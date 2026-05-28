開箱DIOR Dioriviera彩妝系列：夏日陽光下的古銅亮澤底妝！

在普羅旺斯（Provence）渡過一個夏日假期會是怎樣的體驗？

耀眼的太陽，伴隨著一整片的花海，交織出夏日的悠閒，在Dior先生的La Colle Noire別墅，躺在洋溢暖意的草地上，一邊享受著日光浴，一邊度過悠長的夏日假期——這正是今年Dioriviera系列渴望傳遞的精緻質感。這就讓DIVA編輯部為大家開箱，一探那遍既浪漫又寧謐的夏日時光。

率先開箱的是高級版訂製五色眼影（珍藏版），眼影上壓印了品牌標誌性的雛菊圖案，不禁令人想起創意總監Jonathan Anderson的設計。當中的#162 Summer Azur，靈感來自夏日的陽光照耀下的色彩，並以如海洋般的蔚藍色作為點綴，眼影上手後可見顯色度明顯，質感細膩，不愧是Dior皇牌眼影盤。

而#670 Sunset Bronze則取材自法國下的夕陽餘暉，以暖色為主，編者最心儀之處，在於當中每款色調，都揉合了古銅色的虹彩作為點綴，令眼妝隨著光線折射變得更閃耀動人。相比之下，#670色盤適合每天使用或日常妝容，美妝新手也能輕鬆駕馭；若想為今年的夏日帶一抹清爽氣息，#162色盤能為你的妝感帶來耳目一新的清涼感。

近年眼影筆也是熱門話題，Dior也不例外，今年初夏系列推出八款絲滑持色眼影筆，絕對是上班族和懶人們的精緻必備款。編者較為喜歡的是#024 Celesital Star與 #545 Beige Tulle。

眼影筆質地絲滑，即使像小編這樣眼皮微有紋理的女生，也可以流暢上色、完美不卡粉。除了直接描繪，你也可以先輕塗在手背上，再用指尖溫熱按壓、暈染在眼簾上，手法輕而易舉，妝效卻格外自然；驚喜的是具備防水配方，即使在炎夏進行戶外或水上運動，也完全不用擔心會輕易脫妝。

向來Dior的光影液也是社交媒體的寵兒，不論是Threads還是Instagram，當中的討論度都居高不下，今次開箱的是#630 Sunbrust色調，光影液當中的珠光能提亮膚色，上手後可見延展性高，不會過快乾掉，同時保持足夠的水潤度，暖金色色調令肌膚散發微微淡光，打造出迷人小麥肌。

恆久貼肌亮采蜜粉餅（珍藏版）則推出了全新#003 Sun-kissed，蜜粉帶點細微珠光，上妝後令肌膚閃閃發光，像夕陽光芒照射到肌膚之上。

不過，第一眼看到今年 Dior 的初夏美妝，最先奪取眾人眼球的必定是這款蜜粉餅的包裝。飾有經典籐格紋圖案的粉盒上，另外以雛菊點綴粉盒，當中更有一隻瓢甲蟲穿梭於花海之間！

唇彩方面編者選擇了#025 Solar與 #053 Golden Hour作為推介，兩款唇彩都適用於不同場合。#025 Solar以金光的古銅色作為主調，令人聯想到海灘旁的夕陽餘暉，細緻的閃粉令雙唇變得更迷人奢華。而#053 Golden Hour則以柔和粉紅為主調色，相比起日韓美妝偏向清透的唇彩，#053 的顯色度與飽和度更為出色奪目。值得一提的是，唇彩更有保濕功效，更令唇妝豐盈，打造出宛如天生的豐盈水嫩玻璃唇。

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