歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
六月
紅磡香港體育館｜歐洲坊鐘錶呈獻：修哥九五至尊無限楓騷演唱會 紅磡香港體育館｜歐洲坊鐘錶呈獻：修哥九五至尊無限楓騷演唱會
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜歐洲坊鐘錶呈獻：修哥九五至尊無限楓騷演唱會
推介度：
07/06/2026
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
電影《穿PRADA的惡魔2》：只要不後悔，或許就是一個正確的決定
Movie & Drama

電影《穿PRADA的惡魔2》：只要不後悔，或許就是一個正確的決定

夢囈之上
林靖風 Cyrus Lamprecht
夢囈之上

　　《穿PRADA的惡魔2》相比第一集，在人物刻畫和敘事處理上顯得更為細膩。除了延續時裝與美學上的視覺設計，續集亦進一步探討出版行業的未來發展與困境。影片不只著重描寫主角裴美蘭(Miranda)與沙安蒂(Andy)之間的關係，同時亦兼顧了尼祖(Nigel)與艾美莉(Emily)的心理變化。故事從一開始就穿插著第一集的經典細節，例如特賣場那條引發風波的藍色腰帶、「不要擅自上樓」的禁忌情節，以及裴美蘭需要親自掛大衣的舉動，種種細節都深情地呼應著首部作品。

 

電影《穿PRADA的惡魔2》：只要不後悔，或許就是一個正確的決定

 

　　裴美蘭的角色性格在本集中，亦因應時勢變遷而展現出更細膩的層次。從一開始處理危機時，因為資金問題而不得不向 Dior 低頭；到會議中原本打算以一貫尖酸刻薄的方式批評他人，卻被秘書委婉提醒現在的世道已不再適合這種高壓的說話風格，都精準地反映出整個時裝行業在過去二十年間的翻天覆地。即使她的性格依然強勢，然而現實殘酷，已不再允許她沿用過往唯我獨尊的處事方式。

　　從她再遇沙安蒂時的不看好：「而我只需要耐心等妳失敗。」到後來對尼祖展現信任：「我需要你，我需要你幫我。」原本冷漠高傲的人格設定，在故事中的收購危機與各種失望下，並沒有以誇張的演繹手法呈現不安與躊躇；相反，演員透過語氣的微妙轉變，以及對身邊的人逐漸建立的信任，將個人經歷如何影響性格的過程展現得淋漓盡致：「我要怎樣才知道是時候？」這種心境轉變，需要演員真正與角色靈魂合一，才可以如此細膩地滲透於表演之中。

 

電影《穿PRADA的惡魔2》：只要不後悔，或許就是一個正確的決定

 

　　另一方面，尼祖總是以一種默默耕耘的姿態，無聲地守護著身邊每一個人。直到最後，他才向沙安蒂坦言，自己其實是向高層提議讓她回來擔任編輯的主謀：「我會永遠照顧妳。」而沙安蒂在本作中，除了延續上集處理各種刁難問題的角色定位外，同時亦深刻地推動了人物之間的互動與關係。正因為她依然敢於表達自己的直覺與意見，才可以化解身邊的重重危機；而在感情關係上，她亦終於學會接受一種不完美的存在。

　　「要知道成功需要代價。」裴美蘭在電影尾聲的車廂中，對沙安蒂淡淡地說。這或許是所有身處職場的人，都曾經深夜思量過的問題。每個人都有自己的選擇，也曾作出不同的犧牲。最終，這些決定或許能換來夢寐以求的成果，但同時亦可能讓某些幸福與機會悄悄流走。然而，只要轉身時不帶後悔，或許，這就是一個正確的決定。

 

電影《穿PRADA的惡魔2》

上映日期：4月29日

 

Tags:#穿PRADA的惡魔2#TheDevilWearsPrada2#米蘭達#沙安蒂#艾美莉#尼祖#職場生存學#時裝電影#梅麗史翠普#時尚啟示錄
Add a comment ...Add a comment ...
電影《寂靜的朋友》：生命並不只是在被看見的時候才存在
更多夢囈之上文章
電影《寂靜的朋友》：生命並不只是在被看見的時候才存在
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處