感受CulinArt 1862法式浪漫！水煮梨鵝肝、比目魚配新鮮青口、M5 澳洲和牛西冷，用味蕾漫步巴黎

每年五月，全城最矚目的藝文盛事絕對是「法國五月藝術節」！活動涵蓋了藝術、音樂，當然少不了最令人期待的法式美食。週末與伴侶先去欣賞藝術展覽，接著品嚐一頓精緻的法國菜，簡直是完美約會的落腳點。

今年 CulinArt 1862 響應這場盛事，特別推出了「法國五月」限定菜單，另外還有極具奢華感的「海陸空盛宴推介菜單」。事不宜遲，今次就讓編者帶領讀者們，一起體驗一場充滿法式浪漫的味蕾盛宴！

CulinArt 1862 雖然坐落於熱鬧的銅鑼灣鬧市，但店內環境卻格外優雅寧靜。柔和的燈光配上寬敞的桌距，讓每位客人都擁有足夠的私人空間，可以舒適自在地一邊品嚐美饌一邊暢談。

今次編者與友人被安排坐在圓形卡位，空間感與舒適度滿滿。值得一提的是，餐廳內還設有一條標誌性的旋轉樓梯，不論是線條優美的圓形卡位還是這條高雅的樓梯，都是視覺感十足、絕對不能錯過的打卡熱點！

「法國五月」限定菜單

點餐後，先由散發小麥香氣的酸種麵包，為這場味蕾盛宴拉開序幕，外脆內軟的鬆軟口感讓人驚喜。最令人驚喜的是，每一道菜擺盤都精緻得如同藝術品一樣，讓人忍不住「手機食先」！

與友人暢談一會便上來第一道菜——雞蛋配羊肚菌，大廚精選了來自日本的流心蛋，拌入香氣濃郁的羊肚菌，兩者在口中完美交融；配上新鮮蘆筍，正好帶來一抹清鮮。最讓人驚艷的是溫泉蛋上點綴了法國頂級 Baerii 魚子醬，絲絲鹹香令整道菜的層次昇華。

隨後的水煮梨鵝肝也是編者私心最愛之一，來自法國頂級鵝肝，以慢火煎至外脆內嫩，完美逼出濃郁的油脂香氣。為了平衡鵝肝的豐腴，配上清甜雪梨、山羊芝士與伊比利亞火腿與鵝肝作為對比，鹹甜之間互相烘托配合，層次感豐富得讓人忍不住一口接一口！

來到備受期待的主菜部分，比目魚配新鮮青口絕對是女士們的必點之選。比目魚外皮煎得金黃香脆，內裏肉質卻保持嫩滑；新鮮青口釋出鮮味，熬煮成濃郁醬汁，每一口都是海味的精粹。大廚更特別綴以香脆的羽衣甘藍脆片，感覺清爽而不油膩。

壓軸登場的重頭戲，必然是M5 澳洲和牛西冷。一上桌，和牛與香煎千層薯、舞茸交織的香氣便撲鼻而來。西冷油花均勻、肉質軟嫩，特別調配了香濃的蘑菇肉汁，瞬間令原本就濃郁的牛味更加出眾、更有層次。

幸福感滿滿的盛宴，最後由經典的薑味梳乎厘配薑味雪糕作結。剛出爐、熱騰騰的梳乎厘質感輕盈綿密，配上冰涼微辣的薑味雪糕，在口中上演一場冰火交融！微甜與辛香互相交織，為今次浪漫的法式之旅，畫上了完美的句號。

海陸空盛宴推介菜單

除了「法國五月限定菜單」之外，餐廳另外亦推出了分量十足的「海陸空盛宴推介菜單」。顧名思義，大廚精選了乾式熟成馬友魚（海）、燒乳鴿（空）以及招牌 M5 澳洲和牛西冷（陸）作為三大主打菜式，強大的肉食陣容極具誠意，各位肉食控今次絕對不能錯過！

除了精緻的美饌，這裏的雞尾酒陣容同樣吸引眼球！侍應特別推介了兩款招牌特調：首先是 Down To Bee’s Knees，以注入蜂蜜的琴酒為基底，揉合了洋甘菊，非常適合女士們輕嚐美酒。另一款 Spicy Margarita 則玩味十足，將酸甜的百香果與墨西哥辣椒融合，最特別的是，後調還帶有四川花椒微微麻麻的餘韻，層次豐富且新鮮感十足，絕對能為味蕾帶來極致的衝擊。

CulinArt 1862

地址 ：香港銅鑼灣禮頓道29號華懋禮頓廣場地下及1樓

電話 ：+852 2884 2603 / +852 5411 861