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韓國女團最強武器! TWICE Sana加持Polo Play包包誓成今夏大熱
Fashion News

韓國女團最強武器! TWICE Sana加持Polo Play包包誓成今夏大熱

先行入手
Onki Chan
先行入手

　　想穿出最地道美式學院風？看韓國女團 TWICE 的 Sana 就對了！身為最強時尚武器，她今季正式擔任 Polo Ralph Lauren 的「Polo Play 」菜籃包形象大使，看完宣傳照再看看親民的定價，不用考慮即時入手！

　　如果說瞬息萬變的時尚圈有甚麼是永恆的定數，那大概就是 Ralph Lauren 對美式經典近乎偏執的堅持。不過，經典不代表陳舊。Polo Ralph Lauren 在時隔 22 年後於年初重返米蘭，以一場掌聲不斷的大騷宣告品牌形象全面升級，正式華麗地回歸潮流尖端

　　近年時尚界將「極簡主義」與「低飽和色系」奉為圭臬， Polo 卻在 26SS 以至 FW 系列中，都大膽打破這條金科玉律。設計師在毛衣中揉合五種以上的飽和色彩，卻依舊和諧得如同藝廊裡的油畫；透過極致面料的質感支撐，讓這些童趣的色彩組合，成功演繹出在成熟穩重之中，依舊對世界保有好奇的幽默感。

 

韓國女團最強武器! TWICE Sana加持Polo Play包包誓成今夏大熱

Source/IG@poloralphlauren

 

　　當然，真正讓 Polo 徹底擺脫「老氣」標籤的關鍵，在於選對了韓國人氣女團 TWICE 成員 Sana 成為形象大使。經過多季的合作後，今季品牌更直接指名由她擔任 Polo Play 系列包款的代言人，為這個經典品牌注入了全新的年輕活力。以往大尺寸皮革包包總給人過於世故的職場印象，但 Polo 本季的重頭戲——以意大利荔枝皮打造的 Polo Play 系列，用色大膽鮮豔。別以為這種用色邏輯只是單純為了搶眼，設計師反而巧用心思，為了與品牌標誌性的針織衫或 Polo 衫達成色彩平衡，才特地以繽紛色彩作主調。而在 Sana 的詮釋下，更成功混搭出兼具文青感與美式校園的青春活力。在現代人追求彈性生活的當下，這種「半正式、半運動」的混搭風格，比起每季追逐、三個月就過氣的 IT Bag，這類具備多重場景適應力、且定價相宜的單品，顯然更值得即時入手！

 

韓國女團最強武器! TWICE Sana加持Polo Play包包誓成今夏大熱

韓國女團 TWIC E成員 SANA 擔任 2026 春季 Polo Play 包款系列形象大使。
Source/IG@poloralphlauren

 

韓國女團最強武器! TWICE Sana加持Polo Play包包誓成今夏大熱

Polo Play Leather Tote $4,990
Source/IG@poloralphlauren

 

韓國女團最強武器! TWICE Sana加持Polo Play包包誓成今夏大熱

Polo Play Leather Mini Envelope Bag $3,390
Source/IG@poloralphlauren

 

韓國女團最強武器! TWICE Sana加持Polo Play包包誓成今夏大熱

Polo Ralph Lauren Oversized Cotton Windbreaker $3,190
Source/IG@poloralphlauren

 

韓國女團最強武器! TWICE Sana加持Polo Play包包誓成今夏大熱

Polo Ralph Lauren Contrast Waistband A-Line Skirt $2,990
Source/IG@poloralphlauren

 

　　最近日本潮流選物店 BEAMS 為慶祝品牌成立 50 週年，與眾多潮牌推出聯手限定系列。深受日本人歡迎的 Polo 自然榜上有名，那些廓形微寬的風褸、懶人布鞋及玩味濃的雙 LOGO 襪子，將日系街頭的隨性剪裁融入美式經典，輕易成為今季文青們入手的夢幻清單。另外，值得留意的是自 2025 年起，Polo 就與美國原住民品牌 TÓPA 展開深度合作，在米蘭騷上看到兩者聯手推出的 26FW 原住民傳統工藝的圖騰飾品，絕對教人引頸以待！

 

韓國女團最強武器! TWICE Sana加持Polo Play包包誓成今夏大熱

與美國原住民品牌 TÓPA 推出合作系列，26FW 的圖騰服飾與 POLO 美式風格十分合拍。
Source/IG@poloralphlauren

 

韓國女團最強武器! TWICE Sana加持Polo Play包包誓成今夏大熱

別注版 BEAMS X POLO RALPH LAUREN  BAYPORT 防風衣 ￥46,200
Source/IG@BEAMS

 

韓國女團最強武器! TWICE Sana加持Polo Play包包誓成今夏大熱

別注版 BEAMS BOY X POLO RALPH LAUREN PREPSTER 短褲 ￥22,000
Source/IG@BEAMS

 

韓國女團最強武器! TWICE Sana加持Polo Play包包誓成今夏大熱

別注版 BEAMS X POLO RALPH LAUREN  SOCKS￥3,300
Source/IG@BEAMS

 

查詢 : Polo Ralph LaurenBEAMS

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