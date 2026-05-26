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世界盃2026｜巴西捧盃希望 雲尼斯奧斯！球壇潮童私下玩轉Prada、LV街頭混搭
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世界盃2026｜巴西捧盃希望 雲尼斯奧斯！球壇潮童私下玩轉Prada、LV街頭混搭

TEXT:TheoPHOTO:官網

　　距離 2026 年世界盃決賽週舉行只有不到一個月時間，這項四年一度的球壇盛事，早已讓球迷引頸期盼。今屆賽事多支傳統勁旅實力平均，就連一代球皇美斯在早前的訪問中亦公開表示，非常看好法國、巴西與西班牙是奪冠大熱。在眾多熱門球隊之中，「森巴軍團」巴西隊的實力絕對不能小覷。雖然三十四歲的老大哥尼馬（Neymar）受到傷患困擾已久，但最終仍在最後關頭驚險踏上前往世界盃的「尾班車」，獲教練選入國家隊二十六人名單。然而，巴西今屆能否打破連續五屆無緣世界盃冠軍的僵局，關鍵落在新世代王牌——現年 25 歲的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinícius Júnior）身上。現時大家都看好這位正值巔峰期的皇家馬德里左前鋒，能夠帶領巴西國家隊殺入決賽成功捧盃。

　　在目前的球壇當中，不論是球場上的身價還是商業上的影響力，雲尼斯奧斯絕對是新一代的代表人物。提起這位巴西新星，香港球迷除了熟悉他在皇馬的精彩表現之外，他私底下亦是一名不折不扣的「球壇潮童」。去年，法國奢侈品牌 Louis Vuitton（LV）正式宣佈與皇家馬德里達成多年合作協議，贊助皇馬的官方西裝與出外比賽服飾。在宣傳照中，雲尼斯奧斯便與隊友麥巴比（Kylian Mbappé）、比寧咸（Jude Bellingham）等多位頂級球星齊齊化身名模。不難發現，這位大男孩私下對時裝的熱足，早已超越了「贊助」的層面。在其個人社交平台分享的日常生活照中，身上的衣著品牌幾乎離不開 LV 與 PRADA，這種情有獨鍾，正正展現出新世代球星如何將 Hypebeast 基因注入殿堂級時裝品牌之中。

 

世界盃2026｜巴西捧盃希望 雲尼斯奧斯！球壇潮童私下玩轉Prada、LV街頭混搭

Source/IG@Vinicius Jr. 

 

承繼尼馬衣缽！從 4,500 萬歐元說起

　　這位年輕的巴西國腳自幼成名，早在 2017 年夏天，西甲班霸皇馬就獨具慧眼，以高達 4,500 萬歐元的天價，從巴西球會法林明高（Clube de Regatas do Flamengo）收購當時年僅十七歲的他，迅速成為球隊主力，至今已協助皇馬贏得兩個歐聯冠軍與三次西甲冠軍。而在國家隊方面，他自 2019 年入選以來，至今已為巴西上陣超過三十次。現時身價已高達 1.5 億歐元的他，力壓身價 8 千萬歐元的夏芬拿（Raphinha）與 7 千萬歐元的根夏（Matheus Cunha），穩居巴西隊第一身價寶座。這個數字不只是個天文學符號，更是他用實力在全球豪門球會中換來入場券。

 

 

 

世界盃2026｜巴西捧盃希望 雲尼斯奧斯！球壇潮童私下玩轉Prada、LV街頭混搭

Source/IG@Vinicius Jr. 

 

　　事實上，年輕球員的加盟身價往往由轉會費決定，但雲尼斯奧斯現時的身價，卻是靠他近年在歐洲賽事中，一次次關鍵入球親手打下來的。縱使在成長時期曾遭受過部分球評人的質疑，但他在現任巴西國家隊主帥、亦是其皇馬恩師安察洛堤（Carlo Ancelotti）的戰術體系下，早已蛻變成不可或缺的靈魂人物。今屆世界盃分組賽，巴西被編入與摩洛哥等隊伍同組，雲尼斯奧斯將會與回歸國家隊的尼馬以及夏芬拿聯手的夢幻組合。這屆世界盃不僅是他證明自己作為世界級球星的最佳舞台，幕後功臣更是他與安察洛堤這對師徒，帶領巴西隊重奪世界盃的機會。

 

世界盃2026｜巴西捧盃希望 雲尼斯奧斯！球壇潮童私下玩轉Prada、LV街頭混搭

Source/IG@Vinicius Jr. 

 

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Source/IG@Vinicius Jr. 

 

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Source/IG@Vinicius Jr. 

 

偏愛 PRADA 與 LV 的潮童穿搭

　　在球場上除了是球會的金蛋外，雲尼斯奧斯在商業市場上的吸金能力同樣驚人。作為現時最具話題性的球星，他的個人代言不計其數，與 NIKE 及 百事可樂的長期合作外，早前更與另外三位國際球星（C朗拿度、美斯及麥巴比）一起拍攝 LEGO 廣告，可見其影響力已升上球壇殿堂級 level 。而在時尚品牌合作上，除了皇馬男子足球隊、女子足球隊及男子籃球隊都獲得 LV 贊助、讓球員成為官方生招牌外，雲尼斯奧斯私底下的個人穿搭更經常引起網民討論。

 

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Source/IG@Vinicius Jr. 

 

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Source/IG@Vinicius Jr. 

 

　　與其說他是在穿名牌，倒不如說他是在定義一種屬於當代 Icon 的「奢華街頭感」。翻看雲尼斯奧斯的個位社交平台，對 PRADA 的喜愛程度非常高。無論是外套、針織衫還是日常配飾，他都能穿出極具活力的陽光大男孩風格。與此同時，他對 Louis Vuitton 的手袋皮具與各款限量版球鞋也情有獨鍾，擅長將奢華品牌融入生活化的街頭風格中。除了這兩大愛牌，他的衣櫃裏還經常出現 Supreme 的街頭單品、巴黎世家（Balenciaga）的 casual wear ，以及 Dolce&Gabbana 和 DIOR 等品牌，甚至連意大利潮流手錶品牌 Gagà Milano 也是他的心頭好。這種既有奢華感、又帶點玩味的混搭方式，完美示範了何謂「貼地的高級感」，亦難怪他會成為新一代年輕球迷的模仿對象。

 

世界盃2026｜巴西捧盃希望 雲尼斯奧斯！球壇潮童私下玩轉Prada、LV街頭混搭

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Tags:#世界盃2026#雲尼斯奧斯#Vinícius Júnior#巴西國家隊#皇家馬德里#Prada#Louis Vuitton#球壇潮童#左前鋒
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