肌膚不被年齡定義！BMF全方位非侵入性醫美護膚方案，助你鎖住肌膚逆齡密碼

轉眼間，小編也快步入三十初了，肌膚的「小煩惱」開始悄悄浮現。畢竟身處在節奏緊湊的都市裏，每天睡眠不足，加上生活上的大大小小壞習慣，都讓肌膚的膠原蛋白在不知不覺間流失。

不過，除了每天服用保健品，一套全方位的「內外兼備」美肌方案或許是更理想的選擇！今年春夏，香港一站式美容塑身中心 BMF（Bella Marie France）特別為愛美的你，量身打造了以非侵入性醫美護膚為核心的全方位美肌方案。今期就由DIVA編輯部帶路，為大家推薦不同的專屬修護提案，讓每個年齡層的肌齡，都能激發出最美的逆齡潛能！

步入三十初，最讓人頭痛的莫過於防不勝防的色斑。這款「Pico皮秒激光去斑美白療程」採用專利皮秒激光技術，利用壓力震動原理將頑固色斑及色素精準震碎，化為微細的粉塵狀態，使其更容易隨著身體新陳代謝排出體外。療程能由內到外全面擊退深淺層色斑，更從源頭預防黑色素形成，一氣呵成達至亮白、嫩膚的雙重修護。

CFU環形彈力提拉療程

追求輪廓線條的讀者們，BMF 的「CFU 環形彈力提拉療程」會是你的新寵！療程採用由意大利引入的 CFU Ultima 美容儀器，將超聲波能量精準傳送至肌底，從源頭激活膠原蛋白再生，並全面提拉鬆弛肌膚，重塑出緊緻飽滿的輪廓。最讓人驚喜的是，在剛完成療程的當刻，就能強烈感受到前後的顯著對比，整個面部輪廓線條明顯提升。如果妳也開始被防不勝防的法令紋困擾，不妨給自己一個體驗 CFU 提拉療程的機會，效果絕對會讓你心動！

另外也有提供「4G Fill & Glow煥膚療程」、「Bella煥活眼部護理」和「Fotona激光緊緻療程」, 為愛美的你及早對抗初老肌！

查詢/詳情：Bella Marie France