只靠喜歡是不夠的，要分辨是愛他，還是愛那個想像出來的他

如果伴侶關係中感受不到尊重，最好的回應，就是絕情。

「我同佢分手，係因為佢喺屋企人面前，揈開我隻手。」在輔導室內談及分手時，她傷感的說：「嗰次原本我拖住佢，但一見到佢父母，佢突然甩開我隻手，我覺得好hurt。」

拍拖一年，她除了被男友的上進心吸引，還欣賞他對家人的重視。她過去一直認為，一個重視家庭的男人，「衰極有限」。

既然喜歡對方，又欣賞他人品，雙方也沒有出軌背叛行為，那為何要說分手？

「嗰次佢甩我隻手，令我明白咗一啲嘢，兩個人喺埋一齊，淨係鍾意對方係唔夠嘅。」她這樣形容她作分手的決定。

「開始拍拖到而家，我同佢都無乜熱戀感覺；同佢傾偈，佢嘅反應有時都幾冷淡。我曾經自我安慰：可能係佢唔識表達自己、平淡未必唔好、對我好咪得囉……」對這段感情，她形容自己很遷就他，因為她相信感情關係要互相包容。

「人嘅身體好誠實，嗰次佢喺父母面前突然甩開我隻手，我好認真咁諗：係佢唔識表達感情，定係唔想確認對我嘅感情？」她開始思考，自己是真的認識他，抑或只是一個想像出來的他？

她跟我談及那次跟他公母見面的感覺：他父母是做生意的，當問及她的背景、職業時，她有一種被人擺上枱品評的難受。「你唔係名牌大學畢業」、「你教書份工又辛苦、又唔係搵到好多錢」……在他們眼中，自己像是一無是處。

「最令我失望嘅，係當我一路被佢父母彈嘅時候，佢竟然粒聲唔出，我覺得係畀佢揼埋咗一邊唔理。」她覺得不被重視，最令她受傷的，不是來自他父母：「佢完全唔出聲，係佢都同意父母講嘅嘢，抑或佢係會孝順到完全唔理我？」

她曾經以為工作有上進心就代表有穩定生活、對父母孝順就會重視感情和關係，但原來她愛的，只是想像出來的對方。

她開始知道自己想要的，不是一個只會送花、幫你拍照打卡的人，而是當自己有困難、受委屈的時候，不會袖手旁觀，願意陪伴和一起扛的伴侶。

「分手後，你感覺點樣？」我問她。

「初時有啲唔慣，而家都幾ok，有種放鬆咗嘅感覺。」她說。

感情關係裏，除了喜歡，還需要體會重視和被重視，不是你一個人在拼命讓，最後卑微得連尊嚴也沒有。她的放鬆，或許說明了這個道理。