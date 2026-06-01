歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

室內中暑危機|兩種高危病人最易被忽略！必睇長者酷暑降溫四招
輕鬆護老 照顧者手記

室內中暑危機|兩種高危病人最易被忽略！必睇長者酷暑降溫四招
hot talk 1點鐘

比比直擊阿里分析師會議！

SUQQU 2026夏季限定彩妝開箱:限定粉紫漸變胭脂、迷人...
Beauty

SUQQU 2026夏季限定彩妝開箱:限定粉紫漸變胭脂、迷人...
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
法國元祖級Quiet Luxury！Carven憑甚麼再度成為巴黎時裝精的心頭好？
Trending Items
Fashion News

法國元祖級Quiet Luxury！Carven憑甚麼再度成為巴黎時裝精的心頭好？

先行入手
Onki Chan
先行入手

　　Mark Thomas 擔任 Carven 創意總監短短一年，僅發表兩個系列就把 Carven 這個法國元祖級 Quiet Luxury 品牌的靈魂發揮到了極致。沒有多餘的裝飾，它憑藉著骨子裡的法式優雅，成為今季巴黎最有看頭的系列。

 

法國元祖級Quiet Luxury！Carven憑甚麼再度成為巴黎時裝精的心頭好？

Source/ Carven

 

　　在花無百日紅的時尚界，品牌的起落早已是常態。如果對時裝史稍有涉獵，一定聽過成立於 1945 年的法國老牌 Carven。創辦人 Marie-Louise Carven 當年與 Chanel 並駕齊驅，被譽為最具影響力的女性設計師之一。然而，隨著靈魂人物的離去，這個曾風光無限的品牌也漸漸淡出大眾視野。正當大家快要遺忘它時，前創意總監 Louise Trotter（被挖角去 Bottega Veneta）及 Mark Thomas 先後為品牌注入新血；幸而剛離任的 Mark Thomas 在 SS26 與 FW26 連續兩季，都交出了令人驚艷的成績單。

 

法國元祖級Quiet Luxury！Carven憑甚麼再度成為巴黎時裝精的心頭好？

Carven Bubble dress in jacquard coupe USD2,490
Source/ Carven

 

法國元祖級Quiet Luxury！Carven憑甚麼再度成為巴黎時裝精的心頭好？

Carven Pearl necklace T-shirt in classic jersey USD490
Source/ Carven

 

法國元祖級Quiet Luxury！Carven憑甚麼再度成為巴黎時裝精的心頭好？

Carven Orchid trousers in silk wool toile USD1,550
Source/ Carven

 

　　今季的 Carven 完美演繹了 Refined 與 Confident 的女性特質。特別喜歡這個系列專注於女性線條的剪裁及面料結構，將品牌標誌性的 Esperanto 腰線革新得更容易穿著。整個春夏系列以極致純白與溫柔米白為主軸，雪紡、絲綢、亞麻與蕾絲互相交織，呈現出一種現代、建築感強烈卻又極其溫柔的輪廓。穿上身洋溢著慵懶的法式優雅，完全正中現代女性對 Quiet Luxury 簡約審美的追求，絕對是今季最值得入手的單品。

 

法國元祖級Quiet Luxury！Carven憑甚麼再度成為巴黎時裝精的心頭好？

Carven Lingerie top in silk habotai USD1,090
Source/ Carven

 

法國元祖級Quiet Luxury！Carven憑甚麼再度成為巴黎時裝精的心頭好？

Carven Garnier padded slide in matte satin USD750
Source/ Carven

 

法國元祖級Quiet Luxury！Carven憑甚麼再度成為巴黎時裝精的心頭好？

Carven Jeanne tote bag in satin Ruby USD950
Source/ Carven

 

　　到了 FW26 秋冬系列，則以「在路上的現代女性（On the move）」為靈感，改用深棕、黑、灰、沙色的內斂色調。天橋上那套紅褐色皮革風褸疊搭不對稱西裝褲，演繹出高級的法式時尚風格。而作為細節控，定會為那些立體如蘭花形狀摺疊的牛仔褲頭、腳踝縮口設計的法蘭絨褲而著迷，可以想像到穿上身後，每走一步都搖曳出女人味。

 

法國元祖級Quiet Luxury！Carven憑甚麼再度成為巴黎時裝精的心頭好？

Carven Carmen bag Large in nappa leather USD2,650
Source/ Carven

 

法國元祖級Quiet Luxury！Carven憑甚麼再度成為巴黎時裝精的心頭好？

Carven SS26
Source/ Carven

 

法國元祖級Quiet Luxury！Carven憑甚麼再度成為巴黎時裝精的心頭好？

Carven FW26
Source/ Carven

 

　　然而，時尚圈的劇本總是充滿戲劇性。在 Mark Thomas 在發表 FW26 系列後，拋出宣布在 4 月離任震撼彈，令這個 FW26 系列成為了他在 Carven 擔任短短一年設計總監的畢業作。在這個消息發表後，即意味著 Carven 今季春夏系列更具收藏價值，真的值得趕緊把這兩季的單品收進衣櫃去。 

 

查詢 : Carven 

 

Tags:#ShoppingGuide#Fashion#TrendingItems#掃貨#潮流趨勢#法國#Carven#MarkHowardThomas
Add a comment ...Add a comment ...
廣東歌回憶殺：重燃潮流魂！那些年我們追過的 SCENE、ESPRIT、Lacoste
更多先行入手文章
廣東歌回憶殺：重燃潮流魂！那些年我們追過的 SCENE、ESPRIT、Lacoste
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處