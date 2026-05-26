告別遊客如雲的 Shoreditch！東倫敦人最愛 Hackney 慢活地圖

東倫敦一向給人前衛時尚又充滿個性的感覺。不過，隨著過去幾十年 Brick Lane 及 Shoreditch 一帶經歷士紳化又旅客導向，近年問起 East Londoners 愛逛什麼地方，相信答案很大機會已變成 Hackney。然而，此答案十分空泛，皆因 Hackney 本身便是一個大區，如果隨便跳上該方向的巴士，很容易會去錯某處龍蛇混雜的小社區。到底倫敦人口中所指既 chill 又有型的 Hackney 是哪個範圍？筆者認為準確來說，應該是 London Fields 一帶。

在 Hackney Central 鐵路站下車，街道市容可能未必給你良好的印象，但只要往 London Fields 方向走到 Wilton Way，便會迎來徹底不同的慢活氣息。不論是門前掛著編織精品（Crochet）的古著店，還是坐滿人的露天咖啡店，都在肯定你的方向正確。再過兩個街口就是 London Fields，天朗氣清的夏日週末，會有大量遊人、家庭在這裡野餐和曬太陽。

離開公園，這趟品味旅程才真正展開。踏進 Broadway Market，會發現大量小店與特色餐廳。最理想前往這裡的時間是星期六，因為會有美食市集（Food Market）在等著你。當然也不要錯過這條街的麵包店，很多受歡迎的 Buns在下午四點前已經會售罄。

週六市集上的工藝檔攤同樣不容錯過，偶爾會遇到高質的手工製家品或針織服飾。其實 Broadway Market 這條街有不少品牌設店，比方說有 A.P.C. Outlet，又或者是以舊餅房改裝而成的眼鏡店 Cubitts。後者將原有的 1930 年代招牌「F. Cooke」及室內設計盡量保留，店內卻販售毫不相關的自家設計產品，這種新舊揉合的做法在倫敦也相當流行。

這一帶還有些充滿驚喜的橫街小巷有待大家發掘，例如 Broadway Market 附近的日本綠茶室 Katsute 100，以及隱密市場內的陶瓷工作室等等。逛過小店、市集後，倫敦人都愛到 Regent’s Canal 河邊漫步。除了欣賞河景與塗鴉作品，轉角處更有如 Forno 這類隱蔽咖啡小店，同樣深受 Locals 歡迎。上述範圍仍算甚少遊客選擇的路線，而這裡所保留的幽靜、貼地氣息，正正是 Hackney 魅力所在。