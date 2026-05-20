不婚不生，快樂一生？真正幸福的人，才不會浪費時間跟你爭辯誰比誰快樂

「不婚不生，快樂一生」這個跨地域流通的梗，你有聽過嗎？

近來看到有網民討論，為何只有「不婚不生，快樂一生」之說，但沒人提出「已婚不生」其實也很快樂？發出這個提問的女士，與丈夫已婚多年，至今仍然非常恩愛，所以她很想告訴大家，二人家庭也可以很幸福。

言下之意，問題是出自「生育」那部份嗎？我比較認同另一個解讀：真正享受獨身的人，哪會花時間在網上吹噓不婚不生的好處；而家庭美滿的，也不會有空與陌生人爭辯誰比誰快樂。所以嘛，生育也許還不錯的，那些父母只是沒興致向不打算生育的人說教而已。

那麼，「不婚不生，快樂一生」到底是誰在說？按照字面意思，這固然是單身人士的金句，聽起來既有種看透世事的豁達，也帶點對傳統框架的黑色幽默。不排除他們看到旁人身心都被配偶和孩子摧殘時，會暗暗慶幸自己選了一條合適的路。然而，所謂快樂，亦有可能只是這幫人的自我催眠，既然找不到另一半，便惟有說服自己「一個人原來都可以盡興」。

尚有一些，大概是現實中已婚已生，但過得不甚快樂的人。長年以來婚姻不睦，卻因子女關係而無法拋開身份，害他們只能用這種方式自我嘲諷，同時亦可給後人作警世之用。

若說不婚不生快樂之處，最直接的體現該是財務和時間的絕對自由吧！在樓價、物價高漲的年代，養育子女確實是一筆龐大開支。選擇不生育，省下來的資源足以讓一個人過上悠遊生活，不用因擔心手停口停而向討厭的上司低頭，下班後可以稍稍放鬆，不用趕回家應付孩子的功課。把多出來的時間、金錢和心力，毫無保留地投資在個人興趣與事業上，自有另一番心靈滿足。

當然，世上沒有一種生活方式是穩賺不賠的。結婚生子，可能面對的是無盡的家庭瑣事、婆媳糾紛，甚至是出軌和離婚的狼狽；而不婚不生的，雖然杜絕了被家庭壓垮的機會，但代價卻是將要獨自面對一切危難，可以預視得到，年老生病時與你互相扶持的，就只剩下拐杖。

生活最諷刺的地方在於，無論你選了哪一條路，在某個夜裏，你總會忍不住去羨慕另一條路上的人；假如當初自己沒那麼頑固，今日的我會活得更愜意嗎？

離婚率高是事實，出生率低也是事實，把子女養大一樣有可能孤獨終老，但這並不代表選擇獨身就比較精明；更何況，獨身有時候並非選擇，而是命運。未到蓋棺那刻，誰敢確定自己快樂一生？

與其著眼於得與失，不如活好自己的每一天。不婚不生的人，揮霍自由的同時，別忘記了要規劃好晚年生活，存夠尊嚴的本錢，也要耐得住一個人的孤清。選擇建立家庭，就要有耐性磨合兩個靈魂，承擔起另一個生命的重量。說到底，我們都只是在這個巨型的遊樂場裏玩著不同的遊戲，沒有哪個比較好玩，只有哪個比較適合自己，最重要的是，看清遊戲規則，然後玩得起。