世界盃2026｜球場外時尚角力：LOEWE、Hugo Boss、JACQUEMUS、dunhill 五大國家隊「官方西裝」大檢閱！

時裝品牌踩入足球界，早就不是新鮮事。從早前 Louis Vuitton 與皇家馬德里的高調跨界，到英國球會利物浦與 Tommy Hilfiger 的夢幻合作、Dior 與 Nike 聯乘巴黎聖日耳門（PSG）推出的特別版服飾，再到法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）出任 Dior 品牌大使及孫興慜穿上一身 Burberry 拍攝宣傳片等等，都一再明證了，球會與球星的時尚與商業號召力。

來到四年一度的球壇盛事 ── 2026 年北美世界盃，各大時尚品牌當然不會放過這個宣傳品牌的大舞台。這場在草地之外展開的時尚角力，在今年迎來了全新的有趣局面：先有西班牙百年奢華品牌 LOEWE 高調宣佈與西班牙男女國家足球隊達成歷史性合作，一手包辦場外正裝與休閒服飾；與此同時，美國隊換上了 Hugo Boss 以及法國隊穿上南法風情的 JACQUEMUS，亦有多年合作無間的 dunhill 繼續為日本國家隊注入英倫靈魂。在欣賞精彩絕倫的賽事之餘，這場由時尚品牌主導的場外大戰，無疑是今年球壇最值得留意的時尚焦點。

西班牙：LOEWE 的低調本色

適逢今年是品牌誕 180 週年，迎來新的創意總監 Jack McCollough 與 Lazaro Hernandez 之外，早前更宣布為西班牙男女足國家隊打造場外西裝與正式服裝，合作範圍包括即將舉行的 2026 FIFA 世界盃男子組賽事、2027 年於巴西舉行的 FIFA 世界盃女子組賽事，以及由西班牙、葡萄牙與摩洛哥共同主辦的 2030 年賽事等等。

在馬德里近郊訓練基地由 柏迪（Pedri）、洛迪靴蘭迪斯（Rodri Hernandez） 與 尼高拉斯威廉斯(Nico Williams) 等西班牙球星率先穿上新裝拍宣傳照。服裝設計延續了 LOEWE 一向的低調奢華風格，將心思藏在細節中 ── 如西裝褸內側繡上的品牌 Anagram logo，只在走動或調整袖口時才會隱約看到。除此之外，系列還有 Polo Shirt、輕便外套、西裝褲以及品牌新袋款 XL Amazona 180 及經典款 Puzzle 袋等等。

日本：與 dunhill 及 Y-3 的雙重合作

隨著日本足協（JFA）與 adidas 合作無間，並高調與 Y-3 打造高級運動風的聯乘系列，一度令不少人以為山本耀司會親自操刀打造今屆世界盃的正裝隊服，結束與 dunhill 長達 26 年的合作關係。然而，當 dunhill 正式在官網發布全新「SAMURAI BLUE COLLECTION 2026」系列時，所有懸念煙消雲散 ── dunhill 將一如既往，繼續擔任日本國家隊的「官方西裝供應商」。

本次企劃特別邀請了主教練森保一及多位主力球員親自參與拍攝。系列核心是一套選用英國頂級羊毛與羊絨混紡打造的 Bourdon 三件式西裝，完美融合了品牌 133 年來引以為傲的 Savile Row 傳統剪裁。森保一教練在訪問中分享，不論是排兵布陣還是面對賽場上的勝負，他始終秉持「做好最充份準備，全力赴」的信念。

美國：HUGO BOSS 的美式隨性

作為 2026 年世界盃的共同主辦國，美國隊自然要在全國球迷面前建立新形象。而來自己德國的 HUGO BOSS，在 2026 年 5 月底丟下了一枚震撼彈 ── 放棄與德國國家隊多年合作，宣布成為美國國家男子足球隊（USMNT）的官方商務服裝贊助商。而德國國家則與歐洲最大的網上時尚平台 Zalando 合作。

為了配合美國隊年輕、不隨波逐流的氣息， HUGO BOSS 這次大膽革新，完全捨棄傳統西裝那種拘束結構。換上了主打輕薄與高透氣度的 「Performance Air Wool」 系列，設計中加入了帶有工裝與休閒元素的西裝外衣、無結構式西裝以及寬身西裝褲，展現美式隨性的風格。

法國：Nike x JACQUEMUS 的法式浪漫

如果說日本隊是將傳統西裝與街頭時尚玩出完美的雙線發展，那浪漫至上的法國隊，則直接模糊了「正裝」與「潮流」的界線。不必糾結這個特別系列到底算不算是傳統定義的場外西裝，因為在 2026 年北美世界盃前夕，Nike 聯手法國時裝品牌 JACQUEMUS 打造的法國隊特別系列，早已換上另一種截然不同的格調。

設計師 Simon Porte Jacquemus 表示：「在法國，足球從來不只是一項運動，它存在於日常的每個瞬間。」這個系列起用了法國國旗標誌性的藍、白、紅三色，揉合標誌性的公雞圖案與條紋元素，向 90 年代足球文化的懷舊美學致敬。全系列由球衣、休閒運動套裝、裇衫到波鞋一應俱全。不管是披在身上步入會場，還是融入日常私服，都散發著一種南法的 Effortless Chic 。

在率先曝光的官方陣容中，麥巴比（Kylian Mbappé）、丹比利（Ousmane Dembélé）以及曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）等國家隊主力早已搶先上身，換上充滿南法慵懶感的聯乘單品。系列將於 6 月 11 日搶先在 Jacquemus 開售，並於 6 月 16 日登陸 Nike SNKRS。

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英格蘭：Marks & Spencer 的懸念

自 2022 年卡達世界盃及 2024 年歐洲國家盃以來，英國國民本土老牌百貨 Marks & Spencer（馬莎）便與英格蘭足球隊結下不解之緣。M&S 作為英格蘭男女足國家隊的「官方裁縫師」，過去淘汰了死板的傳統三件套，改以 Bomber Jacket 搭配高質感 Polo Shirt 的「Smart Separates」的混搭，成功重新定義了英倫紳士風，然而，翻開英格蘭足協當初與 M&S 簽署的合約，這份為期 3 年的合作如今已悄然走入尾聲。儘管 M&S 官方網站上依然熱賣聯乘的「M&S x ENGLAND」男裝系列，甚至在食品方面更持續推出「Eat Well, Play Well」健康飲食計劃，但在體育商業層面上，雙方至今尚未百分之百高調宣布續簽 2026 年世界盃的正式聲明。在英格蘭代表隊正式登上世界盃舞台的前夕，足協究竟是會選擇與合作多年的老夥伴繼續攜手，還是會引來其他奢侈品牌的爭奪？這無疑是開賽前的場外合約懸念。