300

 

2026夏日手袋提案！從Chanel、CELINE到YSL 七大品牌藤織袋

Mini Punch Hole hobo in raffia and calfskin $12,700

 

2026夏日手袋提案！從Chanel、CELINE到YSL 七大品牌藤織袋

Medium LOEWE Font tote in raffia $13,200

 

CELINE：法式隨性

　　CELINE 的 Classic Panier 藤藍系列一向是優雅與隨性的代表。與 LOEWE 一樣 CELINE 的藤織袋一貫堅持手工編織，因此每一個手袋的色澤、大小與形狀都有微細差異，可說是專屬於你的獨一無二。

　　新任創意總監 Michael Rider 在今季的設計中，在細節上注入了新元素。除了有 CELINE 近年最具代表性的法式藍色外，更用上精緻的皮穿鈕釦配上凱旋門金屬 Logo，令看似平凡的菜籃多了一份不平凡的質感。不只如此，品牌亦將近年熱賣的 Classic Panier HOBO BAG 作出變奏，流線型的袋身多了幾分夏日的慵懶風情。至於 Teen Couffin 則採用天然柳條打造出硬挺的建築感結構，配上天然牛皮翻蓋與凱旋門磁扣，完美平衡了粗獷與細緻。不論是優雅地手挽，還是利用可拆式肩帶斜背，都能輕鬆散發出巴黎女子那種「我沒有刻意打扮，但我就是好看」的時尚態度。

 

2026夏日手袋提案！從Chanel、CELINE到YSL 七大品牌藤織袋

SMALL TRIOMPHE BEADS BASKET IN SISAL AND CALFSKIN $15,000

 

2026夏日手袋提案！從Chanel、CELINE到YSL 七大品牌藤織袋

celine classic panier HOBO BAG IN Raffia and Calfskin $15,000

 

2026夏日手袋提案！從Chanel、CELINE到YSL 七大品牌藤織袋

TEEN COUFFIN in WICKER AND NATURAL CALFSKIN $24,500

 

YSL：公平貿易與時裝的結合

　　Saint Laurent（YSL）在今季用行動證明了，頂級時裝與社會企業責任絕對可以並存，甚至能買手袋買到心靈層面。品牌長期與馬達加斯加獲得世界公平貿易組織（WFTO）認證的社會企業 Akanjo 合作，透過推出編織系列，出資保存當地的傳統手藝並改善婦女生活。

　　今季最令人驚喜的，莫過於將經典的 ICARE tote bag 換上了全鉤織 Raffia 質料。原本在皮革上顯得內斂的巨型 YSL 金屬 Logo，在草編材質的粗獷襯托下，反而更顯霸氣與不羈；而 Oxalis 與 LE 37 mini 則走輕巧精緻路線，配上經典的 CASSANDRE 扣飾與小牛皮細節，完美呈現出品牌的辨識度。當設計與製作同樣被重視，一個手袋的價值，自然多了一份與別不同的厚度。

 

2026夏日手袋提案！從Chanel、CELINE到YSL 七大品牌藤織袋

ICARE medium in raffia $38,000

 

2026夏日手袋提案！從Chanel、CELINE到YSL 七大品牌藤織袋

Oxalis in raffia  $18,500

 

2026夏日手袋提案！從Chanel、CELINE到YSL 七大品牌藤織袋

LE 37 mini in raffia $22,000

 

Prada：極簡主義的鬆弛感

　　今季將焦點全盤放在鉤織工藝上的 Prada，再次打造出一系列辨識度極高的夏日 IT Bag。尤其是近年風靡社交媒體的 Crochet tote bag，採用了極致柔軟的解構設計，袋身沒有多餘的結構，呈現出一種隨性、軟糯且帶點文青氣息的質感。

　　袋面以全新手法重新詮釋了品牌標誌性的倒三角形圖案，中間飾以精緻的刺繡 Logo 字樣，低調得來不失身份。另一款焦點新作則是將 Raffia 與皮革拼接的迷你萬用袋，配有皮革手提帶與可拆式斜背肩帶，適合日常便用。有時候，真正耐看的設計，就是這麼直接。

 

2026夏日手袋提案！從Chanel、CELINE到YSL 七大品牌藤織袋

Crochet tote bag $15,300

 

2026夏日手袋提案！從Chanel、CELINE到YSL 七大品牌藤織袋

Crochet and leather mini-pouch $10,700

 

DIOR：童趣才是最高級的奢侈

　　反觀其他品牌，Jonathan Anderson 掌舵的 Dior 今季成人系列還未見推出新款藤織袋，反而 Dior Kids 帶來驚喜。設計以天然柳條與 Raffia 打造，將童趣與精緻融合得恰到好處。蝴蝶結造型的 Bow Bag，以粉紅皮革與金屬 logo 點綴，精緻得讓人幾乎忘記它來自童裝線；另一款則以丁香紫與青草綠刺繡圖案呈現的 tote bag，充滿夏日氣息。Dior 童裝的這兩款 Raffia Bag 完美證明了：時裝有時候不需要太沉重，在成熟的靈魂裏保留幾分未泯的童真，才是當今最奢侈的優雅。畢竟，誰說童裝手袋是小朋友的專利？

 

2026夏日手袋提案！從Chanel、CELINE到YSL 七大品牌藤織袋

Kids' Bow Bag Raffia $18,000

 

2026夏日手袋提案！從Chanel、CELINE到YSL 七大品牌藤織袋

Kids' Bag Raffia $17,000

 

Miu Miu：叛逆的復古浪漫

　　一向帶點俏皮怪誕、總是能準確地捉住少女心的 Miu Miu，今季的草編演繹同樣沒有讓人失望。 經典的 Ivy 手袋今次以拉菲草鉤織的方式重新登場，貼心地附有可拆式皮革 Pouch bag 與復古掛飾，並融入了標誌性的刺繡 Logo 與皮革滾邊細節，營造出一種輕鬆但不隨便的復古氣息。而另一款手工打造的拉菲草鉤織小包，則配有鮮色的皮革配件，呈現品牌一貫的不羈與玩味。Miu Miu 的草編袋從來不打溫柔牌，它更像一種態度——帶點粗糙，但真實；帶點任性，但迷人。

 

2026夏日手袋提案！從Chanel、CELINE到YSL 七大品牌藤織袋

Ivy raffia crochet bag $17,900

 

2026夏日手袋提案！從Chanel、CELINE到YSL 七大品牌藤織袋

Raffia crochet pouch $18,500

 

Tags:#RaffiaBag#草編手袋#Chanel#Loewe#Celine#MiuMiu#Dior#Prada#SaintLaurent#YSL
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