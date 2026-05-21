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2026年六月星座塔羅運程預測：為你揭示工作、情感與健康的啟示
Horoscopes

2026年六月星座塔羅運程預測：為你揭示工作、情感與健康的啟示

牌緣指引
身心靈塔羅師美子
牌緣指引

　　六月的星象能量帶著土星的沉澱與木星逐漸展現的推動力。本月讓我們透過塔羅牌卡的指引，深度探索十二星座在六月的運勢走向。願塔羅的啟示，能化為溫暖的光芒，指引你安然前行。

 

2026年六月星座塔羅運程預測：為你揭示工作、情感與健康的啟示

 

白羊座（3月21日-4月19日）—魔鬼（The Devil）

 

　　步入6月，抽到魔鬼牌表面上確實令人沮喪，但對於一鼓作氣的白羊座來說，此時你很可能正被看不見的鎖鏈所束縛——工作上容易捲入權力鬥爭、階級壓迫的漩渦，請務必堅守自己的底線。

 

　　不過值得留意的是，牌中的魔鬼其實暗示著事情仍有商量餘地，並非死局。感情方面，單身的白羊座有機會遇上外表相當具吸引力的對象，請擦亮眼睛留意四周，對方可能就在你身邊。健康上，請多加察覺身體與情緒的成癮模式，深呼吸，釋放吧。

 

金牛座（4月20日-5月20日）—錢幣六（Six of Pentacles）

 

　　6月是金牛座付出與收穫達成平衡的美好月份。工作上，不僅有貴人適時伸出援手，資金流動也相當順暢。此時處處充滿新契機，不論你是祈求談判順利、洽談商務合作，或是盼望轉職跳槽，本月份的機會都明顯增多。牌中三個金幣由藤蔓植物相連，這正呼應了你堅毅不屈、百折不撓的「打不死」精神。

 

　　感情方面，空氣中瀰漫著互相滋養的溫暖流動，單身者容易遇見新對象，對方或許是個對投資理財別有心得的人。健康方面表現穩定，非常適合調整飲食與運動計畫，讓身體與心靈一同走向豐盛。

 

雙子座（5月21日-6月21日）—寶劍三（Three of Swords）

 

　　6月，雙子座可能面臨被誤解或觸碰舊傷口的課題。工作上必須格外小心文件處理與溝通細節，小人容易伺機靠近率性的你。雖然雙子座一向聰明伶俐，但往往在獲得你的信任後，你便會變得盲目、如同患了「深近視」般看不清事實，到頭來才發現原來是一場騙局。

 

　　感情中，此時需要更多的耐心與真誠對話。美子想告訴你：「痛，是為了讓你更懂得療癒自己。」另一方面，本月也要多留意另一半是否有奇怪的行為舉止。健康方面，請多照顧胸口與睡眠品質，為自己找個安靜的角落，讓緊繃的心好好休息。

 

巨蟹座（6月22日-7月22日）—隱士（The Hermit）

 

　　6月非常適合巨蟹座隱藏自己。工作上不妨保持低調、沉澱思緒，好好規劃未來的方向以避開冤枉路，此時你大致上已摸清自己的優缺點。畫面中的隱士手執白羊座符號，正提醒著你：已經思考得太久了，是時候採取行動！有些情況單憑想像，是無法帶領你走上康莊大道的。

 

　　感情方面，此時你需要更多個人空間，請坦誠告訴身邊的人你的需求。單身者適合在安靜中等待合適的人出現，此時不妨先隱藏自己的想法，不要過早表露心跡。健康方面，請以心靈層面的滋養為先，獨自散步或冥想，都能為你帶來深刻的療癒。

 

2026年六月星座塔羅運程預測：為你揭示工作、情感與健康的啟示

 

獅子座（7月23日-8月22日）—寶劍皇后（Queen of Swords）

 

　　獅子座在6月的觀察力極強，做事清晰且果斷。工作上正需要你發揮領導才能，不妨藉由這次機會，向上司展現自己能勝任不同程度職責的實力。畫面中的王后並未穿著華麗衣裳，而是以低調沉穩的藍色外衣包裹著軟盔甲，這正代表著你已做好隨時上戰場的準備。

 

　　感情方面，柔軟與堅定其實可以並存，適時放下強硬的姿態，反而能加倍提升你的個人魅力。健康方面，請多注意呼吸系統與肩頸部位，在放鬆身心的同時，也別忘了保持內在的「獅子王」風範。

 

處女座（ 8月23日-9月22日）—魔術師（The Magician）

 

　　6月的你，就像手中握有所有工具的「魔法師」，能夠顯化出全然不同的能量。工作方面，新的計劃非常容易獲得成功，請善用手邊的所有資源，包括你的人際關係與過往累積的經驗值。

 

　　感情方面，此時也非常適合主動去創造甜蜜與驚喜。單身的處女座魅力大開；有伴侶的人，則可以攜手一起編織屬於你們的未來。健康方面，你將感到活力充沛，正是建立新習慣的絕佳時機。請務必相信自己，因為你本來就擁有神奇的力量。

 

天秤座（ 9月23日-10月22日）—權杖十（Ten of Wands）

 

　　工作上的長期負擔可望在6月減輕，此時適合委託任務、婉拒邀請並重新調整優先順序。雖然畫面中的天秤座正背負重擔，但內心依然穩定前行，表明你擁有扭轉局勢的強烈意志。

 

　　感情方面，若過去太努力維繫，現在請放鬆。單身者切勿勉強，有伴侶者需平衡彼此的付出與接收。健康上身體已開始恢復，但仍需注意腰背與過勞舊疾，適當休息至關重要。

 

天蠍座 （ 10月23日-11月21日） —權杖四（ Four of Wands）

 

　　工作上迎來值得慶祝的團隊和諧與項目階段性成功，配合冥王星轉正的能量，為你帶來強烈的歸屬感，甚至會傳出家庭與事業結合的好消息。畫面中的水果寓意豐盛，兩人目光一致，預示著工作在充實之餘還能帶來滿滿的滿足感，令人感到安心。

 

　　感情方面，關係甜蜜且穩定，非常適合進行訂婚、結婚或同居的規劃討論。單身者則容易在社交聚會中邂逅正緣。健康方面，身體機能隨著心情愉悅而大幅提升，請好好享受這份難得的穩定與溫暖。

 

2026年六月星座塔羅運程預測：為你揭示工作、情感與健康的啟示

 

人馬座 （11月22日-12月21日）—權杖一（Ace of Wands）

 

　　6月人馬座的新計劃容易面臨卡關，此時先別急著衝刺，請耐心地微調方向。畫面中的角力暗示著對抗只會帶來傷害，這股拉扯可能來自職場同事、家人，甚至是內在的自己；如果矛盾源於自我糾結，請務必放下執著，退一步自然風平浪靜。

 

　　感情方面，激情此時稍微冷卻，但只要時機成熟自然會重新點燃火花，不必急於一時。健康方面，本月精力較低，需多留意身體發炎、免疫系統問題或意外小擦傷，建議凡事「先規劃、後行動」以保護自己。

 

摩羯座 （12月22日-1月19日）—權杖二（Two of Wands）

 

　　6月非常適合為未來進行布局。工作上適宜換位思考，試著代入他人的角色；有時過分苛刻的要求容易讓同事感到難受，多一點同理心將讓團隊合作更順暢。

 

　　感情方面，此時適合與伴侶坐下來，共同討論未來的發展方向。單身者不妨嘗試配合畫面中的意境，在社交或職場上展現出高人一等的優秀表現。健康方面能量穩定，只要設定好清晰的目標，你將會走得更加踏實。

 

水瓶座（ 1月20日-2月18日）—聖杯騎士（Knight of Cups）

 

　　受到天王星與海王星的能量影響，本月將帶來顛覆傳統與打亂既有節奏的契機，同時非常適合獨立完成任務。工作上你傾向獨來獨往，實際上卻是外冷內熱；畫面中在藍天白雲下以勝利姿態出現的騎士，正提醒著你在邁向成功的同時，務必要懂得飲水思源。

 

　　感情方面，桃花與甜蜜的能量強勁。單身者容易遇見溫柔體貼的對象；有伴侶的人則非常適合安排約會、主動表達愛意。健康方面，此時情緒起伏較大，適合透過藝術治療來放鬆緊繃的神經系統。

 

雙魚座（ 2月19日-3月20日）—節制（The Temperance）

 

　　6月雙魚座在工作與感情中容易遇到特殊案例。由於此時極易陷入極端過勞的狀態，請務必調整生活步調，避免在情緒化下做出決定。畫面中的雙魚顯得雙眼疲憊、工作效率下滑，這正是身體對你發出的健康警訊。

 

　　感情方面，關係容易發生爭吵，甚至出現嫌棄某一方付出過多、或是態度忽冷忽熱的情況，建議彼此盡早坦誠溝通。健康是本月最需要關注的部分，尤其是肝腎功能與情緒起伏，請保持多喝水、早睡的良好習慣，身心的平衡自然會重新找回來。

 

註：星座學說並非精密科學，全部內容只供參考。

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