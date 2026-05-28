歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
全智賢，大概誰都喜歡你
Movie & Drama

全智賢，大概誰都喜歡你

ChatENT
月巴氏
ChatENT

　　韓國娛樂發展史，應該分「《我的野蠻女友》前」和「《我的野蠻女友》後」。

 

　　先旨聲明，以上一句，並非來自某位專家的名言，而是我若干年前某篇文的引言。

 

　　多年後回看，覺得有需要修正一下：香港人對韓國娛樂發展的認知，應該分「《我的野蠻女友》前」和「《我的野蠻女友》後」。

 

　　信我，因為我實時經歷過：當年《我的野蠻女友》在香港上映後，真的成為現象級電影，真的令到大量香港人開始（願意）認識甚或更加投入韓國娛樂，戲和劇與歌以及演員歌手，當中有一些，更加主動學習韓語，坊間因而出現了不少教授韓語的學校。

 

全智賢，大概誰都喜歡你

For DIVA ONLY《我的野蠻女友》（圖片來源：網上圖片）

 

　　我不好學，所以沒去學，但的而且確，從此迷戀全智賢——不是一時三刻短時間，而是一直以來長時間迷戀，迷戀到現在，全智賢已經44歲。

 

　　但44歲的她根本完全看不出已經44歲。

 

　　尤其最近看見她去戲院跟《屍殺禁區》觀眾見面，看見她的Core Muscles，不得不佩服，佩服她那份堅毅，那麼重視自己身體，務求呈現在大銀幕或電視熒幕又或平板電腦Mon的自己，都是那麼好（睇）。

 

全智賢，大概誰都喜歡你

全智賢，大概誰都喜歡你

For DIVA ONLY出來見觀眾，展露健美身形，又不失Cutie。（圖片來源：Jun Ji Hyun 全智賢FB專頁）

 

　　在最初，全智賢的好（睇），或許集中在外貌身形，並加上那份毫不討厭甚至好得人鍾意的野蠻，但如果之後交給她的所有角色都一味野蠻，而她本人又不介意甚至好樂意Keep住這份野蠻，她未必能夠在之後二十多年間，都被認為是一位好演員，一位重要的演員。

 

全智賢，大概誰都喜歡你

For DIVA ONLY早前隨《屍殺禁區》團隊出席康城影展。（圖片來源：Jun Ji Hyun 全智賢FB專頁）

 

　　看回全智賢Profile，她演出過的戲 / 劇數量原來不算多，例如電影，對上一齣已經是2015年《復國者聯盟》，十一年前的事了。

 

　　《屍殺禁區》的她，是一名生物科技教授，由始至終都保持冷靜和智慧，兼且綻放人性光輝，當別人淆底時，她奮不顧身救人；當別人自私野蠻時，她無私兼絕不野蠻，繼續以理性面對突如其來的極端險境，並以感性看待人的生生死死。內內外外，堪稱完美。

 

全智賢，大概誰都喜歡你

For DIVA ONLY全智賢在《屍殺帝國》飾演生物科技教授權世貞。（圖片來源：網上圖片）

 

全智賢，大概誰都喜歡你

For DIVA ONLY權世貞在喪屍殺到埋身時，依然綻放人性光輝。（圖片來源：網上圖片）

 

　　你有權說她太完美太有主角光環，但講真，我完全不介意全智賢擁有這光環。

 

　　有些角色，換轉其他人去演當然也可以，但正路囉；交給全智賢？她本身的光芒，往往能夠為角色增加難以形容的特質，例如《盜賊門》那個陰濕女賊，又例如《來自星星的你》的千頌伊，在野蠻的基礎上添加奄尖聲悶，來掩飾內心的容易受傷，不乞人憎之餘更惹人憐愛。

 

全智賢，大概誰都喜歡你

For DIVA ONLY在串流劇《暴風圈》演繹外交官。（圖片來源：網上圖片）

 

　　有理由相信塵世間總有人不鍾意全智賢，只是我又的確未曾遇過這類人。

 

　　如果你問我，全智賢有沒有變？有，變得更好。

 

Tags:#全智賢#韓國娛樂#我的野蠻女友#屍殺禁區#電影角色#名人#香港文化
Add a comment ...Add a comment ...
《黑袍糾察隊》——他擁有最強Body，原來只是個巨Baby
更多ChatENT文章
《黑袍糾察隊》——他擁有最強Body，原來只是個巨Baby
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處