電影《寂靜的朋友》：生命並不只是在被看見的時候才存在

《寂靜的朋友》（德文：Stille Freundin）以幾近理性的科學視角與微觀的拍攝手法，探討性別議題、情感隔閡與語言誤會之間的孤獨感。神經學家王教授（梁朝偉 飾）、植物系學生格蕾特（Luna Wedler 飾）及性格孤僻的學生漢內斯（Enzo Brumm 飾）身處不同年代，卻同在一所大學之中，並與植物產生獨有的聯繫。導演 Ildikó Enyedi 在鏡頭設計上，為三個不同年代分別採用黑白（1908年）、高飽和色彩（1972年）及冷冽色調（2020年），象徵植物在不同階段的生長狀態——從發芽、綻放到凋零，形成鮮明對比。片中的剪接猶如枯葉，不定時飄落地面，並隨後銜接每一個動作，從而完成時代之間的轉換。

每個角色在故事開始時都處於孤獨之中，無論是受到疫情、關係，還是性別身分的隔閡。劇情由各種誤會展開，就如植物的種子隨機飄散於空中，偶然地完成繁衍。黑白段落中的格蕾特，作為大學中唯一的女性，因誤會而被迫離開住所，並在尋找工作的過程中，遇上一位願意提供指導的攝影師。與此同時，在高飽和色調片段中的漢內斯，因一次躺在室友的花園內，並宣稱自己因過去曾在農村工作而不喜歡動物與植物，令對方產生厭惡；但最後，他卻因照料植物而愛上對方。至於王教授，則因疫情而與大學工友一同困在校園之中。由於對方無法理解王教授進行科學實驗的初衷，一度向校方投訴；但在逐漸了解之後，雙方才開始真正的對話，並最終互相理解。

索維奇博士（Léa Seydoux 飾）與王教授討論校園內雌性銀杏樹的生存狀態時說道：「我總在想，它們是怎樣忍受孤獨？」誠然，故事中出現了許多偶然與巧合：從最初王教授開始研究人類對意識的反應，到因疫情而偶然看見索維奇博士對植物的研究，從而展開一系列「很奇怪」的科學實驗。影片中的孤獨感並不帶有冷冰恐懼的氣息，反而呈現出一種平靜。

故事中的每個角色都沒有明確的目標，有的只是日常裏必須重複進行的事情。然而，正正因為這些重複出現的行為，譬如漢內斯需要替室友每隔四天為天竺葵澆水，才構成了一種看似微不足道、卻又不得不進行的存在狀態。就像電影結尾那棵一直被拍攝著日夜交替的銀杏樹，以及其中所播放的歌曲，彷彿正在替這株看似靜止不動的植物作出剖白：生命並不只是在被看見的時候才存在。

電影《寂靜的朋友》

上映日期：5月14日