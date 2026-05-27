光環與畫框之間：當明星拿起畫筆，我們該看見甚麼？

香港近日有兩件事，形成耐人尋味的對照。一個是王菀之為香港舞蹈團《之間》創作音樂並參與演出，以吳冠中水墨為靈感，探索聲音與舞蹈的通感。另一則是鄧麗欣的畫展《常在》陷入抄襲疑雲，兩幅流體畫被指與眼藥水包裝及YouTube教學影片高度雷同，粉絲力撐「為慈善勿苛責」，批評者直言「一模一樣失去創作意義」。

從王菀之到鄧麗欣，從鄭中基、徐錦江到林嘉欣、郭富城，香港娛樂圈有一種現象：明星涉足「藝術」——繪畫、攝影、陶瓷——往往輕易獲得光環，媒體大肆報導，網絡迅速洗版。問題是：這是實力使然，還是被過度神化？是「藝術」還是「偶像產品」？

先看兩個例子。徐錦江是廣州美院科班出身，師從國畫大師關山月，是「入室弟子」，他的畫能賣上百萬，靠的是紮實功底。陳勉良，TVB甘草演員，17歲師從名畫家何百里，1973年獲全港公開畫賽首席獎。另一邊，林嘉欣花了七年沉潛陶藝，從拉坯、修坯到燒窯親力親為，最終舉辦個展。任達華的攝影集《存在的本質》由著名設計師靳埭強作序，獲讚「運用花的本體在鏡頭下構圖、修剪、重構」，創造出「全新的技巧」。

這些例子說明，明星與藝術家之間本無必然衝突——正如畢加索所言，藝術家不過是世界的一小部分。藝術的門檻，從來不是職業身份，而是投入的誠意與時間的沉澱。

然而，鄧麗欣的風波提醒我們：光環不能自動轉化為藝術價值。流體畫技法門檻較低，若只是照搬教學影片的配色與構圖，觀者看到的到底是創作還是複製？

這就引向更深層的追問：藝術需要學術訓練和技術磨練嗎？

剛逝世的德國藝術家喬治·巴塞利茲（Georg Baselitz ）曾說：「畫家不需要任何天賦，事實上最好不要有天賦。」他強調的是掙扎與表達的過程——沒有天賦的人面對畫布時，那種「與圖像的掙扎、表達的掙扎、呈現的掙扎」會更加真實和迫切。但巴塞利茲的反叛是建立在他對藝術史的深刻認知之上。畢加索也同樣矛盾：「我窮一生的時間，去學習像小孩子那樣畫圖。」技術是基礎，但藝術最終指向的不是技術的炫耀，而是表達的自由。

這就觸及了「藝術的真善美意義」之所在。 真，是忠於自我的表達，而非討好市場的複製；善，是作品能喚起共情與思考；美，是形式與內容的和諧——林嘉欣的柴燒陶藝之所以留下烙印，正是因為她「前半段親手塑形，後半段全然放手，把一切交給火焰與時間」。

至於「觀眾是否有責任自己學懂欣賞藝術」，吳冠中以「風箏不斷線」作喻——藝術無論多抽象，都不能完全脫離現實生活與人類情感。香港舞蹈團藝術總監楊雲濤在《之間》說得更直白：「你看的畫，是在看自己。」藝術欣賞不是解碼，而是對話。

說到底，明星涉足藝術不是原罪，也不是光環自動轉換器。徐錦江的成功在於他是「關山月的弟子」而非「飾演鰲拜的演員」在畫畫；陳勉良的成就來自半世紀的筆墨耕耘；林嘉欣的陶藝創作獲得了專業策展人及陶藝家的關注與對話，因為她拿出了七年與泥土對話的誠意。而鄧麗欣的風波則是一個警示：慈善可以賦予活動意義，但不能自動賦予作品藝術價值。

畢加索說：「成功很重要⋯⋯藝術家需要成功，不只是為了生活，也是為了能繼續創作。」但他也說：「我從來不把一幅畫當藝術作品來畫，一切都是研究而已。」

對明星而言，拿起畫筆只是第一步。能否放下光環、面對質疑、經歷掙扎，才是區分「藝術家」與「藝人玩票」的試金石。對觀眾而言，既不盲目光環，也不苛責初心，用眼睛而非耳朵去判斷作品本身——這或許才是對藝術最基本的尊重。