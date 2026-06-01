親密關係的矛盾：既渴望又迴避，願意付出卻不敢投入

甚麼是責任？是兩個人待在一段關係裏，感覺卻很遠。甚麼是親密，是彼此都有動機感覺，相伴到永遠。

「我哋傾過，會考慮出年結婚。不過如果要結婚，我覺得要處理好先前仍未解決嘅性問題。」日前他在輔導室內對我說。

他所指「未解決嘅性問題」，其實同居女友早在幾個月前已經提出：「佢唔係好想掂我。」對於他缺乏性意欲，女友要求他接受輔導，尋求改善。

記得幾個月前他第一次走入輔導室時對我說：「佢要我嚟咪嚟囉，如果唔嚟，佢又會話我無心同佢一齊，跟住又話要分手。唉，如果唔想同佢一齊，我都唔會咁照顧佢啦，而家屋企嘅家務、煮食、清潔打理都係我負責。」

他進入輔導室，因為是「被要求」，所以內心有種「不情願」。他雖然強調自己「有付出、負責任」，卻一直沒有回應女友的訴求：關係中缺乏了性親密。

「我覺得你喺度逃避緊問題。」女友幾個月前對他說：「如果你再係咁唔重視我哋嘅關係，我哋係未應該分開？」

女友認為逃避意味抗拒，但實際的圖畫不一定是這樣。有些人，原來很渴望親密，同時又害怕親密，因為他將親密跟責任和壓力綑綁一起。在親密關係裏，他要作出承諾、要回應對方要求，卻又擔心做得不好，還害怕有愈來愈多的要求和責任。親密是種溫度，同時也是一個會將自己壓扁的重擔。

他逃避的，原來不是她，只是不知怎樣盛載她的情緒和自己的不安。這也說明了為甚麼她愈用力他就愈想逃、她愈是捉他就愈會避、她愈指責他就愈防衛。

跟數月前相比，他今天指「如果要結婚，我覺得要處理好先前仍未解決嘅性問題」，態度上明顯少了一種迴避和被動的味道。

「我覺得你面對關係嘅態度，同以前有啲唔同。」我對他說。

「其實佢都有唔同咗。」他繼續說：「佢少咗對我批評，唔再一味要我迎合佢、逼我講嘢。而家同佢一齊，感覺寬容咗，無以前咁大壓力。」

她的包容和盛載能力轉變，令他的迴避和恐懼減少，面對親密的態度再不是「佢要我嚟咪嚟囉」，而是真的想跟她走下去，所以願意正視「我們」的問題，而不再是被逼和不情願。

對於愛，有些人會藏得深、走得慢，一旦決定跟你走向前，他的轉變會令你很impressive。