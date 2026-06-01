法國元祖級Quiet Luxury！Carven憑甚麼再度成為巴黎時裝精的心頭好？

Mark Thomas 擔任 Carven 創意總監短短一年，僅發表兩個系列就把 Carven 這個法國元祖級 Quiet Luxury 品牌的靈魂發揮到了極致。沒有多餘的裝飾，它憑藉著骨子裡的法式優雅，成為今季巴黎最有看頭的系列。

在花無百日紅的時尚界，品牌的起落早已是常態。如果對時裝史稍有涉獵，一定聽過成立於 1945 年的法國老牌 Carven。創辦人 Marie-Louise Carven 當年與 Chanel 並駕齊驅，被譽為最具影響力的女性設計師之一。然而，隨著靈魂人物的離去，這個曾風光無限的品牌也漸漸淡出大眾視野。正當大家快要遺忘它時，前創意總監 Louise Trotter（被挖角去 Bottega Veneta）及 Mark Thomas 先後為品牌注入新血；幸而剛離任的 Mark Thomas 在 SS26 與 FW26 連續兩季，都交出了令人驚艷的成績單。

今季的 Carven 完美演繹了 Refined 與 Confident 的女性特質。特別喜歡這個系列專注於女性線條的剪裁及面料結構，將品牌標誌性的 Esperanto 腰線革新得更容易穿著。整個春夏系列以極致純白與溫柔米白為主軸，雪紡、絲綢、亞麻與蕾絲互相交織，呈現出一種現代、建築感強烈卻又極其溫柔的輪廓。穿上身洋溢著慵懶的法式優雅，完全正中現代女性對 Quiet Luxury 簡約審美的追求，絕對是今季最值得入手的單品。

到了 FW26 秋冬系列，則以「在路上的現代女性（On the move）」為靈感，改用深棕、黑、灰、沙色的內斂色調。天橋上那套紅褐色皮革風褸疊搭不對稱西裝褲，演繹出高級的法式時尚風格。而作為細節控，定會為那些立體如蘭花形狀摺疊的牛仔褲頭、腳踝縮口設計的法蘭絨褲而著迷，可以想像到穿上身後，每走一步都搖曳出女人味。

然而，時尚圈的劇本總是充滿戲劇性。在 Mark Thomas 在發表 FW26 系列後，拋出宣布在 4 月離任震撼彈，令這個 FW26 系列成為了他在 Carven 擔任短短一年設計總監的畢業作。在這個消息發表後，即意味著 Carven 今季春夏系列更具收藏價值，真的值得趕緊把這兩季的單品收進衣櫃去。

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