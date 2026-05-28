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告別腋下暗沉與汗味！夏日必學3大除臭攻略：掌握止汗黃金時間、固體香膏補香，全天保持清爽！
Skincare
Body Care & Hair

告別腋下暗沉與汗味！夏日必學3大除臭攻略：掌握止汗黃金時間、固體香膏補香，全天保持清爽！

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　最近搭港鐵、巴士等交通工具時，室內的空氣總是彌漫著複雜的異味，有汗臭味、頭髮油垢味、還有濃烈的香水味。很多人以為噴了香水就能掩蓋異味，但事實上當香水與汗水結合，反而會混和出更讓人尷尬的臭味。夏天要優雅地解決體味和異味問題，除了狂噴香水，更需要從根源解決異味，以及在出汗後急救。今次就和大家分享夏日除臭攻略，讓妳從早到晚都散發清爽氣息。

 

　　除臭第一步，要了解一個正確的觀念：汗水本身是無色無味的。而我們聞到的汗臭味，主要是來自汗水與皮脂被皮膚表面的細菌分解而產生的異味。因此，想解決汗臭味，核心就在於抑制細菌滋生。

 

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1.止汗劑與香體劑用對時機嗎？

 

　　市面上的產品主要分為止汗劑（Antiperspirant）和香體劑（Deodorant），兩者功效與使用時間都不同。

 

　　止汗劑的原理是藉鋁鹽遇水膨脹，暫時堵塞汗腺以減少排汗。最正確的使用時機是前一天晚上沖涼後，此時皮膚表面水分最少，且夜晚汗腺處於休眠狀態，鋁鹽能滲透汗腺並發揮作用。如果出門前才使用止汗劑，就無法發揮良好的效果。

 

　　香體劑的作用是抑制細菌繁殖，並用香氣掩蓋味道。這類產品最適合在出門前，或者白天清潔完肌膚後使用。

 

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MALIN+GOETZ（@malinandgoetz）分享的貼文

 

2. 酸類抑菌法

 

　　近年歐美美容圈流行化學去味法，效果比傳統香體劑更持久。沖涼後，可以使用含有低濃度水楊酸（BHA）或甘醇酸（AHA）的爽膚水，倒在化妝棉上輕輕拭擦腋下、胸前等容易出汗的部位。酸性成分能有助降低皮膚的pH值，創造一個不適合細菌生存的弱酸性環境。細菌無法繁殖自然就不會產生異味。此外，這個方法還能為腋下去除角質，解決腋下肌膚暗沉問題。

 

　　不過，如果敏感性肌膚，或剃毛後有傷口、曬後皮膚就不適合使用酸類產品。

 

 

3.出汗後急救法

 

　　出汗後，可以用無香料的濕紙巾或專門的止汗爽膚巾將汗水抹乾，將汗水與皮脂擦拭乾淨。再用保濕噴霧或涼感噴霧幫皮膚降溫，可以噴在頸後、手腕等脈搏跳動的位置，讓大腦接收到冷卻的訊號，緩減流汗的速度。筆者在上一篇文章也介紹過不同冷感護膚噴霧，有興趣可以看看。

 

　　完成前兩個步驟後，肌膚已經回復乾爽，這時就是補香的最佳時機。而相對液體香水，夏天更推薦使用固體香膏。因為香膏以植物油或蜂蠟作基底，揮發速度較酒精慢，持香度更佳；而且香膏在公司等公眾場合補香也不怕影響到其他人。

 

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J（@jennierubyjane）分享的貼文

 

 

 

Tags:#2026春夏#美妝#skincare#SHIRO#春夏美妝#香氛#護膚品#汗臭#除臭攻略#止汗劑
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