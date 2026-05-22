《黑袍糾察隊》——他擁有最強Body，原來只是個巨Baby

好怕追劇，尤其美劇。

好多時，第一季好好，自然繼續追第二季，感覺？唔，還好啦。

一季一季追落去，咦，為甚麼愈拍愈衰？到最後，衰無可衰，無可挽回。

過去五年我唯一追過（和期待過）的美劇，就只有一套《黑袍糾察隊》（The Boys）。

終於來到最後一季的最後一集，照道理，好應該立即收看，但我沒有，不是不想看，而是不敢看——好怕自己捨不得，更怕自己會失望。

因為實在太鍾意這個反超級英雄故事，太鍾意裡邊那班超人與凡人。

劇集是漫畫改編。原著漫畫在2006年面世，2012年完結，簡單講，就是一Team曾被超級英雄所害的平凡人，對付一群超級英雄的故事。

超級英雄不是正義的嗎？表面上，的確是，但《黑袍糾察隊》那群超級英雄，絕大部分都是坐擁Super Power卻同時有著無窮私慾，兼且性格上道德上有嚴重缺陷偏差的人，試想像：如果超人Superman不是被設定為一個莫名其妙真心愛地球的外星人，他是絕對有能力在一瞬間令地球生靈塗炭。

Homelander，《黑袍糾察隊》超級英雄之首，能力上形象上就等同Superman——事實上，在世人認知下，他就是最典型的超級英雄，但真實的他，持續地賤視眾生，周不時濫殺無辜——不過，如果單純這樣，Homelander就只是人面獸心兼偽善的Supervillain，毫不特別。

Homelander（以及裡頭絕大部分角色）的獨特在於：他實則是個極脆弱的人，好介意世人目光，好在意網民把口，而這正正呼應了今時今日的人性和世態——劇集基本上保留了原著設定，卻把時間置放於當下，一個人人都會在網上建構自我捧高自己踩低別人的當下，從而共同製造了一份不安，強如Homelander，也一樣不安，他明明擁有最強大的Body，卻原來，只是個極度脆弱長期渴望愛但又完全不值得可憐的巨Baby。

《黑袍糾察隊》既是對超級英雄這種美國流行文化產物的反諷，也是對近十年社會思潮風氣的反思，但專登採用一種得罪人的冒犯方式，例如人人都要求政治正確，劇集就往往將政治正確的所謂「正確」，推到去一個極致到可笑的地步。老實，一邊看，一邊笑，但當想到我正在笑的根本就在現實中發生，當堂哭笑不得。

劇集會完，這世界的病情卻不會完。