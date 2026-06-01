歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

廣東話與術數俗語︱解析「男怕齊頭女怕出一」+「山管人丁水管財...
影視娛樂 風水蔣知識

廣東話與術數俗語︱解析「男怕齊頭女怕出一」+「山管人丁水管財...
《搞乜鬼奪命雜作》——搞乜鬼咁開心？
Art & Living ChatENT

《搞乜鬼奪命雜作》——搞乜鬼咁開心？
名人保養|46歲吳怡霈每日飲「三聖杯」，10個月減9磅，清宿...
醫學通識 健康解「迷」

名人保養|46歲吳怡霈每日飲「三聖杯」，10個月減9磅，清宿...
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
親密關係的矛盾：既渴望又迴避，願意付出卻不敢投入
Love Philosophy

親密關係的矛盾：既渴望又迴避，願意付出卻不敢投入

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　甚麼是責任？是兩個人待在一段關係裏，感覺卻很遠。甚麼是親密，是彼此都有動機感覺，相伴到永遠。

 

　　「我哋傾過，會考慮出年結婚。不過如果要結婚，我覺得要處理好先前仍未解決嘅性問題。」日前他在輔導室內對我說。

 

　　他所指「未解決嘅性問題」，其實同居女友早在幾個月前已經提出：「佢唔係好想掂我。」對於他缺乏性意欲，女友要求他接受輔導，尋求改善。

 

　　記得幾個月前他第一次走入輔導室時對我說：「佢要我嚟咪嚟囉，如果唔嚟，佢又會話我無心同佢一齊，跟住又話要分手。唉，如果唔想同佢一齊，我都唔會咁照顧佢啦，而家屋企嘅家務、煮食、清潔打理都係我負責。」

 

　　他進入輔導室，因為是「被要求」，所以內心有種「不情願」。他雖然強調自己「有付出、負責任」，卻一直沒有回應女友的訴求：關係中缺乏了性親密。

 

　　「我覺得你喺度逃避緊問題。」女友幾個月前對他說：「如果你再係咁唔重視我哋嘅關係，我哋係未應該分開？」

 

　　女友認為逃避意味抗拒，但實際的圖畫不一定是這樣。有些人，原來很渴望親密，同時又害怕親密，因為他將親密跟責任和壓力綑綁一起。在親密關係裏，他要作出承諾、要回應對方要求，卻又擔心做得不好，還害怕有愈來愈多的要求和責任。親密是種溫度，同時也是一個會將自己壓扁的重擔。

 

　　他逃避的，原來不是她，只是不知怎樣盛載她的情緒和自己的不安。這也說明了為甚麼她愈用力他就愈想逃、她愈是捉他就愈會避、她愈指責他就愈防衛。

 

　　跟數月前相比，他今天指「如果要結婚，我覺得要處理好先前仍未解決嘅性問題」，態度上明顯少了一種迴避和被動的味道。

 

　　「我覺得你面對關係嘅態度，同以前有啲唔同。」我對他說。

 

　　「其實佢都有唔同咗。」他繼續說：「佢少咗對我批評，唔再一味要我迎合佢、逼我講嘢。而家同佢一齊，感覺寬容咗，無以前咁大壓力。」

 

　　她的包容和盛載能力轉變，令他的迴避和恐懼減少，面對親密的態度再不是「佢要我嚟咪嚟囉」，而是真的想跟她走下去，所以願意正視「我們」的問題，而不再是被逼和不情願。

 

　　對於愛，有些人會藏得深、走得慢，一旦決定跟你走向前，他的轉變會令你很impressive。

 

Tags:#情感關係#性#愛情#兩性#性治療師#性治療#Love Philosophy#分手
Add a comment ...Add a comment ...
出軌之後重建婚姻，可否與第三者保持朋友關係？
更多性治療師手記文章
出軌之後重建婚姻，可否與第三者保持朋友關係？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處