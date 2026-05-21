《穿 Prada 的惡魔》20年後重塑經典：Anne Hathaway的珍珠項鍊，如何再度引領今夏層疊配戴思潮？

時間過得真快，《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）竟然已經是20年前的作品。當年Anne Hathaway在街上變裝的那段戲，身穿 Chanel 搭配 Chanel 珍珠項鍊的形象，至今依然經典且時髦。

轉眼間20年過去，時裝與珠寶潮流轉變了不少。最近《The Devil Wears Prada 2》上映，在觀影前我一直在想：戲中究竟會用甚麼方式去演繹當下的首飾潮流？沒想到，珍珠項鍊與層疊式（Stacking）戴法再度重現眼前。

在《The Devil Wears Prada 2》中，安迪（Andy Sachs，由 Anne Hathaway 飾演）最令人留下深刻印象的，是她經常佩戴一條 Toggle 鎖扣項鍊，並疊戴珍珠鍊作層次搭配。這條 Toggle 項鍊出自品牌 Jemma Wynne 的 FORME 系列，售價接近 10,000 美元，在名人效應的加持下，目前已經售罄。





安迪的另一條金珠 Choker（短項鍊）則是 Marlo Laz 的手筆。這條 14k 金的 Squash Blossom Bead Choker，特別之處在於金珠中間有一條拋光的金邊，讓人不禁立刻聯想到哆啦A夢（叮噹）的鈴鐺。

至於那條珍珠項鍊，目前尚未找到是出自哪家品牌。不過，這反而非常切合角色的設定——安迪的個性比較務實幹練，未必件件首飾都追求名牌。

相比之下，身為「名牌精」的艾蜜莉（Emily Charlton，由 Emily Blunt 飾演）則是另一種風格。戲中不容錯過的，絕對是那條屬於 Tiffany & Co. 高級珠寶「Blue Book」系列的 Aquamarine（海藍寶）鑽石項鍊。值得留意的是，那顆重達 31 克拉的海藍寶顏色非常濃郁，與品牌經典的 Tiffany Blue 巧妙地互相輝映。

Tiffany 的光芒固然難以忽視，但戲中另一個大品牌卻以更低調隱約的形式融入造型。戲中的「時尚惡魔」米蘭達（Miranda Priestly，由 Meryl Streep 飾演）便佩戴了 Cartier 的全金 Tank Française 手錶。Cartier 的 Tank 系列誕生於 1917 年，外形一向簡潔；而 Française 系列則加入了更具幾何感的方角線條，與大家常見、線條較圓潤的 Tank Must de Cartier 有著相當大的分別。

至於新加入的阿馬里（Amari Mari，由 Simone Ashley 飾演）則是 Cartier 的忠實擁躉。細心觀察會發現，Cartier 旗下最具標誌性的手環，包括 Juste un Clou（釘子手環）、Clash de Cartier、Love 系列，以及相對罕見的 Écrou de Cartier（螺帽手環），幾乎都能在她手腕上一覽無遺。

以現今《The Devil Wears Prada》的名氣，我相信任何頂級品牌的服飾與珠寶都能輕易借到，但戲內的搭配卻相當貼近生活，彷彿就是我們身邊朋友日常的穿搭。特別是安海瑟薇「金鍊配珍珠鍊」的造型非常百搭，同時也是大家日常衣櫃裏常備的單品。今年夏天，不妨也試著為自己打造一個「惡魔造型」吧！