LUNASOL全新夏日彩妝開箱：為妝感抹上一層自然日系透明感！

提到悶熱的夏天，你首先會聯想到甚麼？是充滿耀眼陽光的碧海藍天，還是一杯清涼消暑的水果特飲？今年 LUNASOL推出全新夏日彩妝系列，就讓編者為大家開箱——以幻彩眼影疊擦水漾唇蜜，再抹上閃耀動人的美甲油，用最精緻的妝容，好好享受這份夏日浪漫。

也許不少讀者對這個品牌感到有些陌生，其實 LUNASOL 是日本美妝 Kanebo 旗下的彩妝品牌。其名字由「LUNA」（月亮）與「SOL」（太陽）這兩個詞彙結合而成。品牌的核心概念為「EGOISTIC-CHIC」，旨在透過細緻的光影遊戲，展現女性內在剛柔並濟、多元而獨特的美態。

魅光幻彩四色眼影組N

首先介紹的，當然是LUNASOL的皇牌「魅光幻彩四色眼影組 N」，眼影盤主打四色百搭色調，對於美妝新手極為友好，日常而且不易出錯；每格都有加入細嫩的珠光，讓你在任何角度也能閃耀動人。

如果你是彩妝新手，編者會推薦21號色盤，柔和的蜜桃色調帶一抹柔和光感：先用B格作眼影打底，再用C與D格增加眼妝的層次感，最後用 A格於眼窩或眼頭點綴打亮，讓你每次眨眼都能折射出如水光流動般的神采。

相較於實用款，編者自己較為喜歡 #20 號色盤。主調是近年備受熱捧的薰衣草紫，上手後發色清透、帶有一種清澈的透明感，但需要透過多次疊加，才能顯現出較明顯的紫色調。 #20 號色盤很適合想跳出框架、嘗試新風格的你。

水漾光采啫喱唇蜜

接下來登場的，是全新的水漾光采啫喱唇蜜，採用了高透明度的油脂配方，能將水分鎖入雙唇，打造晶瑩剔透的閃耀妝效。全系列 6 款色調皆相當百搭，不論搭配任何妝感都能輕鬆駕馭。

編者私心分享一個持妝小秘訣：可以先塗上日常的唇膏或唇筆作為底色，再於面層疊加這款唇蜜。這樣不僅能營造出豐富的唇妝層次，更能為炎炎夏日注入一抹波光粼粼的水潤感。其中，#05 與 #EX01 兩款色調更揉合了閃耀的珠光效果，絕對是今季的必入款！

最後登場的，是 LUNASOL的限定美甲油。今季兩款限定色調均以細緻的珠光為主題，輕柔的薰衣草紫與清爽的薄荷綠交織，彷彿為指尖吹來一陣治癒的夏日涼風。這個夏天，就用這抹精緻的光芒，盡情感受 LUNASOL帶來的夏日魅力吧！

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