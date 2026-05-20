同樣叫蒟蒻麵：營養師教你拆解成分表、看清四大隱形分類！

五年前我首度在本專欄分享蒟蒻麵產品時，香港消費者在超市能找到的選擇寥寥可數，多數僅用於火鍋，少數用作替代麵粉製的麵條。時至今日，超市架上的蒟蒻產品已大幅擴充：從傳統濕包裝，到像即食麵般附帶調味包的應有盡有。選擇固然變多，但隨之而來的選購疑慮也增加不少。

上星期已詳細介紹過蒟蒻「葡甘露聚醣」（Glucomannan）的最新科學根據，包括改善飯後血糖、降低 LDL 膽固醇，以及促進腸道益生菌的研究證據(買蒟蒻麵為了減肥（一）。而今個星期的重點是實際應用，我想給大家簡單的標籤閱讀技巧，讓你在任何超市、任何貨架前都能做出更明智的選擇。

關鍵一：查閱成份表，看清產品分類

選購蒟蒻麵時，最重要的一步是查閱成份表。消費者購買蒟蒻麵通常是看中其低熱量、低碳水化合物的營養價值，而成份表正能揭示產品的真實構造。目前香港市面上的產品大致可分為以下四類：

分類一：純蒟蒻麵或蒟蒻飯（熱量：每100克約10千卡）

透過成份表能洞悉產品的純度。例如，純蒟蒻濕包產品的成份表通常極其精簡，僅包含：蒟蒻粉、凝固劑（如氫氧化鈣）及水。這類成品約97%為水分與水溶性纖維，幾乎不含可消化碳水化合物，熱量與碳含量極低。除了麵條，市面上亦有蒟蒻飯可供選擇。

分類二：天然增色蒟蒻麵（熱量：每百克約 10 卡）

傳統蒟蒻麵呈透白色，但市面亦常見菠菜（綠色）或類似全麥色澤的蒟蒻麵。這類產品多數利用天然食材增色，例如加入菠菜粉或紫菜粉（如下圖），標榜並非使用化學色素，仍屬健康首選。

分類三：混合型蒟蒻麵（熱量：每 100 克約 40 千卡）

混合款則需多加留意。市面上有多款混合了加工澱粉或大豆成份的產品。這類產品雖然仍標榜低卡，但成份表會標明：蒟蒻、大豆、加工澱粉等。熱量相對較高，每 100 克約提供 40 千卡，總碳水化合物也可能增至 10 克。這類產品並非劣質，但對血糖的影響與純蒟蒻麵截然不同。嚴格控制碳水攝取的人士需多加留意，但對於一般人而言，每份 10 克碳水仍屬低水平。此外，也有部分產品會混入燕麥粉以調整口感。

分類四：乾烘蒟蒻麵（熱量：每 100 克約 30 千卡）

近期推出的乾烘蒟蒻麵，主要差別在於使用了不同的凝固劑並添加了澱粉（如馬鈴薯或番薯粉）。乾蒟蒻麵最大的優點是消除了濕包裝常見的特有氣味，對於對味道較敏感的人士來說是很好的嘗試方向。

關鍵二：優先選擇不附調味包的產品

網購或即食蒟蒻麵常附帶調味包。選購此類即食產品時，必須額外注意調味包中的成份及鈉含量。過度依賴調味包可能會讓原本健康的低卡餐變成高鈉陷阱。

營養師的五大選購與食用建議

● 查閱成份表時，切勿只看熱量。若含有加工澱粉、馬鈴薯粉、木薯粉或大豆蛋白，則屬混合款，對血糖的波動影響與純蒟蒻不同。

● 需管理血糖者，首選純蒟蒻濕包款。其葡甘露聚醣濃度最高，穩定血糖效果最理想。

● 若選擇烘乾或混合款，應將「膳食纖維」含量列為第二篩選指標，含量越高越佳。

● 即食產品建議少用或捨棄內附調味包。改以低鈉生抽、米醋、辣椒油、薑或蒜自行調味，更能精準控制鈉攝取。

● 蒟蒻麵不宜長期作為正餐的唯一主食。建議務必搭配優質蛋白質、大量蔬菜，以及少量的全穀物或豆類，以確保攝取均衡的營養。