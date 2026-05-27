歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

世界盃2026睇波餐廳|銅鑼灣Flat Iron Steak...
美食 搵食地圖

世界盃2026睇波餐廳|銅鑼灣Flat Iron Steak...
hot talk 1點鐘

投資話咁易：DeepSeek V4發布 + DRAM供不應求 邊啲股最受惠？半導體ETF成新出路？
LUNASOL全新夏日彩妝開箱:為妝感抹上一層自然日系透明感...
Beauty

LUNASOL全新夏日彩妝開箱:為妝感抹上一層自然日系透明感...
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
光環與畫框之間：當明星拿起畫筆，我們該看見甚麼？
Culture

光環與畫框之間：當明星拿起畫筆，我們該看見甚麼？

香港‧寶‧藏
Alex Lai
香港‧寶‧藏

　　香港近日有兩件事，形成耐人尋味的對照。一個是王菀之為香港舞蹈團《之間》創作音樂並參與演出，以吳冠中水墨為靈感，探索聲音與舞蹈的通感。另一則是鄧麗欣的畫展《常在》陷入抄襲疑雲，兩幅流體畫被指與眼藥水包裝及YouTube教學影片高度雷同，粉絲力撐「為慈善勿苛責」，批評者直言「一模一樣失去創作意義」。

 

光環與畫框之間：當明星拿起畫筆，我們該看見甚麼？

光環與畫框之間：當明星拿起畫筆，我們該看見甚麼？

光環與畫框之間：當明星拿起畫筆，我們該看見甚麼？

光環與畫框之間：當明星拿起畫筆，我們該看見甚麼？

 

 

　　從王菀之到鄧麗欣，從鄭中基、徐錦江到林嘉欣、郭富城，香港娛樂圈有一種現象：明星涉足「藝術」——繪畫、攝影、陶瓷——往往輕易獲得光環，媒體大肆報導，網絡迅速洗版。問題是：這是實力使然，還是被過度神化？是「藝術」還是「偶像產品」？

 

光環與畫框之間：當明星拿起畫筆，我們該看見甚麼？

光環與畫框之間：當明星拿起畫筆，我們該看見甚麼？

光環與畫框之間：當明星拿起畫筆，我們該看見甚麼？

 

　　先看兩個例子。徐錦江是廣州美院科班出身，師從國畫大師關山月，是「入室弟子」，他的畫能賣上百萬，靠的是紮實功底。陳勉良，TVB甘草演員，17歲師從名畫家何百里，1973年獲全港公開畫賽首席獎。另一邊，林嘉欣花了七年沉潛陶藝，從拉坯、修坯到燒窯親力親為，最終舉辦個展。任達華的攝影集《存在的本質》由著名設計師靳埭強作序，獲讚「運用花的本體在鏡頭下構圖、修剪、重構」，創造出「全新的技巧」。

 

光環與畫框之間：當明星拿起畫筆，我們該看見甚麼？

光環與畫框之間：當明星拿起畫筆，我們該看見甚麼？

光環與畫框之間：當明星拿起畫筆，我們該看見甚麼？

光環與畫框之間：當明星拿起畫筆，我們該看見甚麼？

光環與畫框之間：當明星拿起畫筆，我們該看見甚麼？

光環與畫框之間：當明星拿起畫筆，我們該看見甚麼？

光環與畫框之間：當明星拿起畫筆，我們該看見甚麼？

 

　　這些例子說明，明星與藝術家之間本無必然衝突——正如畢加索所言，藝術家不過是世界的一小部分。藝術的門檻，從來不是職業身份，而是投入的誠意與時間的沉澱。

 

　　然而，鄧麗欣的風波提醒我們：光環不能自動轉化為藝術價值。流體畫技法門檻較低，若只是照搬教學影片的配色與構圖，觀者看到的到底是創作還是複製？

 

　　這就引向更深層的追問：藝術需要學術訓練和技術磨練嗎？

 

　　剛逝世的德國藝術家喬治·巴塞利茲（Georg Baselitz ）曾說：「畫家不需要任何天賦，事實上最好不要有天賦。」他強調的是掙扎與表達的過程——沒有天賦的人面對畫布時，那種「與圖像的掙扎、表達的掙扎、呈現的掙扎」會更加真實和迫切。但巴塞利茲的反叛是建立在他對藝術史的深刻認知之上。畢加索也同樣矛盾：「我窮一生的時間，去學習像小孩子那樣畫圖。」技術是基礎，但藝術最終指向的不是技術的炫耀，而是表達的自由。

 

光環與畫框之間：當明星拿起畫筆，我們該看見甚麼？

 

　　這就觸及了「藝術的真善美意義」之所在。 真，是忠於自我的表達，而非討好市場的複製；善，是作品能喚起共情與思考；美，是形式與內容的和諧——林嘉欣的柴燒陶藝之所以留下烙印，正是因為她「前半段親手塑形，後半段全然放手，把一切交給火焰與時間」。

 

　　至於「觀眾是否有責任自己學懂欣賞藝術」，吳冠中以「風箏不斷線」作喻——藝術無論多抽象，都不能完全脫離現實生活與人類情感。香港舞蹈團藝術總監楊雲濤在《之間》說得更直白：「你看的畫，是在看自己。」藝術欣賞不是解碼，而是對話。

 

光環與畫框之間：當明星拿起畫筆，我們該看見甚麼？

 

　　說到底，明星涉足藝術不是原罪，也不是光環自動轉換器。徐錦江的成功在於他是「關山月的弟子」而非「飾演鰲拜的演員」在畫畫；陳勉良的成就來自半世紀的筆墨耕耘；林嘉欣的陶藝創作獲得了專業策展人及陶藝家的關注與對話，因為她拿出了七年與泥土對話的誠意。而鄧麗欣的風波則是一個警示：慈善可以賦予活動意義，但不能自動賦予作品藝術價值。

 

　　畢加索說：「成功很重要⋯⋯藝術家需要成功，不只是為了生活，也是為了能繼續創作。」但他也說：「我從來不把一幅畫當藝術作品來畫，一切都是研究而已。」

 

　　對明星而言，拿起畫筆只是第一步。能否放下光環、面對質疑、經歷掙扎，才是區分「藝術家」與「藝人玩票」的試金石。對觀眾而言，既不盲目光環，也不苛責初心，用眼睛而非耳朵去判斷作品本身——這或許才是對藝術最基本的尊重。

Tags:#藝術#明星藝術家#鄧麗欣#林嘉欣#陳勉良#任達華#徐錦江#明星藝術#香港娛樂圈#藝術欣賞#抄襲爭議#藝術表達#藝術與明星文化
Add a comment ...Add a comment ...
啟德迴響：林憶蓮與一座城市的「重建」made in HK實驗
更多香港‧寶‧藏文章
啟德迴響：林憶蓮與一座城市的「重建」made in HK實驗
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處