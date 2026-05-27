遇上對的人才明白到，世上總有一個人值得你去冒險

世界盃近了，我想起一位球迷朋友E。剛相識時，單身的他獨居於父母名下的唐樓單位，半夜起床看球賽直播是常事，反正不會吵醒家人，也沒有人會嘮叨他睡得不夠，一個人生活就是輕鬆自在。

那時E任職倉務主管，公司內最常接觸的大多是男同事，下班後不是先回老家用晚膳，就是在連鎖快餐店吃燒味飯。對於談戀愛，雖然父母一直想替他牽線，奈何他真的沒太大渴求，「我不想拍拖結婚，我喜歡自由自在，我現時的收入完全足夠自用，但要奉獻給女伴吃飯、看戲、買禮物等等，可能會變得很吃力。付出了，還不知有甚麼回報，萬一她騎牛搵馬，把我甩掉，我便血本無歸……」

我聽過很多類似的論述，他們覺得談戀愛還好，結了婚要養妻活兒壓力只會更大。不幸離婚，資產要分半，還要每月上繳贍養費；萬一打官司，甚至連對方跟自己訴訟的律師費都算到本人頭上，結婚彷彿就是搬石頭砸自己的腳，一輩子不停被壓榨。

我不反對這種想法。易地而處，女人也有她們的難處，嫁一個不中用的男人，下場比單身坎坷得多。那些被迫放棄事業的全職母親，她們失去了固定收入，不得不看丈夫的臉色做人，還要每日擔驚受怕，怕丈夫一旦外遇，被丟下的自己如何把孩子帶大。

這些風險因素，難道他們結婚時沒想像過嗎？說穿了，大家都在押注，賭這段婚姻能夠走到白頭。當然，沒有人能強迫你參與這場博弈，在場外觀戰永遠不及親身落場那麼勞累，你確實有權選擇繼續享受單身的快活。

突然有一天，E告訴我，他談戀愛了，對方是朋友的朋友，大夥兒一起看球賽時認識的，「我女友是利物浦忠粉，看球賽時經常緊張得大叫大嚷，但日常相處卻是柔聲細語的小綿羊，傻頭傻腦的，可愛到極點！」E笑著說，還急不及待把女生的照片遞上，「你看，她是不是有點像TWICE的Momo？性格也相似，經常烏龍百出，是個需要小心照顧的BB，哈哈！」

兩年之後，我終於看見小綿羊的真身，在他們的婚禮上。

我不會掃興地問E怎麼突然就不怕離婚，也不會問他怕不怕生活捉襟見肘，我只知道他們那刻是由衷地快樂，而且對共同的未來充滿信心。他們依然住在父母那所老唐樓，但內裏卻是按二人的喜好重新粉飾；他們不時會回到老家吃飯，但空閒時也喜歡一起發掘美味的新餐廳。關於子女，E說他開始有點想當爸爸了……

從前不敢想像的幸福生活，竟以突如其來的方式出現了，原來婚姻不一定是洪水猛獸，但它還是需要你們一起努力經營。

當然，沒有人會承諾你這輩子都一帆風順，但最起碼，你們的人生擁有過一段實實在在的好日子。到最後，人心可能還是會改變，感情也可能被柴米油鹽磨蝕，任何事情皆有機會發生；但在這一刻，這一個人，讓你想勇敢一次，因為你知道，他/她值得你傾盡所有。

總有一個人，令你甘願冒險，緣分就是如此微妙。