電影《穿PRADA的惡魔2》：只要不後悔，或許就是一個正確的決定

《穿PRADA的惡魔2》相比第一集，在人物刻畫和敘事處理上顯得更為細膩。除了延續時裝與美學上的視覺設計，續集亦進一步探討出版行業的未來發展與困境。影片不只著重描寫主角裴美蘭(Miranda)與沙安蒂(Andy)之間的關係，同時亦兼顧了尼祖(Nigel)與艾美莉(Emily)的心理變化。故事從一開始就穿插著第一集的經典細節，例如特賣場那條引發風波的藍色腰帶、「不要擅自上樓」的禁忌情節，以及裴美蘭需要親自掛大衣的舉動，種種細節都深情地呼應著首部作品。

裴美蘭的角色性格在本集中，亦因應時勢變遷而展現出更細膩的層次。從一開始處理危機時，因為資金問題而不得不向 Dior 低頭；到會議中原本打算以一貫尖酸刻薄的方式批評他人，卻被秘書委婉提醒現在的世道已不再適合這種高壓的說話風格，都精準地反映出整個時裝行業在過去二十年間的翻天覆地。即使她的性格依然強勢，然而現實殘酷，已不再允許她沿用過往唯我獨尊的處事方式。

從她再遇沙安蒂時的不看好：「而我只需要耐心等妳失敗。」到後來對尼祖展現信任：「我需要你，我需要你幫我。」原本冷漠高傲的人格設定，在故事中的收購危機與各種失望下，並沒有以誇張的演繹手法呈現不安與躊躇；相反，演員透過語氣的微妙轉變，以及對身邊的人逐漸建立的信任，將個人經歷如何影響性格的過程展現得淋漓盡致：「我要怎樣才知道是時候？」這種心境轉變，需要演員真正與角色靈魂合一，才可以如此細膩地滲透於表演之中。

另一方面，尼祖總是以一種默默耕耘的姿態，無聲地守護著身邊每一個人。直到最後，他才向沙安蒂坦言，自己其實是向高層提議讓她回來擔任編輯的主謀：「我會永遠照顧妳。」而沙安蒂在本作中，除了延續上集處理各種刁難問題的角色定位外，同時亦深刻地推動了人物之間的互動與關係。正因為她依然敢於表達自己的直覺與意見，才可以化解身邊的重重危機；而在感情關係上，她亦終於學會接受一種不完美的存在。

「要知道成功需要代價。」裴美蘭在電影尾聲的車廂中，對沙安蒂淡淡地說。這或許是所有身處職場的人，都曾經深夜思量過的問題。每個人都有自己的選擇，也曾作出不同的犧牲。最終，這些決定或許能換來夢寐以求的成果，但同時亦可能讓某些幸福與機會悄悄流走。然而，只要轉身時不帶後悔，或許，這就是一個正確的決定。

電影《穿PRADA的惡魔2》

上映日期：4月29日