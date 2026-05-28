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Gucci營收大跌如何求生：Demna掌舵後能讓品牌再度引領潮流？！
Fashion News

Gucci營收大跌如何求生：Demna掌舵後能讓品牌再度引領潮流？！

TEXT:Theo PHOTO:官網

　　這幾年時裝界開口閉口都是「老錢風」（Quiet Luxury），這股標榜低調的風潮，簡直像一盆冷水直潑向開雲集團（Kering）的頭上。作為曾經是集團賺錢「金蛋」的 Gucci，近年業績走勢差強人意，大中華區的消費力放緩，更令連續十一季的財報數字顯得異常沉重。打開 2026 年成績表，利潤縮水、核心品牌營收再度下挫，這個百年老牌正面臨一場輸不起的轉型考驗。然而盲目跟風「低調」只會淹沒靈魂，Gucci 需要的並非變乖，而是找回讓人心甘情願「課金」的衝動。

　　正因如此，掌舵人狠下決心打破悶局，找來前 Balenciaga 的話題製造機 Demna（Demna Gvasalia）入主 Gucci 擔任創意總監。消息一出，整個時裝圈隨即掀起熱烈討論。大家都在張大雙眼睛拭目以待：這位一向喜歡打破常規、把街頭次文化玩得出神入化的設計師，究竟是能幫財政告急的 Gucci 起死回生，還是會把這個意大利老牌徹底帶離正軌？這不只是一場風格的博弈，更是關乎生死存亡的豪賭。

 

Gucci營收大跌如何求生：Demna掌舵後能讓品牌再度引領潮流？！

Souce/getty images、IG@Gucci

 

走馬燈式易帥！極繁主義後的靈魂迷失

　　講起 Gucci 的近代史，簡直是一部不斷換血的劇本。當年 Tom Ford (1994 - 2004 )用 Gucci 式性感與時尚將品牌從破產邊緣拉回來，隨後 Frida Giannini (2005 - 2015)注入了優雅的意大利風情，再到 Alessandro Michele (2015 - 2022)用華麗的極繁主義（Maximalism）創造了近十年的銷量神話。那段日子，滿街都是雙 G 帆布圖案與碎花刺繡，品牌賺得盆滿缽滿。然而，再吸引的松露意粉，也會有吃膩的一日。當消費者對那套復古「Geek Chic」文藝復興式的極繁主義產生審美疲勞，Gucci 的銷量便開始斷崖式下跌。畢竟時裝界最殘酷的現實是：昨日的萬人空巷，往往是今日 Outlet 清貨場的伏筆。

 

Gucci營收大跌如何求生：Demna掌舵後能讓品牌再度引領潮流？！

Souce/Gucci

 

Gucci營收大跌如何求生：Demna掌舵後能讓品牌再度引領潮流？！

Souce/IG@Gucci

 

　　這種高低起伏的宿命，關鍵在於客群斷裂與定位失焦。當近年全城都在追求羊絨大衣與無 Logo 手袋時，Gucci 的轉型步伐顯得進退失據，既抓不住成熟客群的歡心，又讓追求新鮮感的年輕一代感到厭倦。買名牌的人最怕花了大錢，卻穿不出應有的身價與新鮮感，反而淪為時代的眼淚。

 

Gucci營收大跌如何求生：Demna掌舵後能讓品牌再度引領潮流？！

Souce/IG@Gucci

 

Gucci營收大跌如何求生：Demna掌舵後能讓品牌再度引領潮流？！

Souce/IG@Gucci

 

百年工藝與經典！那些年追過的單品

　　不過，嫌貨才是買貨人，Gucci 能夠在時裝界屹立百年，靠的全是刻在品牌 DNA 裡的工藝與歷史厚度。當一個品牌擁有竹節與馬銜鍊（Horsebit），它就永遠拿到了留在頂級奢侈品名冊的通行證。回溯到 1921 年，創辦人 Guccio Gucci 在佛羅倫斯開設了一間小小的馬具皮革店，將英國貴族的優雅與意大利傳統工匠的手藝完美結合。綠紅綠織帶（Web Stripe）與雙 G Logo，就是那個黃金時代的產物。

 

Gucci營收大跌如何求生：Demna掌舵後能讓品牌再度引領潮流？！

Souce/Gucci

 

Gucci營收大跌如何求生：Demna掌舵後能讓品牌再度引領潮流？！

Souce/Gucci

 

　　翻開品牌的經典檔案，每一款長青單品都是資深時裝精的珍藏。二戰後物資短缺，工匠大膽用火烤加熱竹節，做成了風靡全球的 Bamboo 竹節袋；1953 年問世的馬銜鍊樂福鞋（Horsebit Loafer），至今依然是上班族鞋櫃裡的必備款；還有因第一夫人積琪蓮·甘迺迪（Jacqueline Kennedy）如影隨形而聞名的 Jackie Bag。這些經典設計證明了一件事：任憑潮流怎麼轉，真正有質感的手袋與鞋履，永遠具備抵抗市場寒冬的保值實力。

 

Gucci營收大跌如何求生：Demna掌舵後能讓品牌再度引領潮流？！

Souce/Gucci

 

Gucci營收大跌如何求生：Demna掌舵後能讓品牌再度引領潮流？！

Souce/Gucci

 

時代廣場的豪賭！Demna 能否救亡

　　其實自 Demna 上任以來，他的每一步都走得如履薄冰。回顧他首季登場的 2026 春夏米蘭大 show （「La Famiglia」系列），那種以極具電影感的影像敘事取代傳統 Runway 的作風，雖然成功引爆話題，卻因為過度顛覆品牌傳統——例如將 Tom Ford 時代的世紀末華麗與 Alessandro Michele 的浪漫色彩打碎，同時注入強烈的個人街頭色彩（Demna-isms），結果引來時裝界一陣惡評，不少時尚評論更直言「難以接受」。

 

Gucci營收大跌如何求生：Demna掌舵後能讓品牌再度引領潮流？！

Souce/IG@Gucci

 

Gucci營收大跌如何求生：Demna掌舵後能讓品牌再度引領潮流？！

Souce/IG@Gucci

 

　　來到 2026 年 5 月，Demna 頂住壓力，將最新 2027 早春渡假系列時裝騷「GucciCore」帶到紐約時代廣場盛大舉行。現場霓虹閃爍，大騷一開場再度引來兩極評價。有人批評這根本是「巴黎世家 2.0」，甚至質疑高達九成都是衛衣、牛仔褲等基本款，設計師簡集像個高級買手；但也有行內人拍手叫好，認為這正是精明的市場策略。這個全新系列刻意抹去了過往的繁複，將街頭塗鴉、寬鬆剪裁與 Gucci 百年馬銜鍊手袋重新混搭。時裝界目前的評語非常兩極，Demna 似乎沒有打算把 Gucci 變成另一個愛馬仕，他只想讓實用與反叛，成為新一代信徒的制服。然而，這種激進的設計雖然在社交媒體上引爆話題，但能否轉化為專門店內的實質銷量，讓保守的貴婦乖乖埋單，目前仍要交給時間去驗證。這劑猛藥能不能幫開雲集團止血，答案就藏在接下來各專門店的銷售數字之中了。

 

Gucci營收大跌如何求生：Demna掌舵後能讓品牌再度引領潮流？！

Souce/IG@Gucci

 

Gucci營收大跌如何求生：Demna掌舵後能讓品牌再度引領潮流？！

Souce/IG@Gucci

 

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Souce/IG@Gucci

 

Gucci營收大跌如何求生：Demna掌舵後能讓品牌再度引領潮流？！

Souce/IG@Gucci

 

Tags:#Gucci#DemnaGvasalia#Kering#GucciCore#Horsebit
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