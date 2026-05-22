威士忌深度遊：走進福岡朝倉 SHINDO LAB，探索百年老字號如何重寫威士忌想像

在少子化的新世代日本，位於九州的福岡縣卻迎來人口淨增長，成為當地人移居的首選福地。除了獨特的城市魅力，這裡如雨後春筍般湧現的簇新威士忌酒廠，更是令全球威士忌迷趨之若鶩的珍貴存在。

走進感官新之道

在福岡朝倉的自然懷抱中，百年老字號酒廠「篠崎」迎來了嶄新篇章——SHINDO LAB。這座佔地 18,000 平方公尺的園區，集結了威士忌蒸餾廠、葡萄酒莊與直營商店，是篠崎跨足威士忌領域的創新基地。由上一代社長構思、2021年正式啟動釀造，其首款威士忌「新道 SHINDO」已於 2025 年 6 月隆重登場。

SHINDO LAB 每周二與周五開放導覽行程。訪客由直營店「SHINDO LAB STAND」出發，戴上參觀證，即可展開一場五感之旅（周二為日文限定，周五則提供日、英文雙語選擇）。

走進蒸餾廠，除了常見的波本與雪莉桶，最引人注目的是以水楢木與栗木製成的酒桶，其中甚至包含篠崎昔日釀造大麥燒酎所使用的老桶。這些獨特桶材為威士忌注入了在地風土，讓人不禁期待其熟成後的風味。

導覽尾聲的試飲時光，訪客能品嚐到十款風格迥異的作品：

New Make：感受尚未熟成的原始生命力。

風味對比：比較傳統壓縮酵母與特製酵母的風味差異。

桶陳魅力：細品波本桶、泥煤煙燻、水楢木與栗木桶帶來的層次變化。

現場試飲的原創玻璃杯亦開放購買；針對自駕前來的訪客，廠方更貼心地提供外帶試飲套組，讓品酩體驗能延續至旅程之後。

百年家族的「原創探索」

SHINDO LAB 幕後的靈魂人物，是篠崎酒業的第八代掌舵人兼社長篠崎倫明。他分享道：「篠崎酒業與不同酒類有著長達兩百年的深厚淵源，在福岡釀造清酒也已有百年歷史。2021年，我們在自然資源豐饒的朝倉市新戶地區創立了威士忌蒸餾所，並以『SHINDO LAB』品牌開發多元酒款。」

支撐這個新品牌的靈魂，是「THE QUEST FOR THE ORIGINAL（原創探索）」的理念。這份精神源自篠崎倫明的童年記憶。當時，父親常向他講述世界知名化學家高峰讓吉博士的故事。百年前，高峰博士曾應美國威士忌公司之邀，嘗試以東方的「麴菌技術」取代傳統麥芽糖化法釀造威士忌，可惜當時因保守勢力壓制而未能開花結果。

這份「以科學為本、突破成規」的精神深深感動了篠崎家族。父親不僅傳承了這個信念，更在美國取得「麴菌釀造威士忌」的專利。歷經無數次試驗，他們終於在 2021 年於美國成功推出 「TAKAMINE KOJI FERMENTED WHISKEY」，重現了百年前的原始技法。

雖然「使用麴菌是否算威士忌」在日本引發了定義上的爭議，但這款符合美國法規的創新之作，正完美體現了 SHINDO LAB 不追隨世俗潮流、銳意探索未來標準的先鋒精神。

備受全球矚目的「New Make & New Born」

「SHINDO DISTILLERY」以五款酒品參加威士忌全球性大賽「世界威士忌競賽」，並且每一款都榮獲2025年的獎項。不僅連續兩年獲頒「New Make & Young Spirit」類別的金獎，這次更是首次抱回該組別的冠軍。從威士忌完成前原酒的階段起，SHINDO的酒就已經是全球焦點，令人驚豔。