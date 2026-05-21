對抗外油內乾！3款「降溫系」護膚好物，為肌膚降溫兼深層保濕

雖然只是5月，但香港的天氣已經又濕又熱，加上香港室內冷氣温度普遍較低及乾燥，很容易令肌膚出現外油內乾的問題。在這種天氣下，繁複厚重的護膚品反而會對肌膚造成負擔，最重要是為肌膚降溫同時保濕。今次筆者特別挑選了 3 款兼具實用度與冰涼感的夏日限定護膚好物，由內到外為肌膚注入涼意，讓你優雅度過悶熱的夏天。

史上最涼噴霧：SHIRO 冰涼薄荷身體噴霧 Extra Cool

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5月才在香港開店的日本天然美妝品牌SHIRO最新推出史上最涼限定系列的身體噴霧，將核心成分薄荷醇（Menthol）調配至普通版的1.7倍。輕輕一噴，超強烈的冰爽快感席捲全身，達到散熱降溫效果。除了清涼的感覺外，身體噴霧亦加入品牌標誌性的柑橘酸甜香氣，提神醒腦。有50ML及80ML兩種容量選擇，小小一支非常適合放在手袋隨身攜帶。

夏天都可以油養膚：RMK水漾清涼按摩肌底油（夏日限定）

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許多人都覺得夏天不適合用護膚油，認為質地太厚重，但RMK最新推出的夏日限定版肌底油卻顛覆了這個觀念。品牌採用了獨家研發的清涼油配方，以油性成分包裹水性成分，一抹開便能釋放出水潤精華與降溫感。雖然是油狀質地，塗上臉卻是零黏膩觸感。無論是沐浴後或妝前使用都可以，有助調節夏日失衡的水油狀態，妝前使用還能提升底妝貼服度。肌底油以香橙、西柚等的柑橘香為基調，融合薄荷、玫瑰、茉莉等花香，營造出多層次的療癒香氣。

瞬間為妝容降溫：KOSÉ 定妝防水噴霧 EX + S（超涼感檸檬薄荷限量版）

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KOSÉ的定妝噴霧向來深受歡迎，而這款新推出的超涼感限量版則加入了冰涼成分與清新的檸檬薄荷香氣。超細密噴嘴能將定妝分子均勻霧化，在面部形成一層具彈性的輕薄防水網，對抗汗水、皮脂與摩擦，有助防止溶妝浮粉。噴霧亦添加桉樹萃取液等保濕成分，在控油定妝的同時，仍能鎖住肌膚水分，告別乾燥繃緊。