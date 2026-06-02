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Marvel回到過去之作《暗影蜘蛛俠》：選擇燦爛 Jazz Age 還是黑白 Film Noir？
Fashion News

Marvel回到過去之作《暗影蜘蛛俠》：選擇燦爛 Jazz Age 還是黑白 Film Noir？

The Dapper Style
汝勤
The Dapper Style

　　身為九十年代 Marvel 漫畫迷，見證着二千年代改編電影的崛起，筆者一直有個想法：如果這些電影時空是設定在漫畫出版的時代就好了。例如 Peter Parker、Matt Murdock、Tony Stark 通通都是六十年代的角色，奇幻故事發生在過去的想像時空，看起來會比今時今日的背景更順眼。去年終於迎來《驚奇4超人：第一步》(The Fantastic Four: First Steps)，故事設定回歸到1964年，反而比其他版本更具時尚美感。最近則有這套萬眾期待的《暗影蜘蛛俠》(Spider-Noir)，將大家熟悉的 Spider-Man 帶到三十年代！

 

Marvel回到過去之作《Spider-Noir》：選擇燦爛 Jazz Age 還是黑白 Film Noir？

 

　　當初 Prime Video 開拍的消息一出已備受矚目，故事藍本來自同名漫畫系列。單是想像 Spider-Man 置身於三十年代紐約大都會、禁酒令等畫面，已覺趣味十足；加上主角由影帝 Nicolas Cage (尼古拉斯基治)擔演，預期會是跟過往 Marvel 影視系列非常不一樣的作品。觀眾更可隨意選擇觀看彩色抑或黑白版本，感受燦爛的 Jazz Age 色彩，還是原汁原味的 Film Noir。

 

Marvel回到過去之作《Spider-Noir》：選擇燦爛 Jazz Age 還是黑白 Film Noir？

Marvel回到過去之作《Spider-Noir》：選擇燦爛 Jazz Age 還是黑白 Film Noir？

Marvel回到過去之作《Spider-Noir》：選擇燦爛 Jazz Age 還是黑白 Film Noir？

 

　　取名為《暗影蜘蛛俠》(Spider-Noir)，當然是直指 Film Noir（黑色電影）的拍攝風格。一般香港觀眾對此西方電影美學可能感到陌生，簡單理解，就是調子深沉且帶神秘感的懸疑片，畫面光影感強烈、著重線條構圖，多以犯罪或偵查故事為題材。所以筆者感覺這輯《暗影蜘蛛俠》(Spider-Noir)就似是 Spider-Man 掉進了 Alfred Hitchcock 導演的世界，多幕場面令人聯想起《海角擒兇》(Saboteur)、《迷魂記》（Vertigo）等名作。

 

Marvel回到過去之作《Spider-Noir》：選擇燦爛 Jazz Age 還是黑白 Film Noir？

Marvel回到過去之作《Spider-Noir》：選擇燦爛 Jazz Age 還是黑白 Film Noir？

 

　　

劇中華人歌姬 Cat Hardy 的設定，其實亦很貫徹 Film Noir 套路——由一名具異國風情的神秘女子引發懸疑情節，抑或是偵探主角接受自己心儀女士的委託，最後查出令人難以想像的真相，揭發權力鬥爭的黑暗面，基本上近似 積尼高遜(Jack Nicholson) 主演的《唐人街》（Chinatown）。

整體而言，《暗影蜘蛛俠》(Spider-Noir)的觀感體驗可算新鮮有趣，純粹是欠缺了 Film Noir 一個重要元素，那就是主角通常會有種遊走灰色地帶、善惡之間的掙扎。加上 Nicolas Cage (尼古拉斯基治) 的動作場面演出略嫌太滑稽，要平衡黑色調子與卡通喜感，實在十分困難。

 

Tags:#SpiderNoir#NicolasCage#復古美學#Marvel#黑色電影#尼古拉斯基治
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