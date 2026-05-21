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《穿 Prada 的惡魔》20年後重塑經典：Anne Hathaway的珍珠項鍊，如何再度引領今夏層疊配戴思潮？
Jewelry
Celebrity Style

《穿 Prada 的惡魔》20年後重塑經典：Anne Hathaway的珍珠項鍊，如何再度引領今夏層疊配戴思潮？

尋寶人
Wayne Hui
尋寶人

　　時間過得真快，《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）竟然已經是20年前的作品。當年Anne Hathaway在街上變裝的那段戲，身穿 Chanel 搭配 Chanel 珍珠項鍊的形象，至今依然經典且時髦。

 

《穿 Prada 的惡魔》20年後重塑經典：Anne Hathaway的珍珠項鍊，如何再度引領今夏層疊配戴思潮？

For DIVA ONLYCourtesy: Devil Wears Prade

 

《穿 Prada 的惡魔》20年後重塑經典：Anne Hathaway的珍珠項鍊，如何再度引領今夏層疊配戴思潮？

For DIVA ONLYCourtesy: Devil Wears Prade

 

　　轉眼間20年過去，時裝與珠寶潮流轉變了不少。最近《The Devil Wears Prada 2》上映，在觀影前我一直在想：戲中究竟會用甚麼方式去演繹當下的首飾潮流？沒想到，珍珠項鍊與層疊式（Stacking）戴法再度重現眼前。 

 

《穿 Prada 的惡魔》20年後重塑經典：Anne Hathaway的珍珠項鍊，如何再度引領今夏層疊配戴思潮？

For DIVA ONLYCourtesy: Devil Wears Prada 2, Harpers Bazaar

 

　　在《The Devil Wears Prada 2》中，安迪（Andy Sachs，由 Anne Hathaway 飾演）最令人留下深刻印象的，是她經常佩戴一條 Toggle 鎖扣項鍊，並疊戴珍珠鍊作層次搭配。這條 Toggle 項鍊出自品牌 Jemma Wynne 的 FORME 系列，售價接近 10,000 美元，在名人效應的加持下，目前已經售罄。


 

《穿 Prada 的惡魔》20年後重塑經典：Anne Hathaway的珍珠項鍊，如何再度引領今夏層疊配戴思潮？

For DIVA ONLYCourtesy: Jemma Wynne

 

　　安迪的另一條金珠 Choker（短項鍊）則是 Marlo Laz 的手筆。這條 14k 金的 Squash Blossom Bead Choker，特別之處在於金珠中間有一條拋光的金邊，讓人不禁立刻聯想到哆啦A夢（叮噹）的鈴鐺。 

 

《穿 Prada 的惡魔》20年後重塑經典：Anne Hathaway的珍珠項鍊，如何再度引領今夏層疊配戴思潮？

For DIVA ONLYCourtesy: Marlo Laz

 

　　至於那條珍珠項鍊，目前尚未找到是出自哪家品牌。不過，這反而非常切合角色的設定——安迪的個性比較務實幹練，未必件件首飾都追求名牌。

 

　　相比之下，身為「名牌精」的艾蜜莉（Emily Charlton，由 Emily Blunt 飾演）則是另一種風格。戲中不容錯過的，絕對是那條屬於 Tiffany & Co. 高級珠寶「Blue Book」系列的 Aquamarine（海藍寶）鑽石項鍊。值得留意的是，那顆重達 31 克拉的海藍寶顏色非常濃郁，與品牌經典的 Tiffany Blue 巧妙地互相輝映。

 

《穿 Prada 的惡魔》20年後重塑經典：Anne Hathaway的珍珠項鍊，如何再度引領今夏層疊配戴思潮？

For DIVA ONLYCourtesy: Devil Wears Prada 2

 

 

《穿 Prada 的惡魔》20年後重塑經典：Anne Hathaway的珍珠項鍊，如何再度引領今夏層疊配戴思潮？

For DIVA ONLYCourtesy: Tiffany & Co, Vogue Taiwan

 

　　Tiffany 的光芒固然難以忽視，但戲中另一個大品牌卻以更低調隱約的形式融入造型。戲中的「時尚惡魔」米蘭達（Miranda Priestly，由 Meryl Streep 飾演）便佩戴了 Cartier 的全金 Tank Française 手錶。Cartier 的 Tank 系列誕生於 1917 年，外形一向簡潔；而 Française 系列則加入了更具幾何感的方角線條，與大家常見、線條較圓潤的 Tank Must de Cartier 有著相當大的分別。

 

《穿 Prada 的惡魔》20年後重塑經典：Anne Hathaway的珍珠項鍊，如何再度引領今夏層疊配戴思潮？

For DIVA ONLYCourtesy: Devil Wears Prada 2, Harper Bazaar

 

《穿 Prada 的惡魔》20年後重塑經典：Anne Hathaway的珍珠項鍊，如何再度引領今夏層疊配戴思潮？

For DIVA ONLYCourtesy: Cartier
 

《穿 Prada 的惡魔》20年後重塑經典：Anne Hathaway的珍珠項鍊，如何再度引領今夏層疊配戴思潮？

For DIVA ONLY1917 Tank Courtesy: Monochrome-watches.com

 

《穿 Prada 的惡魔》20年後重塑經典：Anne Hathaway的珍珠項鍊，如何再度引領今夏層疊配戴思潮？

For DIVA ONLYCourtesy: Cartier

 

　　至於新加入的阿馬里（Amari Mari，由 Simone Ashley 飾演）則是 Cartier 的忠實擁躉。細心觀察會發現，Cartier 旗下最具標誌性的手環，包括 Juste un Clou（釘子手環）、Clash de Cartier、Love 系列，以及相對罕見的 Écrou de Cartier（螺帽手環），幾乎都能在她手腕上一覽無遺。 

 

《穿 Prada 的惡魔》20年後重塑經典：Anne Hathaway的珍珠項鍊，如何再度引領今夏層疊配戴思潮？

For DIVA ONLYCourtesy: Devil Wears Prada 2, Harper Bazaar
 

《穿 Prada 的惡魔》20年後重塑經典：Anne Hathaway的珍珠項鍊，如何再度引領今夏層疊配戴思潮？

For DIVA ONLYCourtesy: Cartier

 

　　以現今《The Devil Wears Prada》的名氣，我相信任何頂級品牌的服飾與珠寶都能輕易借到，但戲內的搭配卻相當貼近生活，彷彿就是我們身邊朋友日常的穿搭。特別是安海瑟薇「金鍊配珍珠鍊」的造型非常百搭，同時也是大家日常衣櫃裏常備的單品。今年夏天，不妨也試著為自己打造一個「惡魔造型」吧！

 

Tags:#穿著Prada的惡魔2#珍珠項鍊#TheDevilWearsPrada2#DevilWearsPrada2#JewelryStaking#NecklaceStacking#PearlNecklace
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