中環全新越南菜餐廳融合中式烹調！金華火腿花膠雞肉粉、一鴨三吃、稻草煙燻滷水乳鴿，充滿華僑記憶靈魂

在東南亞眾多菜系之中，清新的越南菜最有本事成為日常。它不濃烈辛辣，而是永遠帶著輕盈，讓人一口接一口，卻從不覺得負擔。香港的越南菜餐廳，近年有不少驚喜，但還是離不開經典口味。而最近於中環新開的le le，終於進一步發揮越菜的可能性。這間由灶神集團在十周年之際推出的全新餐廳，把越南華僑的故事、底蘊、品味、記憶，昇華至有格調又具有靈魂的精緻越南菜。

上星期來到中環食廈的3樓，升降機門打開，已感受到一股清新。le le一室以沉穩的黑灰色調為基底，卻不顯冷峻，反而像一幅淡雅的水彩畫。那些來自越南的手工陶瓷、藍染布料與紡織拼貼畫，在柔和的燈光下充滿生氣。它們不只是裝飾，還是越南工匠心血的延伸，將廚房的熱鬧延伸至更廣闊的藝術領域。坐在這裏，你不會感到身處中環的匆忙，反而像回到一處「家外之家」——那種既陌生又熟悉的親切感，正是le le最打動人心之處。

餐廳創辦人朱悅嫻（Elizabeth Chu）女士，本身擁有深厚的越南華僑背景。她在西貢的華人家庭中成長，那些街頭小販的叫賣聲、屋簷下飄來的香草氣息，以及家人圍坐飯桌時的溫馨笑語，早已深植於她的記憶之中。她與妹妹 Mary 共同創辦這個項目，正是為了將這些珍貴的片段，以最真摯、最精進的方式呈現給香港的食客。「真正越南美食的靈魂，不在於珍稀昂貴的食材，而在於食物、氛圍與珍貴瞬間交織而成的美好回憶。」Elizabeth 的這番話，觸動了許多香港人的心弦。在這個城市，我們同樣珍惜「家鄉味」——那種即使身處繁華，也渴望覓得一絲慰藉的鄉愁。le le便如一位溫柔的橋樑，將越南的日常詩意與中式烹調的細膩技法巧妙交融，讓兩種文化在舌尖上自然共鳴。

越南與中國，地理相近，文化交流跨越千年。移民浪潮與歷史淵源，令兩地飲食文化早已血脈相連。le le正是以此為根基：所有風味皆忠於越南傳統，卻巧妙融入煙燻、清蒸、滷水等中式手法，增添一抹家庭的溫暖與熟悉。這種融合並非刻意的拼貼，而是世代相傳、自然演變的結果。它讓人想起香港茶餐廳裏的葡式蛋撻，或是老字號酒樓中帶有南洋風情的菜式——熟悉中帶有驚喜，親切中又不失新意。

廚房的重任，交託給兩位才華橫溢的年輕主廚。行政總廚Elvin Lam自幼受粵菜父親薰陶，擁有十五年高級餐飲底蘊，曾擔任米芝蓮一星餐廳Whey的開業主廚，後又領軍 Solstice Culinary Space 旗下多間星級食肆。他對中式烹飪的傳統、技巧與精髓有深刻體悟，擅長將東南亞風情與高級餐飲格調完美結合。主廚Le Minh Duc則來自越南清化省，那裏以自然生態與豐富食材聞名。他擁有超過十年在米芝蓮星級西廚房的經驗，曾與法國名廚 Jacques 和 Laurent Pourcel 等共事，以本地人的視角，為現代越南料理注入新鮮活力。兩人攜手，帶領團隊多次前往越南深入探索，與當地人交流，務求將最地道的風味與文化精髓帶回香港。

le le晚市嚐味套餐每位$888起，午市$388起。開始用餐，那種儀式感從第一道開胃小食便已悄然展開。花甲-香茅-越南芫荽靈感源自越南家常的香草蒸蜆，鮮嫩的花甲在香茅油中慢煮，置於鋪滿烤花生的香脆撻皮之上，再佐以香茅奶油、椒鹽，以及注入越南芫荽與芫荽根香氣的白蜆汁。草本的活力與海洋的氣息交織，帶來一陣富有層次的海洋清新。

北海道生蠔 - 醃蒜 - 刺芫荽是越南烤生蠔的優雅昇華，，主廚將北海道生蠔輕微炙烤，盛載於由米粉及粟米粉製成的可食用蠔殼中。配以濃郁的刺芫荽醬汁、酸爽的醃蒜及清新的青檸啫喱，完美平衡了海洋的鮮甜、酸度與草本香氣，一啖便喚醒所有感官。另外，別忘了可食用蠔殼下的花生，十分香口，用來佐酒也不錯。

象拔蚌-豌豆-魚露把傳統越南沙律演繹得極其優雅，新鮮豌豆先與薄荷油、青檸皮、柚子、蘆筍尖和冰菜輕輕拌勻，清爽脆嫩，充滿晨露般的明亮氣息。主角是經香茅油細細醃製、再輕輕炙烤的象拔蚌，肉質變得格外鮮嫩彈牙，帶著海洋的甜美與香茅的幽幽清香。最後，以越南魚露製成的晶瑩啫喱輕輕包裹所有食材，把清新明亮的草本風味與鹹鮮濃郁的魚露完美融合。

雞肉粉 - 花膠 - 金華火腿可說是高潮之一，是對越南標誌性Phở Gà的華僑視角重塑。有別於傳統純雞湯底，這裏加入豬骨與頂級金華火腿，熬製四小時後，在席前以傳統虹吸式咖啡壺緩緩萃取。湯底清澈見底，卻鮮味濃郁得令人屏息。嫩滑的雞髀肉被巧妙製成精緻的「麵條」形狀，配上矜貴的花膠，再撒上九層塔、青檸與多種香料那香氣層層疊疊，鮮香濃郁，滋補不膩，每一口也有令人動容的幸福感。

一鴨三吃-黃皮葉-越南鹹冬甩向越南北部的傳統烤鴨致敬，既有粵式燒味的熟悉，又有越南香料的異域風情。主角是熟成十四天的慢煮脆皮烤鴨，以紅醋上色，皮脆肉嫩，配以自家製鴨肝醬、醃製根莖蔬菜，以及用春卷皮包裹的鴨腿札肉。黃皮葉的鴨汁帶來獨特的清新果香，而越南鹹冬甩（bánh tiêu）則增添香脆的玩味。自行組合，每一種搭配都滿足追求驚喜的好奇心。

龍蝦 - 甘蔗 - 酒釀是傳統蔗蝦的奢華變奏，賣相已極具豪華感。師傅運用了「百花釀」的經典粵菜技術，將自家製蝦滑釀入龍蝦殼中，外層包裹鮮嫩龍蝦尾，先在牛油中慢煮，再以炭火烤製，賦予迷人的煙燻香氣。配以清爽蓮藕莖、醃製大樹菠蘿沙律，以及濃郁的龍蝦汁，滋味難忘！

滷水乳鴿 - 咖啡 - 糯米飯也是令人印象深刻的一道菜，嫩滑的乳鴿，先用越南香料鹽水細細浸泡過夜，讓它從骨子裏吸滿異域的芳香；再以地道中式滷水慢火浸熟，最後用傳統越南稻草輕輕煙燻，瞬間把越南鄉間的樸實風味帶到舌尖。旁邊是一盤色彩繽紛的三色糯米飯（xôi mặn），上面撒滿香脆米通和乳鴿肉碎。另一旁還附上一碗清澈的竹筍鴨骨湯，以及酸爽開胃的醃製越南白茄子。醬汁更是神來之筆——用十年陳的中式黑醋、濃郁咖啡和焦糖化的椰糖精心調製。le le用最有溫度的手法，把華僑心底那份最樸實的家常記憶，端到中環的餐桌上。

粟米 - 焦化牛油 - Marou朱古力以濃郁的Marou朱古力，混合腰果蓉作為底層，濃香醇厚卻毫不甜膩。上面鋪著香甜細滑的粟米米布甸，帶來柔軟親切的家常味道。頂層則是輕盈的炭烤粟米慕斯，帶著微微煙燻的香氣，再撒上脆口的糖漬腰果，為整道甜點增添層次。最後，伴以一球絲滑濃郁的焦化牛油雪糕，像童年吃爆谷的快樂被瞬間昇華，卻又多了大人世界的細膩與優雅。

Petit fours有一口大小的香脆米通，咬下去發出清脆聲響。頂部點綴著酸甜清新的金桔果醬，帶著微微柑橘的清香與自然果酸，再融合濃郁溫潤的焦糖。中午來的話，不妨來一杯越式咖啡，配襯這悠閒的甜蜜！

le le

地址：中環擺花街8號3樓

電話：2798 0668

營業時間：12nn-3pm、6pm-11pm