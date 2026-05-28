全智賢，大概誰都喜歡你

韓國娛樂發展史，應該分「《我的野蠻女友》前」和「《我的野蠻女友》後」。

先旨聲明，以上一句，並非來自某位專家的名言，而是我若干年前某篇文的引言。

多年後回看，覺得有需要修正一下：香港人對韓國娛樂發展的認知，應該分「《我的野蠻女友》前」和「《我的野蠻女友》後」。

信我，因為我實時經歷過：當年《我的野蠻女友》在香港上映後，真的成為現象級電影，真的令到大量香港人開始（願意）認識甚或更加投入韓國娛樂，戲和劇與歌以及演員歌手，當中有一些，更加主動學習韓語，坊間因而出現了不少教授韓語的學校。

我不好學，所以沒去學，但的而且確，從此迷戀全智賢——不是一時三刻短時間，而是一直以來長時間迷戀，迷戀到現在，全智賢已經44歲。

但44歲的她根本完全看不出已經44歲。

尤其最近看見她去戲院跟《屍殺禁區》觀眾見面，看見她的Core Muscles，不得不佩服，佩服她那份堅毅，那麼重視自己身體，務求呈現在大銀幕或電視熒幕又或平板電腦Mon的自己，都是那麼好（睇）。

在最初，全智賢的好（睇），或許集中在外貌身形，並加上那份毫不討厭甚至好得人鍾意的野蠻，但如果之後交給她的所有角色都一味野蠻，而她本人又不介意甚至好樂意Keep住這份野蠻，她未必能夠在之後二十多年間，都被認為是一位好演員，一位重要的演員。

看回全智賢Profile，她演出過的戲 / 劇數量原來不算多，例如電影，對上一齣已經是2015年《復國者聯盟》，十一年前的事了。

《屍殺禁區》的她，是一名生物科技教授，由始至終都保持冷靜和智慧，兼且綻放人性光輝，當別人淆底時，她奮不顧身救人；當別人自私野蠻時，她無私兼絕不野蠻，繼續以理性面對突如其來的極端險境，並以感性看待人的生生死死。內內外外，堪稱完美。

你有權說她太完美太有主角光環，但講真，我完全不介意全智賢擁有這光環。

有些角色，換轉其他人去演當然也可以，但正路囉；交給全智賢？她本身的光芒，往往能夠為角色增加難以形容的特質，例如《盜賊門》那個陰濕女賊，又例如《來自星星的你》的千頌伊，在野蠻的基礎上添加奄尖聲悶，來掩飾內心的容易受傷，不乞人憎之餘更惹人憐愛。

有理由相信塵世間總有人不鍾意全智賢，只是我又的確未曾遇過這類人。

如果你問我，全智賢有沒有變？有，變得更好。